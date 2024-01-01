На якому пробігу з’являються проблеми з автомобілем: що саме ламається

Автомобіль постійно потребує грошей на утримання – пальне, страхування, планове обслуговування, незаплановані поломки, мийки, ДТП, штрафи тощо. Окрім того, з часом та пробігом автомобіль дешевшає – його залишкова вартість стрімко зменшується, навіть якщо ним не користуватись.

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Якщо амортизацію, пальне, планові ТО та страхування порахувати відносно легко, то з незапланованими поламками ситуація трохи складніша. Тут непросто порахувати витрати, адже є більш надійні та менш надійні автомобілі. Окрім того, запчастини для деяких машин дорожчі, а для інших – дешевші. Однак, ми спробуємо узагальнити.

Раніше заміну акумулятора в автомобілі можна було здійснити самостійно. В сучасних автомобілях потрібно не лише точно підібрати АКБ, але й нерідко відкалібрувати електричну систему. Це під силу лише професійним електрикам, які працюють на сучасному обладнанні. Наприклад, на Бош Авто Сервіс. Рекламна інформація

30-40 тисяч кілометрів пробігу

Зазвичай на такому пробігу у водіїв з достатньо активною манерою керування зношуються гальмівні колодки. Причому, якщо мова йде про сучасні високотехнологічні автомобілі, то стираються, як правило, і передні і задні колодки. Вартість гальмівних колодок різна. Наприклад на старенький Renault Megane колодки коштують 500-800 гривень, а на Audi RS Q7 ціна комплекту колодок у 10 000 грн є нормальною.

Схожий ресурс на багатьох автомобілях мають тяги стабілізатора. Вони “ходять” залежно від якості доріг. Характерна ознака виходу з ладу тяг стабілізатора – стук при переїзді нерівностей. Причому при проїзді лежачих поліцейських він не проявляється, а чутно його, коли колеса однієї осі працюють у різнобій. Ціни на такі деталі підвіски невисокі навіть для дорогих автомобілів.

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60-80 тисяч кілометрів пробігу

На такому пробігу на деяких автомобілях вже приходить час “великого ТО”, під час якого міняють ремені, ролики, помпу, охолоджувальну та гальмівну рідини. Це все планові операції, тож підготувавсь до великого ТО можна заздалегідь. Вартість такого ТО може бути від 5-6 тисяч гривень на бюджетних авто до 20-40 тисяч гривень на преміальних авто.

В Україні заведено скручувати пробіг перед продажем, адже знайти на автосайтах авто, одометр якого показуватиме понад 250 тисяч, майже неможливо. Про реальний пробіг завжди можна дізнатись зі стану авто.

Також на цьому пробігу зазвичай замінюють другий комплект гальмівних колодок і доводиться другий раз міняти тяги стабілізатора. Якщо автомобіль експлуатується на дуже поганих дорогах, то підходить черга заміни втулок стабілізатора та сайлетблоків важелів. У більшості випадків це не дуже дорогі деталі навіть на преміальних авто.

100-120 тисяч кілометрів пробігу

Після 100 тисяч кілометрів вже можуть починатись перші проблеми з двигунами. Підтікання оливи або антифризу – не рідкість на багатьох моделях. Також можливі перші проблеми з екологією, особливо на дизельних двигунах Евро6. Виною тому не стільки надто складна конструкція, скільки неякісне пальне, яке досі зустрічаються на українських АЗС.

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На автомобілях з механічною коробкою передач вже може підходити час заміни зчеплення. Приблизно стільки воно служить за умов активного драйву. Якщо ж водій надто часто любив “наступити на педаль”, то може знадобитись заміна навіть демпферного маховика. Робота з заміни зчеплення для більшості автомобілів не преміального сегмента оцінюється на столичних СТО у 8-10 тисяч гривень. Трохи більше – 15-20 тисяч – коштуватимуть запчастини. Якщо ж автомобіль преміальний, ціни будуть значно вищими.

150-180 тисяч кілометрів пробігу

Це пробіг, коли вже можуть початись перші проблеми з дорогими вузлами та агрегатами. Зазвичай такий строк служби має рульова рейка. У більшості випадків її реставрують і коштує це 15-30 тисяч гривень для звичайних автомобілів. Для преміальних ціни вищі, але не кардинально.

На цьому ж пробігу часто вимагатимуть заміни амортизатори підвіски. Якщо для недорогих та поширених на наших дорогах автомобілів комплект з чотирьох штук коштуватиме близько 10-15 тисяч гривень, то на для преміальних з новітніми системами активної підвіски ціна може легко перевалити за 100 тисяч гривень.

200-250 тисяч кілометрів пробігу

Такий пробіг вже вважається досить великим. Більшість вузлів автомобіля вже наближаються до вичерпання свого ресурсу. Як правило, вимагає заміни або реставрації турбіна (від 20 тисяч гривень для бюджетного сегмента). Починаються перші проблеми з автоматичними коробками передач, ремонт яких коштує від 30-40 тисяч гривень.

Нормальний ресурс турбіни – близько 200 тисяч кілометрів

На такому пробігу вже виходять з ладу каталізатори та сажові фільтри. Розв’язання проблем з екологією може бути радикальним – видалення «зайвих» елементів з наступним перепрограмуванням блоків керування. Обійдеться це у кілька сотень доларів. Або заміна новими деталями, й тут вже рахунок йде на тисячі доларів.

Двигуни на такому пробігу вже можуть споживати чимало оливи та вимагати, як мінімум, середнього ремонту (заміни поршневих кілець). Вартість таких операцій навіть для бюджетних авто стартує з 30-40 тисяч гривень. Для преміальних – 200-300 тисяч гривень є цілком нормальним прайсом.

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Понад 300 тисяч

Автомобілі, які мають пробіг понад 300 тисяч кілометрів, у багатьох випадках недоцільно експлуатувати. Витрати на ремонти за невеликий період часу можуть перевищувати ціну самого автомобіля. Надійність таких автомобілів також під сумнівом – вони можуть зламатись у будь-який момент.

Виключенням можуть слугувати автомобілі “старої школи”, випущені у проміжку від середини вісімдесятих до початку двохтисячних. Якщо за ними добре свідкували, то їх пробіги можуть складати понад пів мільйона кілометрів і більше. І ці автомобілі ще матимуть залишковий ресурс.

Висновки

Для більшості сучасних автомобілів пробіг у 300 тисяч є дуже великим. Він відповідає строку експлуатації близько 15 років – саме такий ресурс закладають більшість автовиробників. Звісно, експлуатувати автомобіль після цього можна, більшість наших співвітчизників так і роблять, але витрати на таку експлуатацію швидко зростають.

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