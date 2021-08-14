Популярный автомобиль советского периода "Москвич-412" обладал собственной "изюминкой" – интересный по всем параметрам 1,5-литровый двигатель. В наши дни ему почему-то упорно приписывают родство с легендарной линейкой М10 от BMW.

Стремление определенной части граждан найти в собственном прошлом примеры технических заимствований и откровенного воровства мы в этот раз решили не исследовать, а обратились сразу к автомобильной истории.

Двигатель УМЗ-412 создавали с расчетом на рынок развитых стран Европы, где имел успех "Москвич" со слабым мотором модели "408"

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Итак, новый двигатель для "Москвича-408" (1964 – 1976) и его версий с другими кузовами начали проектировать еще в 1961 году. Собственно, предыдущие двигатели моделей "407" и "408" более или менее соответствовали требованиям времени. Но "четыреста восьмой" в кузове седан и универсал хорошо продавался в Европе, где для успешной конкуренции вскоре мог понадобиться более мощный силовой агрегат. Забегая вперед скажем, что двигатель УМЗ-412 (позже УЗАМ-412) полностью выполнил свою задачу. Кстати, именно в двигателе и есть разница между двумя "Москвичами" моделей "408" и "412".

"412-й" двигатель был передовым для своего времени: высокая литровая мощность, малая масса, достаточная экономичность. Но его спортивная тягово-скоростная характеристика нравилась не всем

Спроектировали новый мотор непосредственно на московском автозаводе МЗМА (позже АЗЛК). Но производство его наладили в г.Уфе, на заводе авиационных двигателей – мощностей автозавода не хватало для массового выпуска этого агрегата. УМЗ-412 (1966 – 2001) имел 75 л.с. мощности на довольно высоких оборотах – 5800 об/мин, крутящий момент – 114 Нм. Это были одни из лучших показателей в свое время.

Двигатель BMW М115 (1962 – 1988), который некоторые считают родственником 412-го, был впервые показан на публике в 1962 году, когда конструкторы МЗМА уже год как занимались своим проектом "412". Этот агрегат стал основателем легендарной моторной линейки М10, двигателями которой комплектовали не менее десятка моделей баварской марки.

Производили новый 75-сильный двигатель на заводе, где делали моторы для сверхсовременных истребителей, поэтому качество было вполне удовлетворительным

То есть, баварский мотор действительно – достойное изделие, но схожих с "Москвич" решений у него не больше, чем у других двигателей того времени. Скажем лишь, что отличается большинство основных конструкционных параметров (см. таблицу): ход поршня, рабочий объем, материал и тип поддона и блока цилиндров (гильзы/тело блока), межцентровое расстояние цилиндров, форма поршней, внешние размеры в конце концов.

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Слева – двигатель «Москвича-412", справа – агрегат BMW M115 (M10). Общих черт не много, одинаковых деталей нет совсем

Совершенно по-разному у "Москвича" и BMW расположены приборы навесного оборудования и соответственно, его приводы – трамблер, маслонасос, маслофильтр, генератор ... Совпадает расположение бензонасоса, а еще – расположение клапанов с обеих сторон полусферической камеры сгорания. Но и это отнюдь не баварское изобретение, такая схема появилась в Европе еще в довоенный период.

Двигатель УМЗ-412 под капотом «Москвича» и M10 под капотом BMW Е12

Единственное, что конкретно роднит советский и немецкий моторы, это расположение в моторном отсеке под наклоном на правый бок – такое решение не было распространенным в Европе тех времен, хотя за океаном встречалось еще в 1950-е. Но этих обстоятельств недостаточно для того, чтобы считать УМЗ-412 копией BMW M115.

Сравнение двигателей "Москвич-412" и BMW M115

УМЗ-412 BMW M115 Рабочий объем, куб см 1478 1499 Мощность, л.с. 75 при 5800 об/мин 75 при 5800 об/мин Мощность, л.с. Нм 114 при 3000 – 3800 об/мин 118 при 3700 об/мин Диаметр цилиндра / ход поршня 82/70 82/71 Степень сжатия 8,8 8 Материал блока цилиндров Алюминий Чугун

Наконец может возникнуть вопрос, почему же такой прогрессивный и высокоэффективный двигатель в кругах советских автовладельцев не считался лучшим и желанным? Должны отметить, что довольно долго таки считался, и отошел этот мотор на второй план лишь с массовым распространением "Жигулей". Чьи двигатели казались пользователям более динамичными из-за особенностей тягово-скоростной характеристики. ВАЗы живо брали с места, а "Москвич" прекрасно тянул "вверху", на высоких оборотах – до которых рядовые водители "четыреста двенадцатого" двигатель обычно не докручивали. Фактически, согласно инструментальным замерам, "Москвич" оставался самым быстрым автомобилем целого Союза до появления более легкой ВАЗ-2103 с ее 1,5-литровым 77-сильным мотором.

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