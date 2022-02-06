В проблематику ГРМ не обязательно погружаться тем, у кого в гараже гарантийная машина и обслуживает ее на фирменной СТО. Остальные автовладельцы должны четко следовать рекомендациям завода производителя и своевременно менять ремень ГРМ. Если этого не делать можно "попасть" на капитальный ремонт двигателя.

Привод газораспределительного механизма бывает трех видов: шестеренчатый, цепной и ременный. Последний используется чаще всего, потому что имеет несколько важных преимуществ и относительно дешевый в производстве. Но ремень и соприкасаемые с ним детали имеют ограниченный ресурс и нуждаются в регламентной замене.

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Замену ремня ГРМ часто обговаривают между собой водители и автовладельцы, о нем упоминается в объявлениях по продаже авто и в рекламных буклетах. По какой причине ему такое большое уважение? Да, без него не будет работать самый совершенный двигатель, но это не главное. Дело в том, что этот недорогой и невнятный снаружи ремень может вызвать аварийную остановку двигателя и последующий капитальный ремонт.

Ремень ГРМ сам по себе – продукт достаточно высоких технологий. Простой снаружи, он выдерживает большие переменные нагрузки при неблагоприятных температурных условиях

Что такое ремень ГРМ

Ремень ГРМ есть не в каждом автомобиле, хотя у большинства двигателей именно он приводит в действие распределительный вал. Ремень газораспределительного механизма представляет собой плоский ремень с поперечными зубцами на рабочей поверхности – поэтому по типу он считается зубчатым. Он передает усилия с одного шкива (на коленчатом валу) в другой (на распределительном валу). Который, в свою очередь, открывает и закрывает клапаны, через которые в цилиндры двигателя подается топливо и воздух и выпускаются отработанные газы. В зависимости от схемы привода клапанов в моторе может быть один или несколько зубчатых ременей.

У разных двигателей может быть своя схема привода ГРМ, соответственно, используется зубчатый ремень разной длины и разное количество роликов

Преимущество ремней перед цепной и шестеренчатой передачей – в бесшумности, простоте конструкции привода и низкой цене самого ремня как расходной детали. Недостатки – в относительно небольшом сроке службы (чаще это 60 тыс. км, хотя иногда до 90 – 100 тыс. км). Причем, когда ремням ГРМ ставят в минус их небольшой ресурс, считают недостатком не частые затраты на покупку самого пояса, а трудоемкий процесс его замены – обычно работа обходится дороже самой детали.

"Гнет" или "Не гнет"?

Почему же эта неприметная деталь считается столь жизненно важной для двигателя? Все очень просто: когда ремень обрывается при работающем двигателе, клапаны зависают в том положении, в котором их эта неприятность и застала. Соответственно, в некоторых цилиндрах до них могут достать поршни, которые движения не прекращают. Сразу отметим, что обрыв зубчатого ремня происходит из-за того, что владелец машины вовремя не заменил его на новый или сэкономил на замене роликов (в некоторых случаях и помпы системы охлаждения), которые тоже нужно периодически менять. Еще одна возможная причина обрыва – попадание масла или топлива на ремень, эти вещества разъедают резину из которой он сделан.

Встреча клапанов с поршнями конструкторами не предусматривается, и поэтому двигатель может серьезно повредиться. В лучшем случае это будут гнутые клапаны и их разбитые направляющие. А в худшем – побитые поршни, покоцанные цилиндры и их головки, гнутые шатуны и пальцы. То есть отремонтировать такой двигатель бывает дороже, чем стоит весь автомобиль.

Чтобы довести ремень ГРМ до такого состояния, нужно значительно превысить срок эксплуатации. Но часто старый ремень рвется без внешних признаков износа

Справедливости ради следует сказать, что не всегда обрыв ремня ГРМ заканчивается катастрофой. Есть "счастливые" модели двигателей, в которых поршни редко дотягиваются до клапанов, есть и отдельные модели, в которых это невозможно конструктивно. Среди видавших виды водителей есть даже отдельная классификация двигателей по результатам обрыва ремня ГРМ: "гнет" или "не гнет" –подразумеваются, как вы поняли, клапана.

Повреждения двигателя в результате обрыва ремня ГРМ бывают такими сложными, что дешевле бывает приобрести другой мотор

Замена: не только ремень

Процесс замены ремня привода ГРМ, как уже упоминалось, довольно сложен. Нужно снимать переднюю крышку двигателя, а этому чаще всего мешает навесное оборудование, которое тоже приходится демонтировать. В большинстве моделей попутно рекомендуется заменить определенный комплект деталей, доступ к которым открывается при разобранном приводе ГРМ: натяжной ролик, его кронштейн, ось, часто еще – водяной насос (помпа), а роликов тоже бывает несколько.

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Чтобы не платить за работу лишний раз, владельцы пытаются покупать запчасти этой группы от авторитетных производителей, а то и только оригинальные. Поэтому и выходит, что замена ремня ГРМ – операция незаурядная для автовладельца.

Напоминание

Коварство ремня привода ГРМ в том, что о своем износе или назревающем обрыве он никак не информирует. Даже если можно увидеть ремень своими глазами (на некоторых моторах это удается), на нем может не быть ни голых нитей, ни надрывов или потертостей. Да и, собственно, обрыв случается не всегда, иногда достаточно, чтобы на рабочей поверхности ремня срезало один – два зуба. То есть получается, что водитель до последнего мгновения может ездить на машине без проблем – пока двигатель не заглохнет, и возможно, навсегда.

Коварство обрыва ремня ГРМ в том, что даже легкий контакт поршней с клапанами требует разборки двигателя – а это затраты и неудобства для владельца

Особенно опасность обрыва привода ГРМ касается владельцев подержанных автомобилей, купленных с рук у незнакомых лиц. Для того чтобы не уступать в цене, продавец может заверить, что перед продажей машина прошла "полное ТО" с заменой масла, свечей и ремней. Верить в таком случае можно разве что чекам и документам из официальной СТО, где будут указаны VIN автомобиля и полный список работ с упоминанием установленных запчастей.

Рекомендация Авто24

Да, обслуживание привода ГРМ – вещь обычно недешевая и хлопотная. Но иначе нельзя, потому как полный ремонт двигателя, вызванный обрывом ремня, отнимет у вас на порядок больше денег и времени. Поэтому всеми возможными средствами фиксируйте для себя срок последующей замены ремня и всего того, что вместе с ним меняется. Целесообразнее всего вести для подобных случаев дневник замен деталей и ремонтов, также приемлемый вариант – этикетка с указанным пробегом и датой на двигателе или рядом с ним под капотом.

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