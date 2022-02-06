В багажнику кожного автомобіля постійно їздить певний комплект аксесуарів – принаймні, так має бути. Разом з іншою дрібною поклажею безпритульні пляшки та губки постійно псують нерви автомобілістові – але є спосіб приборкати їх.

Перелік дрібних предметів, які бувають часто затребувані в автомобілі і які немає сенсу тримати вдома, типовий для всіх автовласників. Це пляшки з рідиною омивача, засобом типу “антимошка”, поліролем для торпедо, серветки, часом також запас робочих рідин – оливи, антифризу. Є багато аргументів тримати все це в одному місці, щоб дрібнота не заважала розташуванню основного багажу.

Органайзер для дрібних речей сьогодні можна придбати у готовому вигляді (на фото одна з моделей українського виробництва)

На жаль, штатний відсік для невеликих предметів є далеко не в кожній моделі. В деяких автомагазинах чи майстернях з пошиву килимків можна придбати органайзер – спеціальну сумку або коробку, з відсіками всередині або без, зазвичай – з “липучкою” на дні для фіксації до килимка багажника. Проте, за наявності бажання та кількох годин вільного часу можна зробити органайзер для багажника своїми руками. А іноді для цього вистачить і кількох хвилин.

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Експромт: пластик

Це той випадок, коли особливо робити нічого і не треба – слід лише зупинитися біля найближчого супермаркету. Якщо органайзер потрібен негайно і на один раз, можна використати пластиковий ящик від фруктів або цитрусових. Він доволі зручний для складування у ньому дрібних предметів.

Стандартний пластиковий ящик з-під овочів може стати імпровізованим органайзером – цілком зручним, до речі

Майже в кожному супермаркеті такі ящики або віддають задарма, або продають за символічну ціну, іноді їх просто викидають на задніх дворах магазину. І майте на увазі, що ящики бувають кількох типів, в тому числі і неглибокі – такі найменш придатні до служби в якості органайзера.

Плюси Доступність

Економія часу Мінуси Грубий пластик може пошкодити оббивку багажника

Неестетичний вигляд

Експромт: картон

Картонний ящик знайти ще простіше, ніж пластиковий – крім супермаркетів, ним можна розжитися у кондитерських та м’ясних магазинах. Але він буде не такий міцний, як пластиковий, його можна навіть випадково зруйнувати, якщо тягнути по підлозі багажника за один край.

Плюси Доступність

Нетравматична поверхня Мінуси Низька міцність

Ймовірність неконтрольованого переміщення по підлозі під час руху.

Постійний комплект аксесуарів та автохімії у хазяйновитих водіїв може бути чималеньким. Таке господарство дуже бажано тримати “вкупі”

Економ-варіант

В якості органайзера може служити звичайна сумка – списана “у запас” через вік або втрату актуальності. При цьому бажано обрати сумку з великим прорізом для закладання предметів і з висотою, достатньою для встановлення пляшок вертикально. Дуже корисним буде закріпити на зовнішньому боці днища (пришити або приклеїти) кілька смужок “липучки” – щоб зазначений кейс чіплявся до килимка багажника і не літав багажником під час маневрів.

Плюси Можливість зекономити кошти Мінуси Потрібно мати підходящу сумку

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Волю фантазії

Зручний бокс можна зробити повністю своїми силами, хоча це відбере чимало часу. З іншого боку, великих фінансових витрат не знадобиться. Для подібного органайзера багажника не потрібна велика міцність, тому його корпус можна зробити з щільного товстого гофрокартону – в принципі, підійде якісна упаковка від побутової техніки. Кращий результат дає склеювання, хоча не виключаються сталеві скріпки.

За великого бажання оригінальний органайзер можна зробити своїми руками

Принципово важливо ретельно обклеїти виготовлену коробку щільним та еластичним текстильним матеріалом: карпетом, вінілісшкірою, велюром або іншою оббивною тканиною.

Плюси Можливість забезпечити індивідуальну форму

Оформлення під інтер’єр конкретного авто Мінуси Велика витрата часу

Потреба в матеріалах.

Міцна і більш-менш приваблива оббивка саморобного органайзера дуже важлива для його довговічності і функціональності

Інтеграція

Органайзер можна “вписати” у той чи інший куток багажника, наприклад, нішу крила. Для цього можна використати технологію, описану вище. Гофрокартон завдяки своїй гнучкості дозволить ефективно заповнити обрану порожнину. Наголосимо щодо важливості обклеювання корпусу добротним матеріалом, який не лише поліпшує естетику, а головним чином зміцнює та скріплює конструкцію.

Плюси Ефективне використання об’ємів багажника

Індивідуальність Мінуси Посередня міцність

Іноді обмежена місткість

Матеріали для виготовлення саморобного органайзера можуть бути дуже простими, але дуже важливо забезпечити певну міцність

Підпілля

Якщо є час і велике бажання, можна спорудити надійний стаціонарний органайзер під підлогою багажника. Загальну схему можна підгледіти у тих машинах, де є штатні шухлядки у підпіллі. Тут доведеться подбати про конструкційні матеріали належної міцності, а ще – про те, щоб сховані у ячейки речі не торохтіли під час руху.

У великому багажнику можна зробити підпілля для розміщення великої кількості дрібних предметів

Плюси Не загромаджує основний об’єм багажника Мінуси Зменшує об’єм багажника в цілому

Велика трудомісткість виготовлення

Не завжди є неможливість залишити органайзер вдома

Рекомендація Авто24

Навіть якщо вас не турбує системність розташування речей у багажнику, майте на увазі таку річ, як безпека для автомобіля. Адже деякі “завсідники“ наших багажників у випадку пошкодження можуть зіпсувати не лише оббивку, а й якісь недешеві речі, що належать, наприклад, шанованим пасажирам. Автохімія може пролитися, а лопатка чи манометр, скажімо, протерти дірку в чиїйсь сумці. Це ще один аргумент на користь того, щоб мати у машині якісь пристрій для збереження дрібних речей.

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