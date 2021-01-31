У этого малоизвестного автомобиля странная судьба: на сегодня их существует около десятка, при том что в свое время было построено... всего два экземпляра!

Вероятно, это был золотой век автомобиля: в начале 1960-х мир уже отошел от разрухи Второй мировой и мощным валом на потребительской рынок пошли самые разнообразные модели для массового потребителя. Автомобиль на то время также стал общедоступным во всех смыслах товаром – и по цене, и по удобству, и мы бы сказали, из-за безпроблемности пользования.

Автомобили с кузовом купе и кабриолет в СССР серийно не выпускались, но подобные строили спортсмены для гонок. "Москвич Турист" предназначался в том числе и им

Поэтому производители искали нового потребителя, новые рыночные ниши. У ведущих марок чуть ли не каждая семейная модель сопровождалась несколькими дополнительными версиями: Спортивная (сегодня бы сказали заряженная), псевдо-спортивная, компакт-вэн, купе, кабриолет или родстер. И все это охотно покупалось и активно эксплуатировалось.

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На этом фоне не удивительно, что для советского “Москвича-408” (1964 г.), который неплохо продавался в Европе, тамошние дилеры запросили версию с открытым кузовом. С самого начала было понятно, что это будет нишевый продукт, но для поддержания интереса к бренду и сотни машин в год было бы достаточно. Завод-производитель МЗМА с этой малотиражностью был вполне согласен, ведь вкладывать большие деньги в налаживание серийного производства он не собирался.

Отдельного коллектива конструкторов для работы над спортивно-туристической модификацией “Москвича” не создавали. За дизайн кабриолета отвечал дизайнер седана.

При этом согласованные с конторой “Автоэкспорта” 150 кабриолетов в год вполне можно было собирать на базе опытного производства. Кстати, имелось также ввиду, что двухдверный автомобиль будет поставляться в спортивные команды и автоклубы – для участия в многочисленных тогда гонках.

Интересно, что некоторые свои запросы европейские дилеры “Москвича” удовлетворяли собственными силами. Например, финская компания Konela самостоятельно делала для своих потребителей так называемые “туристические универсалы” – универсалы с двумя (передними) боковыми дверями. Для этого финны использовали грузовые фургончики “Москвич-426” и “-427”.



Трехдверный универсал “Москвич-408” (на фото второе авто от нас) никогда не выпускался на заводе, такие делали своими силами европейские дилеры. Но кабриолет им был не по силам

Касательно кабриолета – совсем другое дело, в условиях дилерской СТО его не сварганить. “Москвич” без крыши существенно потерял жесткость кузова. Поэтому заводские конструкторы вынуждены были усилить днище: увеличили сечение порогов, соединили их Х-образной перекладиной и превратили часть трансмиссионного тоннеля в замкнутый короб. Обратите внимание – двери оставили от седана, хотя на автомобили повышенной комфортности их не мешало бы немного увеличить. И не только для того, чтобы было удобнее попадать на детские задние сиденья, но и просто для упрощения посадки на передние сидения.

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На этих машинах обкатывали различные технические новинки, экспериментировали с топливными системами, с коробками передач, были планы установить двигатель от Ford Cortina. Эту идею предложили маркетологи – временно, пока не будет создан новый мощный отечественный 1,5-литровый мотор – тот, что потом назовут УМЗ-412.

В наши дни создано уже около десяти реплик “Москвича Туриста”, причем не только в постсоветских странах

Собственно, и сами машины были экспериментальными. Например, тот “Турист”, который был синим, имел алюминиевые кузовные детали: задние крылья, двери, крышки капота и багажника. Второй экземпляр был черным и был составлен из стальных деталей обычного седана. Боковина этого кабриолета была сварена из заднего крыла с фрагментом арки и задней двери, хотя в серии ее планировалось брать готовой у грузового фургона. Крышу запланировали лишь типа хардтоп – жесткую, но съемную, и как минимум одна такая была создана. Одним из фирменных признаков “Туриста” было лобовое стекло с большим углом наклона, без закругленных углов и не такое выпуклое, как “родное”.

А название этого автомобиля изначально было прозвищем – эти две машины называли "туристами“ их создатели во время работ и испытаний, вероятно, как ироничное сокращение от ”Большой туризм" (от GT – Gran Turismo). В заводской документации этот вариант кузова назывался “спортивно-туристическим” и “типа “гранд-туризм”. На нескольких сохранившихся фото кабриолета видны лишь стандартные шильдики 408-го, но ни слова “Турист”, ни букв GT на машине нет.

Строго говоря, у конструкторов МЗМА получился не кабриолет, а родстер – спортивный кузов с двумя местами для взрослых. Детский диванчик не считается

Никаких сомнений – кабриолет был удачной версией: интересный по дизайну, несложный технологически и, вероятно, недорогой по цене. И в том, что он не стал серийным, виноваты производственные мощности завода МЗМА (Московский завод малолитражных автомобилей). Предприятие не успевало удовлетворять спрос отечественных и европейских потребителей. 60 процентов "москвичей" уходило за границу плюс тысячи машинокомплектов отправлялись в Европу в контейнерах для сборки в Бельгии, так что технологам и производственникам было уже не до кабриолета.

Но о привлекательном кабриолете вспомнили полвека спустя: фанаты марки по всему постсоветскому пространству начали строить реплики “Туриста”. На сегодня только в Украине известно о трех экземплярах. К сожалению, все они находятся в закрытых частных коллекциях и на ретрофестивалях пока не показывались.

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