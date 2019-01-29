Спойлер: электрический кроссовер все еще "на уверенном ходу".

Вопрос долговечности батарей электромобилей все еще является одним из наиболее важных аргументов против электрокаров. Мол, два-три года и их нужно менять, а это дорого. И вот вам живой пример, доказывающий обратное.

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Компания Tesloop с США, которая занимается сервисным обслуживанием автомобилей Tesla и прокатом электрокаров мобилей, поделилась собственным опытом эксплуатации одного из автомобилей Tesla. Электро-кроссовер, о котором идет речь, принадлежит одному из сотрудников компании.

На сегодняшний день пробег одного Tesla Model X 90D из обширного автопарка компании Tesloop, составляет 563 150 километров. Это расстояние электрокар проехал с момента его покупки в середине 2016 года.

По информации компании Tesloop деградация оригинальной батареи за это время составила всего 13%. Запас хода при зарядке в 95% уменьшился с 397 до 346 километров. Сообщается, что электрокар постоянно заряжали на зарядной станции Supercharge. Tesloop также сообщает, что за все время эксплуатации у автомобиля не было никаких неисправностей двигателя, приводов или других систем.

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