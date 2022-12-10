Пробег автомобиля – традиционно едва ли не самое первое, с чего начинает потенциальный покупатель знакомство с подержанной машиной на авторынке. И так же традиционно считается, что запечатленному на одометре километражу верить нельзя. Как проверить пробег?

Ситуация с показанием одометра на подержанном авто, выставленном на продажу, напоминает неустойчивое противостояние: между сматывающими и теми, кто этот факт выявляет.

С каждым поколением машин производители и правоохранители усовершенствуют способы фиксации пробега на каждом этапе эксплуатации автомобиля. А несознательные продавцы в партнерстве с программистами вполне успешно придумывают способы обхода этих препятствий.

Смотать показания одометра для специально подготовленных автоэлектриков не проблема. Проблема согласовать новые показания с данными о пробеге, которые есть в официальных реестрах.

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Отметим, что особенности современных автомобильных уважаемых марок затрудняют выявление мошенничества – а именно так квалифицирует сматывание пробега законодательство многих развитых стран. Во-первых, многие из этих моделей обладают высоким качеством отделки интерьера, на котором не отображается большой пробег. А во-вторых, условия эксплуатации машин в развитых странах настолько “мягкие”, что внешние следы износа даже после 300 – 400 тыс. км могут быть минимальными.

Где можно увидеть пробег машины

На одометре автомобиля

Память главного электронного блока автомобиля.

Память электронных блоков управления систем и агрегатов машины – двигателя, коробки, климат-контроля и т.д. Пробег часто фиксируется в них с привязкой к очередному ТО или ремонту. Как свидетельствует практика покупателей с опытом, в большинстве случаев грамотным "хакерам" удается скорректировать память всех блоков.

В базах официальных дилерских СТО, где отмечается пробег авто при каждом обращении.

В базах страховых компаний – при наступлении страховых случаев.

В базах пограничных служб европейских стран – при пересечении их границ “на въезд”.

Сайт Auto.Ria проверяет выставленные на продажу машины по разным базам и реестрам стран ЕС, США, Канады, Кореи и т.д. Результат иногда поражает.

В реестрах транспортных средств стран, где автомобиль находился на регистрации.

В архивах некоторых сайтов объявлений (в Украине – Auto.Ria), хранящих заявленный пробег автомобиля при продаже его через сайт

Конечно, не все базы открыты для рядовых граждан, многие платны. Также стоит отметить, что отсутствие несоответствий в показаниях одометра в прошлом и сегодня не обязательно означает, что пробег машины безусловно "родной". Возможно, факт сматывания просто не удалось обнаружить. Почему это возможно?

Волшебные 200 тыс. км

Если сравнить предложение на крупнейших украинских авторынках и европейских площадках, можно увидеть парадоксальный факт: у нас машины, пригнанные из Европы, часто стоят дешевле, чем в самой Европе.

Огромная часть лотов на рынках в западных городах Украины имеет на одометре пробег около 200 тыс. км, укладываясь в диапазон 195 – 210 тыс. км.

Выявление реального пробега на машинах из развитых стран усложняет то, что они хорошо сохраняются в тамошних условиях эксплуатации.

Это магическая цифра, которая привлекает покупателей "беушки", но на первый взгляд удивительно, что на вторичном рынке в Европе (да и в других развитых странах) таких легковушек не так уж много. За 10-15 лет владельцы успевает намотать более 300 – 400 тыс. км. Где же берутся в таком количестве легковушки с двухсоттысячным пробегом?

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Как мошенники обходят зафиксированный пробег

Любой перекупщик мог бы вам сказать, что смотать километраж не проблема – нужно лишь заложить в смету предпродажной подготовки дополнительные 200 – 300 евро. Проблема сделать это так, чтобы вероятность проследить манипуляцию была меньше. Для этого у недобросовестных продавцов есть несколько приемов:

Продавец сам находит в открытых реестрах последний зафиксированный пробег “своего” автомобиля и сматывает одометр, для правдоподобия оставив на 5 – 10 тыс. км больше. Но этот ранее зафиксированный пробег должен быть на 100-200 тыс. км меньше имеющегося. И это бывает часто: первый владелец обычно продает машину уже после последнего (обязательного по условиям гарантии) визита к дилеру, выжимая из машины остатки ресурса.

Продавец, смотав 100 – 200 тыс. км, посещает СТО официального дилера, где выполняет некий важный ремонт. И таким образом получает два козыря перед покупателем: подтвержденный документально "свежий" ремонт и зафиксированный у "официалов" небольшой пробег. Правда, не в каждом дилерском сервисе такое возможно.

Перекупщики выбирают за границей для перепродажи дешевые автомобили с большим пробегом, но с хорошим внешним видом. Это довольно просто, ведь большая часть лизинговых машин из корпоративных автопарков возит в основном одного водителя ровными европейскими дорогами. Идеальный салон и почти девственное лакокрасочное покрытие "подтверждают" указанный на одометре небольшой пробег. У покупателя не возникает подозрений, и он не желает погружаться в базы данных и платить за доступ в многочисленные реестры.

Даже типичные признаки большого пробега на машинах из богатых стран не срабатывают: автобаны позволяют долго ехать без переключений передач и торможений.

Как определить реальный пробег

Абсолютное большинство новых автомобилей в Европе имеет ежегодный пробег не менее 30 – 60 тыс. км. Умножая эту цифру на года возраста авто, можно примерно понимать его реальный километраж. Да, исключения существуют, но они касаются в первую очередь очень старых или специфических машин – кабриолетов, спорткаров, ретроавтомобилей и т.д.

То есть можно рассчитывать, что реальный пробег с магической цифрой 200 тыс. будет на одометре автомобиля в возрасте максимум 3-4 года. Но такие экземпляры и стоят соответственно дороже – от $12 – 14 тыс. за авто С-класса на авторынках в Западной Украине.

Квалифицированные украинские маляры научились перекрашивать аварийные детали "под прибор" - так что толщиномер не замечает незаводского лакокрасочного покрытия.

Рекомендация Авто 24

Выбирая подержанное авто, определите себе, насколько вам важен малый пробег. Во-первых, для многих современных моделей далеко не всегда 300 тыс. км – критическая цифра с точки зрения ресурса. Есть системы и агрегаты, без больших проблем работающие до 400 тыс. км. Или, наоборот, возможно, есть смысл купить машину с заведомо большим пробегом за небольшую цену, чтобы на сэкономленные деньги произвести ремонт или замену изношенных агрегатов. Таким образом вы наверняка будете знать состояние важных частей машины, избежав лотереи "смотан - не смотан".

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