Интервал замены ремня ГРМ четко прописан в сервисных книгах. Но бывают случаи, когда его нужно менять вне очереди.

Ремень ГРМ у большинства автомобилей требует замены через 60-120 тысяч километров пробега. Также срок эксплуатации ремня ГРМ ограничен по времени. Обычно это 2-5 лет.

Каждый автопроизводитель указывает свои интервалы на замены и увеличивать их самовольно не рекомендуется. Однако есть ряд случаев, когда ремень ГРМ нужно менять раньше установленного автопроизводителем срока.

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Покупка подержанного автомобиля

Тем, кто только что приобрел подержанный автомобиль, не имеющий истории обслуживания на фирменном автосервисе, рекомендуют сразу менять ремень ГРМ. Очень часто подержанные автомобили продают автобизнесмены, которые и сами не знают, когда владельцы последний раз меняли ремень ГРМ. Именно поэтому, купив подержанный автомобиль, нелишне будет заменить ремень и начать новый отсчет километража и времени.

Разрыв ремня ГРМ в большинстве случаев влечет за собой серьезный ремонт двигателя

Попадание рабочих жидкостей на ремень ГРМ

В подавляющем большинстве автомобилей ремень ГРМ сделан из резины, которая очень быстро портится при попадании на нее масла, бензина, антифриза и других агрессивных жидкостей. Так что если в подкапотном пространстве произошла утечка одной из жидкостей и она попадала на ремень ГРМ – его нужно менять, ведь предусмотренный ресурс он уже не выходит.

Замена насоса

На некоторых автомобилях помпа (насос системы охлаждения) приводится ремнем ГРМ. Если насос вышел из строя, то вместе с ним обычно меняют и ремень ГРМ. Так же ремень ГРМ меняют, если выходит из строя один из роликов ГРМ.

Если насос приводится ремнем ГРМ, их рекомендуют менять вместе

Ремонт двигателя

Если производится запланированный или внеплановый ремонт двигателя, при котором ремень ГРМ все равно приходится снимать. В подавляющем большинстве случаев есть смысл поставить новый, поскольку сам ремень стоит не слишком дорого. Работа по его замене значительно дороже.

Рекомендуется менять вместе с ремнем ГРМ

Обычно ремень ГРМ меняют вместе с натяжными и обводными роликами. Также мастера рекомендуют попутно менять сальники коленвала и распределительного вала. Кроме этого, при замене ремня ГРМ приходится снимать ремни привода навесных агрегатов (генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и т.п.). Так что ремни навесного оборудования и ролики к ним также рекомендуют менять на новые.

Вместе с ремнем ГРМ рекомендуют менять все ролики.

Сколько стоит замена

Если речь идет о бюджетном автомобиле, например Renault Logan, то комплект из ролика и ремня ГРМ стоит от 2000 грн (около 50 долларов). Приблизительно столько же будет стоить работа по его замене на недорогом СТО. Для более сложных и дорогих автомобилей комплект ГРМ, как и работа по его замене, может стоить несколько сот долларов.

Выводы

Для подавляющего большинства двигателей разрыв ремня ГРМ чреват встречей клапанов и поршней. Если такое случается, нужен серьезный и дорогостоящий ремонт, поэтому ремень ГРМ лучше менять заранее, чтобы не допустить серьезной поломки двигателя.