В проблематику ГРМ не обов’язково занурюватися тим, хто має гарантійну машину і обслуговує її на фірмовій СТО. Але і решта автовласників мають чітко слідувати рекомендаціям заводу виробника і своєчасно міняти ремінь ГРМ. Якщо цього не робити можна "потрапити" на капітальний ремонт двигуна.

Привід газорозподільного механізму буває трьох видів: шестеренчастий, ланцюговий та ремінний. Останній використовується найчастіше, бо має кілька важливих переваг і відносно дешевий у виробництві. Але ремінь і дотичні до нього деталі мають обмежений ресурс, тому потребують регламентованої заміни.

Читайте також: Як перевіряти двигун при купівлі б/в авто

Заміна ременя ГРМ часто обговорюється між водіїв і автовласників, про нього згадується в оголошеннях з продажу авто і в рекламних буклетах. З якої причини йому така велика шана? Так, без нього не буде працювати найдосконаліший двигун, але це не головне. Діло у тому, що цей недорогий і невиразний зовні пасок може спричинити аварійну зупинку двигуна і наступний капітальний ремонт.

Ремінь ГРМ сам по собі – продукт доволі високих технологій. Простий зовні, він витримує великі змінні навантаження за несприятливих температурних умов

Що таке ремінь ГРМ

Ремінь ГРМ є не в кожному автомобілі, хоча в більшості двигунів саме він приводить у дію розподільчий вал. Ремінь газорозподільного механізму являє собою плаский пас із поперечними зубцями на робочій поверхні – тому за типом він вважається зубчастим. Він передає зусилля з одного шківа (на колінчастому валу) на другий (на розподільчому валу). Який своєю чергою відкриває і закриває клапани, через які у циліндри мотора подається пальне з повітрям та випускаються відпрацьовані гази. В залежності від конструкції у моторі може бути один або кілька зубчастих ременів.

У різних двигунів може бути своя схема приводу ГРМ, відповідно, використовується зубчастий пас різної довжини та різна кількість роликів

Перевага ременів перед ланцюговою та шестеренчастою передачею – у безшумності, простоті конструкції приводу та низькій ціні самого паса як витратної деталі. Недоліки – у відносно невеликому терміні служби (найчастіше це 60 тис. км, хоча іноді до 90 – 100 тис. км). Причому коли ременям ГРМ ставлять у докору їх невеликий ресурс, вважають за недолік не часті витрати на купівлю самого паса, а трудомісткий процес його заміни – зазвичай робота обходиться дорожче самої деталі.

“Згинає” чи “Не згинає”?

Чому ж ця непримітна деталь вважається настільки життєво важливою для двигуна? Все дуже просто: коли пас обривається при працюючому двигуні, клапани зависають у тому положенні, в якому їх ця неприємність спіткала. Відповідно, в деяких циліндрах до них можуть дістати поршні, які руху не припиняють. Відразу зазначимо, що обрив зубчастого ременя трапляється через те, що власник машини вчасно не замінив його новим, або зекономив на заміні роликів (у деяких випадках і помпи системи охолодження), які також потрібно періодично міняти. Ще одна можлива причина обриву – потрапляння масла або палива на пасок, ці речовини роз'їдають гуму з якої він зроблений.

Зустріч клапанів з поршнями конструкторами не передбачається, і тому двигун зазнає тяжких пошкоджень. В кращому випадку це будуть гнуті клапани та їх потрощені направляючі. А в гіршому – побиті поршні, покоцані циліндри та їхні голівки, гнуті шатуни і пальці. Тобто, відремонтувати такий двигун буває дорожче, ніж коштує весь автомобіль.

Щоб довести ремінь ГРМ до такого стану, треба значно перевищити строк його експлуатації. Але часто старий пас рветься без зовнішніх ознак зносу

Справедливості заради треба сказати, що не завжди обрив ременя ГРМ завершується катастрофою. Є “щасливі” моделі двигунів, в яких поршні нечасто дотягуються до клапанів, є окремі моделі, в яких це неможливо конструктивно. Серед бувалих водіїв є навіть окрема класифікація двигунів за наслідками обриву паса ГРМ: “згинає” або “не згинає” – маються на увазі, як ви зрозуміли, клапана.

Пошкодження двигуна внаслідок обриву ременя ГРМ бувають настільки тяжкими, що дешевше буває придбати інший мотор

Заміна: не тільки ремінь

Процес заміни ременя приводу ГРМ, як уже згадувалося, доволі складний. Потрібно знімати передню кришку двигуна, а цьому найчастіше заважає навісне обладнання, яке теж доводиться демонтувати. У більшості моделей попутно рекомендується замінити певний комплект деталей, доступ до яких відкривається при розібраному приводі ГРМ: натяжний ролик, його кронштейн, вісь, нерідко ще – водяний насос (помпу), а роликів також буває декілька.

Читайте також: Чи насправді на “Москвичі” стоїть двигун від BMW

Щоб не платити за роботу зайвий раз, власники намагаються купувати запчастини цієї групи від авторитетних виробників, а то й суто оригінальні. Тож і виходить, що заміна ременя ГРМ – операція непересічна для автовласника.

Нагадування

Підступність ременя приводу ГРМ у тому, що про свій знос або назріваючий обрив він ніяк не інформує. Навіть якщо можна побачити пас на власні очі (на деяких моторах це вдається), на ньому може не бути ані голих ниток, ані надривів або потертостей. Та й власне обрив трапляється не завжди, іноді достатньо, щоб на робочій поверхні паса зрізало один-два зуби. Тобто виходить, що водій до останньої миті може їздить на машині без проблем – аж доки двигун не заглухне, і можливо, назавжди.

Підступність обриву ременя ГРМ у тому, що навіть легкий контакт поршнів з клапанами потребує розбирання двигуна – а це витрати і незручності для власника

Особливо небезпека обриву приводу ГРМ стосується власників вживаних автомобілів, куплених з рук у незнайомих осіб. Для того, щоб не поступатися ціною, продавець може запевнити, що перед продажем машину пройшла “повне ТО” із заміною оливи, свічок та ременів. Вірити в такому випадку можна хіба що чекам та документам з офіційної СТО, де будуть вказані VIN автомобіля та повний перелік робіт зі згадуванням встановлених запчастин.

Рекомендація Авто24

Так, обслуговування приводу ГРМ – річ зазвичай недешева і клопітна. Але інакше не можна, тому що повний ремонт двигуна, викликаний обривом паса, відбере у вас на порядок більше грошей і часу. Тому усіма можливими засобами фіксуйте для себе строк наступної заміни ременя і всього, що разом з ним замінюється. Найдоцільніше вести для подібних випадків щоденник замін деталей та ремонтів, також прийнятний варіант – етикетка із вказаним пробігом та датою на двигуні або поряд з ним під капотом.

Читайте також: Турбо чи атмосферний: який двигун обрати