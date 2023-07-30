Використання рекомендованої виробником автомобіля гальмівної рідини та своєчасна її заміна - фактори, які значною мірою впливають на безпеку.

Під час водіння автомобіля безпека є одним із найважливіших аспектів. Всі системи транспортного засобу повинні працювати належним чином, але особливо велике значення має гальмівна система.

Гальмівна рідина – одна з ключових складових, яка забезпечує безперебійну роботи гальм. У цій статті ми розглянемо основні аспекти гальмівної рідини та її значення у безпеці на дорозі.

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Що таке гальмівна рідина і як вона працює?

Гальмівна рідина – це спеціальний вид рідини, який використовується в гальмівній системі автомобіля. Вона передає сили, що створюються водієм на педалі гальма, до механізмів коліс. Ця рідина має певні унікальні властивості – наприклад, не стискається під впливом тиску, а це дозволяє ефективно передавати зусилля на гальма кожного колеса.

Більшість автовиробників рекомендують міняти гальмівну рідну раз на два роки

Основні типи гальмівної рідини

Існує кілька типів гальмівної рідини, найпоширеніші з яких – DOT 3, DOT 4, DOT 5 та DOT 5.1. Також використовуються маркування ENV6 і ENV4. Кожен тип має свої особливості, і виробник автомобіля визначає, який саме тип рідини необхідно використовувати в конкретній моделі. Використання невідповідного типу гальмівної рідини може призвести до несправностей гальм і погіршення ефективності системи.

Найчастіше застосовується рідна з маркуванням DOT 4. Але для нових автомобілів високої потужності використовуються більш сучасні рідини.

Заміна гальмівної рідини

Регулярна заміна гальмівної рідини критично важлива для підтримки нормальної роботи гальм. З часом рідина може забруднюватися і зволожуватися, що призводить до погіршення її якостей. А це може спричинити виникнення проблем у гальмівній системі. Загалом рекомендовано замінювати гальмівну рідину кожні 2 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. Більш точні рекомендації дає виробник автомобіля.

Заміняти гальмівну рідину краще в автосервісі

Перевірка рівня гальмівної рідини

Перевірка рівня гальмівної рідини повинна входити до регулярної перевірки автомобіля під час кожного ТО. Зазвичай на бачку під капотом з цією рідиною є мінімальний і максимальний рівень. Рідина повинна знаходитися між цими позначками. Якщо її рівень виявлено нижче мінімальної позначки, слід додати нову рідину та знайти місце витоку.

Рівень гальмівної рідини можна перевіряти самостійно

Уникайте контакту з поверхнею автомобіля

Гальмівна рідина може пошкодити лакофарбове покриття автомобіля. Тому під час додавання гальмівної рідини або виконання будь-яких робіт із гальмівною системою, використовуйте захисні рукавички та уникайте розливання рідини на лаковану поверхню.

Існують прилади для перевірки стану гальмівної рідини. Якщо вона вже стара і набрала в себе вологи – прилад це покаже

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Увага до витоку гальмівної рідини

Якщо ви помітили сліди гальмівної рідини під автомобілем, негайно зверніться до автосервісу для виявлення і усунення причини витоку. Витік цієї рідини може призвести до зниження тиску в системі, що, своєю чергою, погіршить ефективність гальм.

Якщо ви помітили зниження ефективності гальм або збільшення ходу педалі – перевірте рівень гальмівної рідини. Якщо він занизький – шукайте місце витікання, або звертайтесь в автосервіс.

Не використовуйте стару гальмівну рідину

Якщо ви маєте відкриту баночку гальмівної рідини, не використовуйте її залишки, оскільки це може призвести до псування нової. Стара гальмівна рідина може містити вологу, що негативно впливає на функціонування гальмівної системи.

Висновки

Пам'ятайте про важливість регулярної перевірки та обслуговування гальмівної системи, а також використання правильного типу гальмівної рідини. Дотримання цих простих порад допоможе вам впевнено та безпечно керувати своїм автомобілем.