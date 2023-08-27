Інтервал заміни ременя ГРМ чітко прописаний у сервісних книгах. Але трапляються випадки, коли його потрібно міняти позачергово.

Ремінь ГРМ у більшості автомобілів потребує заміни через 60-120 тисяч кілометрів пробігу. Також строк експлуатації ременя ГРМ обмежений за часом. Зазвичай це 2-5 років.

Кожен автовиробник вказує свої інтервали заміни і збільшувати їх самовільно не рекомендується. Однак є низка випадків, коли ремінь ГРМ потрібно міняти раніше встановленого автовиробником строку.

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Купівля вживаного авто

Тим, хто щойно придбав вживаний автомобіль, який не має історії обслуговування на фірмовому автосервісі, рекомендують одразу міняти ремінь ГРМ. Дуже часто вживані автомобілі продають «автобізнесмени», які і самі не знають коли власники останній раз міняли ремінь ГРМ. Саме тому, купивши вживаний автомобіль, не зайвим буде замінити ремінь та почати новий відлік кілометражу та часу.

Розрив ременя ГРМ у більшості випадків тягне за собою серйозний ремонт двигуна

Потрапляння робочих рідин на ремінь ГРМ

У переважній більшості автомобілів ремінь ГРМ зроблений з гуми, яка дуже швидко псується при потраплянні на неї оливи, бензину, антифризу та інших агресивних рідин. Тож якщо у підкапотному просторі стався витік однієї з рідин і вона потрапляла на ремінь ГРМ – його потрібно міняти, адже передбачений ресурс він вже не виходить.

Заміна помпи

На деяких автомобілях помпа (насос системи охолодження) приводиться ременем ГРМ. Якщо помпа вийшла з ладу, то разом з нею зазвичай міняють і ремінь ГРМ. Так само ремінь ГРМ міняють, якщо виходить з ладу один з роликів ГРМ.

Якщо помпа приводиться ременем ГРМ, їх рекомендують міняти разом

Ремонт двигуна

Якщо відбувається запланований або позаплановий ремонт двигуна, при якому ремінь ГРМ усе одно доводиться знімати. У переважній більшості випадків є сенс поставити новий, оскільки сам ремінь коштує не дуже дорого. Робота з його заміни значно дорожча.

Що рекомендують міняти разом з ременем ГРМ

Зазвичай ремінь ГРМ міняють разом з натяжним та обводним роликами. Також майстри рекомендують попутно міняти сальники колінвала та розподільного вала. Окрім цього при заміні ременя ГРМ доводиться знімати ремені привода навісних агрегатів (генератора, кондиціонера, гідропідсилювача керма тощо). Тож ремені навісного обладнання та ролики до них також рекомендують міняти на нові.

Разом з ремнем ГРМ рекомендують міняти усі дотичні ролики

Скільки коштує заміна

Якщо мова йде про бюджетний автомобіль, наприклад Renault Logan, то комплект з ролика та ременя ГРМ коштує від 2000 грн (близько 50 доларів). Приблизно стільки ж буде коштувати робота з його заміни на недорогому СТО. Для більш складних та дорогих автомобілів комплект ГРМ, як і робота по його заміні, може коштувати кілька сотень доларів.

Висновки

Для переважної більшості двигунів розрив ременя ГРМ загрожує зустріччю клапанів та поршнів. Якшо таке стається, потрібен серйозний та дорогий ремонт, Саме тому ремінь ГРМ краще міняти завчасно, аби не допустити серйозної поломки двигуна.