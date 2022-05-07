Війна радикально міняє життя багатьох з нас. І ось вже автомобіль, що раніше катався проспектами від модного ЖК до офісу чи фітнес-центру, звикає до деренчання сапок у багажнику. Що треба зробити, щоб машина стала добрим помічником дачнику і не зазнала при цьому ушкоджень?

Для вирощування овочів та фруктів на ділянці землі бажано мати під рукою автомобіль. Навіть якщо ваша фазенда розташована не в чистому полі, а в населеному пункті, де буде місце для зберігання інвентаря, машина знадобиться як транспорт для перевезення насіння, урожаю та людей, яким, певно, не дуже захочеться крокувати додому пішки після сільгоспробіт.

Для серйозних вправ на дачній ділянці краще мати машину з максимально великою місткістю кузову.

Виняток – якщо ви розгорнули город на ділянці біля будинку, де мешкаєте з родиною: з транспортних засобів тут вам знадобиться хіба що садова тачка.

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Отже, які особливі “труднощі” чекають на автомобіль під час обслуговування саду чи городу.

Перевезення великогабаритних вантажів : довгого інструменту, мішків, ящиків, які не завжди добре вписуються в геометрію багажника;

Грубі поверхні вантажів – метал, гострі кути тощо – через які можуть отримати подряпини та пориви оббивка салону та багажника.

Пил та бруд . По-перше, до машини часто сідатимуть люди у брудному або просто запиленому взутті, по-друге, частина вантажів буде або з землі, або в куряві, або мокра.

Неідеальна дорога. Дуже часто городи, сади, “дачі” та інші “фазенди” розташовані в районах, куди ведуть або розбиті асфальтові дороги, або дороги геть без асфальту.

Найперша заповідь перевізника сільгосппродукції – багажник та салон треба застилати надійним покриттям.

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Що можна зробити для захисту

Найбільшою складністю для вас буде розташовувати у машині специфічні “аграрні” вантажі. Треба буде з одного боку вмістити якомога більше предметів, а з іншого – не залишити в інтер’єрі та на екстер’єрі небажані відмітини.

Заведіть собі надійне покриття для вантажного відділення машини. Це може бути товста поліетиленова плівка, клейонка, велика ковдра. Причому цей захист має прикривати не лише підлогу, а й підніматися на бокові поверхні. Мається на увазі не лише власне багажник, а й простір для вантажів, який утворюється при складеному задньому сидінні.

Заздалегідь розберіться з функціоналом і трансформаціями вашого салону: як складати спинку заднього сидіння, як користуватися люком між багажником та салоном, як фіксувати предмети на підлозі багажника тощо. І як захищати від пошкоджень оббивку в зазначених місцях.

Будь-які плоди зручно перевозити у стандартизованих ящиках. Вони зберігають урожай з одного боку та оббивку машини – з іншого.

Килимки для салону краще щоб були гумові, а не пухнасті текстильні. Будьте певні, що по дорозі з дачі (городу, саду) знайдеться хоча б один пасажир, на чиїх підошвах буде щось негарне: від банальної куряви до пташиного посліду.

Поповніть комплектацію машини старим товстим пледом (або ковдрою), який має постійно їздити в багажнику. Це буде вартовий рятувальник вашого інтер’єру, який треба буде підкладати у місце можливого контакту вантажу з оббивкою.

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Заведіть для машини постійний комплект тари, яка захищатиме машину від впливу вантажів. Це мажуть бути великі добротні сумки, мішки, міцні картонні коробки. А для овочів зручно використовувати стандартні пластикові ящики, які добре фіксуються один над одним та не дуже травмують оздоблення.

Щодо покриття для багажного відсіку, радимо застилати підлогу (і тим більше сидіння!) щоразу, коли ви перевозите якісь об’єкти сільськогосподарського походження. Вам варто боятися, що вони залишать на незахищеній оббивці мокрі плями, липкий сік, бруд, пил, подряпини.

Специфіка аграрної справи така, що шкоду під час перевезень може отримувати навіть стеля: високі пагони можуть залишити на ній зелені сліди

Багажник на дах

Багато питань щодо перевезень знімає багажник на даху. На нього не можна класти важкий багаж (у більшості машин ліміт 50 – 60 кг), але на дах можна вкладати негабаритні, брудні та запилені речі. Підійде навіть закритий кофр, а з іншого боку, довгі предмети можна прив’язувати на поперечні рейлінги.

Дозволимо собі нагадати про правила безпеки під час перевезення вантажів горішнього розташування. Перш за все, необхідно надійно фіксувати вантаж. Враховуйте, що під час руху через вібрації та поштовхи кріплення вантажу можуть послабитися. Врахуйте серед іншого ймовірність того, що при різкому гальмуванні багаж може за інерцією зсунутися вперед, причому з великим зусиллям.

Багажник на даху – дуже корисна річ для дачника. Він може захистити інтер’єр від пошкодження громіздкими та брудними предметами.

Також не забувайте, що вантаж на даху (особливо громіздкий та не прикритий обтічним кофром) створює великий аеродинамічний опір. Тож не розвивайте великої швидкості, щоб зустрічний потік повітря не зірвав вашу поклажу і не відправив її на інших учасників дорожнього руху.

Рекомендація “Авто 24”

Побережіть вашу машину, не ігноруйте хоча б найважливіші з порад від дачників зі стажем. На перший погляд, залучення до аматорського “сільгоспвиробництва” серйозної загрози для автомобіля не становить. Але ж старіння екстер’єру та (особливо!) інтер’єру точитиметься підсиленими темпами. А товарний вигляд завжди відбивається на остаточній ринковій вартості машини – що в період невизначеного майбутнього, погодьтеся, дуже важливо.

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