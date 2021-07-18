Популярные некогда "412-е" и "сорок первые" почти исчезли с наших улиц. А что теперь с заводом "Москвич", на котором миллионами производили эти некогда вполне успешные легковушки? Как ни странно, на том же месте все также делают автомобили...

Судьба некогда знаменитого бренда известна всем – он стал жертвой общественно-политических неурядиц 1990-х и дальнейшего неэффективного управления. Единственная на то время модель – еще не очень старый морально “Москвич-2141” – резко потеряла качество, а впоследствии – и спрос. И уже ничто не смогло спасти предприятие – ни дотации государства, ни поддержка города.

“Москвич” последнего – переднеприводного – семейства был в целом удачным автомобилем, но ему не повезло родиться накануне эпохи перемен

К снижению спроса добавился еще один фактор, который окончательно добил “Москвича”: местоположение предприятия. Главная площадка завода расположена прямо посреди одного из самых дорогих городов мира – в четырех остановках метро от центра Москвы!

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В 2002 году конвейер окончательно остановился. Агония крупного завода – теперь это называется процедура банкротства – длилась несколько лет, но этот день в конце концов наступил: с фасада админкорпуса на Волгоградском проспекте сняли символические семь букв.

В свои лучшие времена завод АЗЛК выпускал до 200 000 автомобилей в год

Но что же случилось с производственными мощностями бывшего гиганта.

Между тем, с точки зрения технологий завод был не менее развитым, чем, скажем, ВАЗ в Тольятти. В 1960-е годы завод МЗМА (Московский завод малолитражных автомобилей) официально считался “экспортным” – ориентированным на производство в первую очередь продукции для продажи за границу. Модели 407, 408 и 412 действительно неплохо продавались в Европе, в некоторые годы туда уходила большая часть годового выпуска.

В 1960 – 70 годы европейские дилеры сами создавали на базе стандартных “408-х” и “412-х” автомобили различных комплектаций

“Москвич” – а раньше КЕМ, ЗМА, МЗМА и АЗЛК – был предприятием полного цикла мощностью 200 автомобилей в год, которое за свою 76-летнюю историю несколько раз переоснащалось современным на каждый момент оборудованием. Например, в 1971 году завершилась очередная реконструкция производства с участием компании Renault, когда завод получил новые технологические линии.

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К 1991 году на 90% было построено и укомплектовано новое моторное производство – фактически новый завод в заводе. Также были закуплены технологические линии нового типа – так называемые “гибкие”, которые не были “заточены” под один тип продукции, а позволяли быстро переналаживаться под массовый выпуск новых моделей автомобилей.

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В 2006 году завод “Москвич” был признан банкротом. Корпуса нового моторного производства с тех пор занимает компания Renault, которая производит здесь модели Logan, Sandero, Duster и другие. На второй части развернули Технополис – некий инкубатор новых технологий, центр производства электронных компонентов.

Интересно, что производственное оборудование завода-банкрота также было выставлено на аукцион и продано, в том числе и заграницу. В частности, известно, что оборудование кузнечно-прессового производства поехало в Китай, Турцию, Индию и Иран. В каждой из этих стран есть собственное производство автомобилей, в том числе и поставляемых на отечественный рынок – кто знает, может отштампованные на “москвичевских” прессах современные машины бегают и по украинским дорогам?

Футуристическое здание музея АЗЛК сохранилось по сей день

"Москвич" оставил после себя еще одну память: заводской музей с уникальными экспонатами. В годы смуты, когда распродавали все без разбора, энтузиасты спасли коллекцию, выкупив ее у предприятия. За несколько лет государство выкупило собрание в свою собственность, и в одном из павильонов московской ВДНХ экспонируются исторические отечественные авто.

Наконец добавим, что правами на бренд “Москвич” владеет концерн Volkswagen AG. В этом году истекает срок действия этих прав собственности. Что будет делать VAG – продлит права или откажется от них? Похоже, от ответа зависит будущее марки.

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