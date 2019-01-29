Концепт отримав назву Engelberg Tourer.

На початку березня компанія Mitsubishi представить прототип абсолютно нового кросовера на батареях під назвою Engelberg Tourer.

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Творці Mitsubishi Engelberg Tourer називають його новим творінням, що увібрало в себе найкращі досягнення компанії у створенні позашляховиків та останні технологічні розробки. Технічних подробиць виробник не розкрив.

Концепт кросовера названо на честь мальовничого містечка Енгельберг у Альпах (з німецької – Ангельська гора), який входить в топ-10 найкращих гірськолижних курортів Швейцарії і де було поставлено чимало спортивних світових рекордів. Наприклад, рекорд зі стрибків з трампліну.

Разом з прем’єрою прототипа компанія Mitsubishi презентує на Женевському автосалоні й новий слоган на наступні 100 років діяльності – “Керуй своїми амбіціями” (Drive your Ambition), що вказує на прихильність марки цінностям і сподіванням своїх клієнтів.

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