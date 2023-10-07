Автовиробники зазвичай не афішують строк служби автомобілів, оскільки він залежить від величезної кількості факторів. Але деякі орієнтири все ж існують, тож їх можна визначити самостійно.

Для пересічного українського споживача автомобіль – це суттєва покупка. Багато хто сподівається, що транспорт прослужить принаймні кілька десятиліть. Але який ресурс насправді закладають автовиробники у свої продукти, і як ми можемо подовжити термін служби наших автомобілів? Розгляньмо це питання докладніше.

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Визначення ресурсу автомобіля

Ресурс автомобіля – це середня тривалість його служби без суттєвих поломок і збереження функціональності на високому рівні. Фактично це межа, за якою витрати на ремонт роблять утримання автомобіля економічно недоцільним. Цей показник може варіюватися від моделі до моделі, а також від виробника до виробника. Визначення ресурсу автомобіля включає в себе ряд факторів.

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Якість самого автомобіля. Як показує досвід – китайські, українські та російські автомобілі, яким понад десять років та пробіг вже перевалив за 100-150 тисяч кілометрів, у більшості випадків потребують чимало уваги з боку господаря та автосервісу. В оголошеннях з купівлі-продажу вживаних авто стан багатьох з них навіть за фото важко назвати задовільним.

Корозія – найбільший ворог автомобільних кузовів. Якщо кузов “згнив”, автомобіль простіше віддати на розбирання.

Водночас авто японських або німецьких брендів з аналогічним віком та пробігом виглядають значно краще і не так часто потребують втручань автомеханіків. Щоправда, заїзд на СТО для більшості таких автомобілів буде дещо дорожчим.

Отже, ресурс автомобіля залежить від якості його виробництва.

Конструкція автомобіля. Це важлива складова ресурсу. Простіше побудовані автомобілі можуть мати довший термін служби, оскільки менше деталей схильні до ламання. Так, бюджетні автомобілі відомих брендів служать довше своїх більш дорогих та складних колег. Навіть в межах одного бренду часто виходить так, що бюджетна модель віком 8-10 років коштує так само або навіть дорожче, ніж вищий за класом автомобіль тієї ж марки.

Конструктивно прості моделі зазвичай бувають більш надійними, ніж “нафаршировані” опціями машини того ж бренду

Приказка “простота – синонім надійності” актуальна і для автомобілів.

Догляд і обслуговування. Регулярне обслуговування та заміна витратних матеріалів може значно подовжити ресурс автомобіля. Загалом відношення до автомобіля є однією з головних умов подовження його ресурсу. Якщо за машиною добре слідкували, заправляли якісним пальним, використовували рекомендовані заводом-виробником запчастини та витратні матеріали – автомобіль прослужить довго.

Технічний стан вживаного автомобіля набагато важливіший за його вік та пробіг.

Стандартні ресурси автомобілів

Зазвичай легкові автомобілі розраховують на термін служби близько 300 000 – 400 000 кілометрів пробігу. Це приблизно еквівалентно 15 – 20 рокам експлуатації. Робиться це за для того, аби був сенс купляти нові автомобілі.

Перші ремонти та дорогі ТО зазвичай доводиться робити на 100 тисячах кілометрів пробігу.

Пробіги часто скручують, тому на показники одометра українським покупцям вживаних авто орієнтуватись не варто

Проте багато машин можуть служити й довше, якщо їх добре доглядати та вчасно обслуговувати. Передусім це стосується автомобілів минулої епохи. Досі можна зустріти чимало екземплярів з 90-х, які проїхали понад пів мільйона кілометрів і продовжують їздити. Але і більш сучасні авто здатні долати такі пробіги при належному догляді.

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Окрема тема – електромобілі. В них значно менше деталей і значно простіше обслуговування. Але найслабкіше і найдорожче місце – батарея. Чи багато ви знаєте пристроїв з літієвими батареями (телефонів, ноутбуків) які працюють понад 10-15 років?