Автопроизводители обычно не афишируют срок службы автомобилей, поскольку он зависит от множества факторов. Но некоторые ориентиры все же существуют, поэтому их можно определить самостоятельно.

Для рядового потребителя автомобиль – это существенная покупка. Многие надеются, что транспорт прослужит по крайней мере несколько десятилетий. Но какой ресурс действительно закладывают автопроизводители в свои продукты, и как мы можем продлить срок службы наших автомобилей? Рассмотрим этот вопрос более подробно.

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Определение ресурса автомобиля

Ресурс автомобиля – это средняя продолжительность службы без существенных поломок и сохранения функциональности на высоком уровне. Фактически это предел, по которому затраты на ремонт делают содержание автомобиля экономически нецелесообразным. Этот показатель может варьироваться от модели к модели, а также от производителя к производителю. Определение ресурса автомобиля включает в себя ряд факторов.

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Качество самого автомобиля. Как показывает опыт – китайские, украинские и российские автомобили, которым более десяти лет и пробег уже перевалил за 100-150 тысяч километров, в большинстве случаев требуют много внимания со стороны хозяина и автосервиса. В объявлениях по купле-продаже подержанных авто состояние многих из них даже за фото трудно назвать удовлетворительным.

Коррозия – самый большой враг автомобильных кузовов. Если кузов сгнил, автомобиль проще отдать на разборку.

В то же время авто японских или немецких брендов с аналогичным возрастом и пробегом выглядят значительно лучше и не так часто нуждаются в вмешательстве автомехаников. Правда, заезд на СТО для большинства таких автомобилей будет более дорогим.

Следовательно, ресурс автомобиля зависит от качества его производства.

Конструкция автомобиля. Это принципиальная составляющая ресурса. Проще построенные автомобили могут иметь более долгий срок службы, поскольку меньше деталей склонны к поломке. Да, бюджетные автомобили известных брендов служат дольше своих более дорогих и сложных коллег. Даже в пределах одного бренда часто получается так, что бюджетная модель в возрасте 8-10 лет стоит так же или даже дороже, чем более высокий по классу автомобиль той же марки.

Конструктивно простые модели обычно бывают более надежными, чем "нафаршированные" опциями машины того же бренда.

Поговорка простота – синоним надежности актуальна и для автомобилей.

Уход и обслуживание. Регулярное обслуживание и замена расходных материалов может значительно продлить ресурс автомобиля. В общем, отношение к автомобилю является одним из главных условий продления его ресурса. Если за машиной хорошо следили, заправляли качественным горючим, использовали рекомендованные заводом-производителем запчасти и расходные материалы – автомобиль прослужит долго.

Техническое состояние подержанного автомобиля намного важнее его возраста и пробега.

Стандартные ресурсы автомобилей

Обычно легковые автомобили рассчитывают на срок службы около 300 000 – 400 000 км пробега. Это примерно эквивалентно 15 – 20 годам эксплуатации. Делается это для того, чтобы был смысл покупать новые автомобили.

Первые ремонты и дорогостоящие ТО обычно приходится делать на 100 тысячах километров пробега.

Пробеги часто скручивают, поэтому на показатели одометра украинским покупателям подержанных авто ориентироваться не стоит

Однако многие машины могут служить и дольше, если за ними хорошо ухаживать и обслуживать. Прежде всего, это касается автомобилей прошлой эпохи. До сих пор можно встретить немало экземпляров из 90-х, проехавших более полумиллиона километров и продолжающих ездить. Но и более современные авто способны преодолевать такие пробеги при должном уходе.

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Отдельная тема – электромобили. В них гораздо меньше деталей и гораздо проще обслуживание. Но самое слабое и дорогое место – батарея. Много ли вы знаете устройств с литиевыми батареями (телефонов, ноутбуков), которые работают более 10-15 лет?