На украинских дорогах детали подвески живут недолго. В отечественных условиях сайлентблоки можно отнести к расходным материалам, которые относительно часто нуждаются в замене.

Сайлентблок – это резиново-металлический шарнир, который имеет внешнюю и внутреннюю металлические втулки, пространство между которыми заполнено резиной. На самом же деле сайлентблоками называют детали, которые не всегда подпадают под такую классификацию. Поэтому попробуем разобраться, какие бывают сайлентблоки.

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Классические

Классический сайлентблок действительно состоит из двух металлических втулок и резины. Однако существуют варианты без внешней или без внутренней обоймы, непосредственно контактирующие резиновой частью с рычагами подвески. Также сайлентблок может состоять из двух частей, которые соединяются между собой одним болтом или шпилькой. Делается это в том числе для легкости монтажа. Существуют также маслонаполненные (или гидравлические) сайлентблоки – у них в резиновой части есть капсула с жидкостью. Такие обычно применяют для повышения комфорта и сохранения управляемости автомобиля.

Гидравлический (маслонаполненный) сайлентблок на первый взгляд не всегда легко отличить от обычного

Тюнинг

Обычно тюнинг подвески включает в себя установку полиуретановых сайлентблоков. Вместо резины в них используется полиуретан. Он может быть как жестче заводских резиновых изделий, так и мягче – на заказ могут изготовить сайлентблок любой твердости. Но, как правило, полиуретановые сайлентблоки делают жесткими, тогда они служат дольше и положительно влияют на управляемость авто, жертвуя комфортом.

Полиуретановые сайлентблоки обычно делают с добавлением ярких красителей. Они могут быть любого цвета

Плавающие

Плавающими сайлентблоками называют шарниры, внутри которых имеется шаровое соединение. По сути, это гибрид сайлентблока и шаровой опоры. Главные преимущества таких сайлентблоков – большой ход на скручивание и постоянное расстояние между внешней и внутренней обоймами. Их, как правило, используют в автомобилях, где очень важна точная управляемость и во внедорожниках с большим ходом подвески (где эластичности классических сайлентблоков недостаточно).

Внутри плавающего сайлентблока вместо резины шаровой шарнир

Ресурс и замена

Долговечность сайлентблоков зависит от огромного количества факторов. Прежде всего это качество самих сайлентблоков, качество дорог, на которых эксплуатируется автомобиль, исправность других элементов подвески, манера управления, температура окружающей среды, правильность установки и другие факторы.

Даже качественным сайлентблокам можно сильно уменьшить срок службы, если их неправильно установить или при сильном морозе “поймать” несколько крупных ям. Изношенные амортизаторы также сильно ускоряют выход из строя сайлентблоков. Также не лучшим образом влияет на ресурс сайлентблоков привычка резко стартовать со светофора и изо всех сил бить по педали тормоза.

Обычно при разрушении сайлентблоков подвеска начинает издавать посторонние звуки, ухудшается управляемость, автомобиль может тянуть в одну сторону при ускорении, а в другую – при торможении. При эксплуатации авто с поврежденными сайлентблоками часто наблюдается сильный износ резины по внутренней или внешней части протектора.

На простых бюджетных автомобилях сайлентблоки надлежащего качества служат достаточно долго

На подавляющем большинстве бюджетных авто с передним приводом и классическим MacPherson в передней подвеске сайлентблоки служат около 40–50 тыс км. Это при нормальной эксплуатации на украинских дорогах. У осторожных водителей ресурс может достигать даже 100 тыс км. В задней подвеске (балке) бюджетных авто ресурс сайлентблоков обычно переваливает за 100–150 тыс км.

Другое дело многорычажные подвески премиальных автомобилей. Здесь ресурс сайлентблоков может быть значительно меньше, а меняют их, как правило, вместе с рычагами подвески. Стоит это значительно дороже, но за хорошую управляемость и комфорт не грех и заплатить.

Для примера – в Audi A6 (С5) передняя подвеска состоит из восьми рычагов, каждый из которых имеет один или несколько сайлентблоков

Менять самостоятельно или ехать на СТО?

Чтобы самостоятельно поменять сайлентблоки, нужно иметь определенный опыт аналогичных работ и соответствующий инструмент. Обычно для замены сайлентблоков, кроме стандартного набора инструментов, нужен пресс. В наиболее запущенных случаях может понадобиться болгарка, сварочный аппарат и даже кислородный резак. Конечно, сайлентблоки можно заменить молотком или кувалдой, но это не всегда хорошо заканчивается. Именно поэтому лучшим вариантом будет обратиться к профессионалам.