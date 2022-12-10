Пробіг автомобіля – традиційно чи не найперше, з чого починає потенційний покупець знайомство із вживаною машиною на авторинку. І так само традиційно вважається, що відображеному на одометрі кілометражу вірити не можна. Як перевірити пробіг?

Ситуація з показанням одометра на вживаному авто, яке виставлено на продаж, нагадує нестійке протистояння: між тими, хто змотує, і тими, хто цей факт виявляє.

З кожним поколінням машин виробники та правоохоронці вдосконалюють способи фіксації пробігу на кожному етапі експлуатації автомобіля. А несвідомі продавці у співтоваристві з програмістами цілком успішно вигадують способи обходу цих перешкод.

Змотати показання одометру для спеціально підготованих автоелектриків не проблема. Проблема – узгодити нові показання з тими даними про пробіг, які є в офіційних реєстрах.

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Зазначимо, що особливості сучасних авто шанованих марок ускладнюють виявлення шахрайства – а саме так кваліфікує змотування пробігу законодавство багатьох розвинених країн.

По-перше, багато які з цих моделей мають високу якість оздоблення інтер’єру, на якому не відображується великий пробіг. А по-друге, умови експлуатації машин в розвинених країнах настільки “м’які”, що зовнішні сліди зносу навіть після 300 – 400 тис. км можуть бути мінімальними.

Де можна побачити пробіг машини

На одометрі

Пам'ять основного електронного блоку автомобіля.

Пам’ять електронних блоків керування систем та агрегатів машини – двигуна, коробки передач, клімат-контролю тощо. Пробіг часто фіксується в них з прив’язкою до чергового ТО або ремонту. Як свідчить практика покупців з досвідом, у більшості випадків грамотним “хакерам” вдається скорегувати пам'ять усіх блоків.

В базах офіційних дилерських СТО, де позначається пробіг авто при кожному зверненні.

У базах страхових компаній – при настанні страхових випадків.

В базах прикордонних служб європейських країн – при перетині їхнього кордону на в’їзд.

Сайт Auto.Ria перевіряє виставлені на продаж машини за різними базами та реєстрами країн ЄС, США, Канади, Кореї тощо. Результат іноді вражає.

В реєстрах транспортних засобів країн, де автомобіль перебував на реєстрації.

В архівах деяких сайтів оголошень (в Україні – Auto.Ria), які зберігають заявлений пробіг автомобіля при продажу його через сайт

Звісно, не всі бази є відкритими для пересічних громадян, багато з них платні. Також варто зазначити, що відсутність невідповідностей у показаннях одометра в минулому і сьогодні не обов’язково значить, що пробіг машини беззаперечно “рідний”. Можливо, факт змотування просто не вдалося виявити. Чому таке можливе?

Чарівні 200 тис. км

Якщо порівняти пропозицію на найбільших українських авторинках та на європейських майданчиках, можна побачити парадоксальний факт: в нас машини, пригнані з Європи, часто коштують дешевше, ніж у самій Європі.

Величезна частина вживаних авто на ринках в західних містах України має на одометрі пробіг близько 200 тис км, вкладаючись у діапазон 195 – 210 тис. км.

Виявлення реального пробігу на машинах з розвинених країн ускладнює те, що вони добре зберігаються в тамтешніх умовах експлуатації.

Це магічна цифра, яка вабить покупців вживаних авто, але на вторинному ринку Європи (та й в інших розвинених країнах) таких легковиків не так вже і багато. Через 10-15 років європейські власники встигають намотати понад 300 – 400 тис. км. Де ж беруться у такій кількості легковики з двохсоттисячним пробігом?

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Як шахраї обходять зафіксований пробіг

Будь-який перекупник міг би вам розповісти, що змотати кілометраж не проблема – треба лише закласти у кошторис “передпродажної підготовки” додаткові 50 – 200 євро. Проблема зробити це так, щоб ймовірність прослідкувати маніпуляцію була найменшою. Для цього у недобросовісних продавців є кілька прийомів:

Продавець сам знаходить у відкритих реєстрах останній зафіксований пробіг “свого” автомобіля і змотує одометр, для правдоподібності залишивши на 5 – 10 тис. км більше. Той зафіксований пробіг має бути на 100 – 200 тис. км менше наявного. І це трапляється часто: перший власник продає машину вже після останнього (обов’язкового за умовами гарантії) візиту до дилера, вижимаючи з машини залишки ресурсу.

Продавець, змотавши 100 – 200 тис. км, відвідує СТО офіційного дилера, де виконує важливий ремонт. Таким чином отримує два козирі перед покупцем: підтверджений документально “свіжий” ремонт та зафіксований в “офіціалів” невеликий пробіг. Щоправда, не в кожному дилерському сервісі це можливо.

Перекупники обирають за кордоном для перепродажу дешеві автомобілі з великим пробігом, але з гарним зовнішнім виглядом. Це доволі просто, адже велика частина лізингових машин з корпоративних автопарків возить здебільшого самого лише водія рівними європейськими дорогами. Ідеальний салон і майже незаймане лакофарбове покриття “підтверджують” вказаний на одометрі невеликий пробіг. В покупця не виникає підозр, і він не бажає занурюватись у бази даних та платити за доступ у численні реєстри.

Навіть типові ознаки великого пробігу на машинах з багатих країн не спрацьовують: їхні автобани дозволяють довго їхати без перемикань передач та гальмувань.

Як визначити реальний пробіг

Абсолютна більшість нових автомобілів у Європі має щорічний пробіг не менше 30 – 60 тис. км. Якщо помножити цю цифру на роки віку авто, можна приблизно розуміти його реальний кілометраж. Так, винятки існують, але вони стосуються в першу чергу дуже старих або специфічних машин – кабріолетів, спорткарів, ретроавтомобілів тощо.

Тобто, можна розраховувати, що реальний пробіг з магічною цифрою 200 тис. буде на одометрі автомобіля віком максимум 3 – 4 роки. Але ж такі екземпляри і коштують відповідно дорожче – від $12 – 14 тисяч за авто С-класу на авторинках у Західній Україні.

Кваліфіковані українські малярі навчилися перефарбовувати аварійні деталі “під прилад” – так, що товщиномір не помічає незаводського лакофарбового покриття.

Рекомендація Авто 24

Обираючи вживане авто, визначте для себе, наскільки вам важливий малий пробіг. По-перше, для багатьох сучасних моделей далеко не завжди 300 тис. км – критична цифра з точки зору ресурсу. Є системи та агрегати, які без великих проблем працюють до 400 тисяч км і півмільйона. Або, навпаки, можливо, є сенс придбати машину з завідомо великим пробігом за невелику ціну, щоб на зекономлені гроші провести ремонт або заміну зношених агрегатів. В такий спосіб ви напевне знатимете стан важливих частин машини, уникнувши лотереї “змотано – не змотано”.

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