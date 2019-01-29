Спойлер: електричний кросовер усе ще "на впевненому ходу".

Питання довговічності батарей електромобілів усе ще є одним з найбільш важливих аргументів проти електрокарів. Мовляв, два-три роки і їх потрібно міняти, а це дорого. Та ось вам живий приклад, що доводить протилежне.

Також цікаво: Сигналізація Tesla гратиме Баха

Компанія Tesloop з США, котра займається сервісним обслуговуванням автомобілів Tesla та прокатом електрокарів мобілів, поділилась власним досвідом експлуатації одного з автомобілів Tesla. Електро-кросовер, про який іде мова, належить одному з співробітників компанії.

На сьогоднішній день пробіг одного Tesla Model X 90D з обширного автопарку компанії Tesloop, становить 563 150 кілометрів. Цю відстань електрокар проїхав з моменту його покупки в середині 2016 року.

За інформацією компанії Tesloop деградація оригінальній батареї за цей час склала усього 13%. Запас ходу при зарядці в 95% зменшився з 397 до 346 кілометрів. Повідомляється, що електрокар постійно заряджали на зарядній станції Supercharge. Tesloop також повідомляє, що за весь час експлуатації в автомобіля не було жодних несправностей двигунів, приводів чи інших систем.

Також цікаво: Mitsubishi везе до Женеви новий електричний кросовер