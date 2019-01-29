Концепт получил название Engelberg Tourer.

В начале марта компания Mitsubishi представит прототип совершенно нового кроссовера на батареях под названием Engelberg Tourer.

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Создатели Mitsubishi Engelberg Tourer называют его новым творением, вобравшим в себя лучшие достижения компании в создании внедорожников и последние технологические разработки. Технических подробностей производитель не раскрыл.

Концепт кроссовера назван в честь живописного городка Энгельберг в Альпах (с немецкого – Ангельская гора), который входит в топ-10 лучших горнолыжных курортов Швейцарии и где было поставлено немало спортивных мировых рекордов. Например, рекорд по прыжкам с трамплина.

Вместе с премьерой прототипа компания Mitsubishi представит на Женевском автосалоне и новый слоган на следующие 100 лет деятельности – "Управляй своими амбициями" (Drive your Ambition), что указывает на приверженность марки ценностям и ожиданиям своих клиентов.

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