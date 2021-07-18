Популярні колись 412-ті" та "сорок перші" майже зникли з наших вулиць. А що тепер із заводом "Москвич", на якому мільйонами виробляли ці колись цілком успішні легковики? Як не дивно, майже на тому ж місці все також роблять автомобілі...

Доля колись славетного бренду відома усім – він став жертвою суспільно-політичних негараздів 1990-х та подальшого неефективного управління. Єдина на той час модель – ще не дуже старий морально “Москвич-2141” різко втратив якість, а згодом – і попит. І вже ніщо не змогло врятувати підприємство – ані дотації держави, ані підтримка міста.

“Москвич” останнього – передньопривідного – сімейства був цілком вдалим автомобілем, але йому не пощастило народитися напередодні епохи змін

До зниження попиту додався ще один фактор, який остаточно добив “Москвича”: місце розташування підприємства. Головний майданчик заводу розташований просто посеред одного з найдорожчих міст світу – в чотирьох зупинках метро від центру Москви!

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2002 року конвеєр остаточно зупинився. Агонія великого заводу – тепер це називається процедура банкрутства – тривала кілька років, але цей день врешті-решт настав: з фасаду адмінкорпусу на Волгоградському проспекті зняли символічні сім літер.

У свої кращі часи завод АЗЛК випускав до 200 000 автомобілів на рік

Між тим, з точки зору технологій завод був не менш розвиненим, ніж, скажімо, ВАЗ у Тольятті. У 1960-ті роки завод МЗМА (Московський завод малолітражних автомобілів) офіційно вважався “експортним” – орієнтованим на виробництво в першу чергу продукції для продажу за кордон. Моделі 407, 408 і 412 справді непогано продавалися у Європі, в деякі роки туди надходила більша частина річного випуску.

У 1960 – 70 роки європейські дилери самі створювали на базі стандартних “408-х” і “412-х” автомобілі різних комплектацій

“Москвич” – а раніше КИМ, ЗМА, МЗМА и АЗЛК – був підприємством повного циклу потужністю 200 автомобілів на рік, яке за свою 76-річну історію кілька разів переустатковувалося сучасним на кожен момент обладнанням. Наприклад, 1971 року завершилася чергова реконструкція виробництва за участю компанії Renault, коли завод отримав нові технологічні лінії.

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До 1991 року на 90% було побудоване й укомплектоване нове моторне виробництво – фактично новий завод у заводі. Також були закуплені технологічні лінії нового типу – так звані “гнучкі”, які не були “заточені” під один тип продукції, а давали змогу швидко переналагоджуватись під масовий випуск нових моделей автомобілів.

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У 2006 році завод “Москвич” було визнано банкрутом. Корпуси нового моторного виробництва відтоді займає компанія Renault, яка виробляє тут моделі Logan, Sandero, Duster та інші. На другій частині розгорнули Технополіс – такий собі інкубатор нових технологій, центр виробництва електронних компонентів.

Цікаво, що виробниче обладнання заводу-банкрота також було виставлено на аукціон і продано, в тому числі й за кордон. Зокрема, відомо, що обладнання ковальско-пресового виробництва поїхало до Китаю, Туреччини, Індії та Ірану. В кожній з цих країн є власне виробництво автомобілів, в тому числі й тих, що постачаються на вітчизняний ринок – хто зна, може відштамповані на “москвичівських” пресах сучасні машини бігають і українськими шляхами?

Футуристична будівля музею АЗЛК збереглася й досі

“Москвич” залишив по собі ще одну пам'ять: заводський музей з унікальними експонатами. В роки смути, коли розпродували все без розбору, ентузіасти врятували колекцію, викупивши її у підприємства. За кілька років держава повернула зібрання, і в одному з павільйонів московської ВДНГ експонуються історичні вітчизняні авто.

Насамкінець додамо, що правами на бренд “Москвич” володіє концерн Volkswagen AG. Цього року закінчується термін дії цих прав власності. Що робитиме VAG – продовжить права чи відмовиться від них? Схоже, від відповіді залежить майбутнє марки.

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