Велика частина автомобілістів експлуатує свою техніку, не переймаючись її конструкцією. Але знання про деякі системи допомагають уникати відмов у дорозі і дають більше аргументів у спілкуванні з тими самими сервісменами. Тим більше, коли йдеться про гальма.

Так, для розв’язання проблем з вузлами та агрегатами є автосервіс і спеціально навчені люди. Але якщо машина не зовсім нова, то автовласнику рано чи пізно доведеться особисто розбиратися з тими чи іншими тонкощами її ремонту. І добре, якщо водій буде до цього готовим – інакше діагностування негараздів, підбір запчастин і ремонт відбуватиметься зовсім без вашої участі. А значить, гарантовано будуть дорожчими і дуже ймовірно – проблемними.

Компоненти гальмівної системи розташовуються по всьому автомобілю, деякі з них складні технологічно, але надійність системи висока

Гальмівна система, певно, найважливіша з точку зору безпеки, притому вона складається з багатьох компонентів. Велика частина з яких відноситься до дорогих і складних з точки зору технологій, тому ми тут же дамо кілька підказок щодо їх обслуговування.

Читайте також: Щоб не відмовили гальма: як обслуговувати систему

Головний циліндр гідроприводу

Це один з головних елементів гідравлічного приводу гальм – у ньому водій педаллю створює тиск робочої рідини, який передається по трубопроводах до робочих циліндрів біля кожного колеса. На головному циліндрі (або поряд) розташовано бачок – резервуар із запасом гальмівної рідини. Тут же можна побачити велику ”шайбу” вакуумного підсилювача, який знижує зусилля на педалі. Головний циліндр – певно, найбільш довговічний вузол всієї системи, але його відмова часто призводить до аварії. Ознаки того, що циліндр зносився – падіння рівня рідини, незвичні відчуття на педалі.

Гальмування починається у головному циліндр гідроприводу. Це складний, але добре відпрацьований у виробництві вузол

Робочі циліндри гідроприводу

Це виконавчі елементи гідроприводу. Внаслідок тиску, створеного у системі головним циліндром (ногою водія через педаль), ці циліндри рухають колодки, притискуючи їх до дисків або барабанів колісних механізмів. На машинах з великим пробігом та/або у поважному віці циліндри втрачають герметичність або заклинюють. Водій відчуває це як зміну руху машини в сторону при гальмуванні або при русі накатом. Також через негерметичність робочих циліндрів гальма можуть втратити ефективність. За найменших підозрілих змін у поведінці циліндрики треба міняти або перебирати, хоча другий варіант сьогодні поширений мало.

Робочі гальмівні циліндри розташовані безпосередньо біля коліс. У поважному віці вони починають пітніти, потім відверто течуть

Трубопроводи

Металеві трубки з’єднують головний циліндр з колісними гальмівними механізмами та (у випадку наявності ABS) з гідроблоком, по них передається тиск від головного циліндра до робочих циліндрів. Трубки – один з вразливих елементів, з часом вони можуть проіржавіти наскрізь, в окремих нечастих випадках можуть постраждати при їзді по кам’янистих дорогах, оскільки проходять під днищем. На машинах віком понад 3 – 5 років за станом трубопроводів треба слідкувати. За появи слідів корозії їх бажано превентивно поміняти, оскільки у випадку їхньої розгерметизації автомобіль раптом залишається без гальм (або вони втрачають до 50 – 70% ефективності).

Робочий циліндр дискових гальм схований у тілі супорта. Його довговічність залежить від якості й чистоти гальмівної рідини

Шланги

Гумові шланги з’єднують нерухому частину гідросистеми з її рухомими частинами – тобто з колісними гальмівними механізмами, які рухаються у різних площинах разом з колесами при роботі підвіски і рульового керування. Шланги – також одна з вразливих частин, з часом вони тріскаються і втрачають герметичність. Великою мірою вік служби шлангів залежить від їхньої якості. Також, хоча й дуже нечасто, шланги можуть бути пошкоджені під час руху по поганих, гірських або лісових шляхах.

При незалежній підвісці гумові шланги йдуть до кожного колеса, при залежній зазвичай є один на весь задній міст

Старі за віком шланги можуть не “пітніти” гальмівною рідиною, а розбухати зсередини, спричиняючи незрозуміле заклинювання коліс. На старих машинах гальмівні шланги треба міняти завчасно, не чекаючи проблем.

Гідроблок ABS (модулятор)

Цей важливий компонент гальмівної системи є практично на всіх іномарках, випущених останні 10 – 15 років. Він розташований під капотом, до нього входить блок клапанів (модулятор), насос та електронний модуль. Гідроблок регулює тиск у трубопроводах, що ведуть до коліс, таким чином, щоб вони не блокувалися (не йшли юзом) на дорозі. Також цей блок бере участь у роботі інших систем безпеки, які допомагають водієві утримувати машину на курсі і запобігають її розвороту. Про відмову гідроблоку водій дізнається з повідомлення на щитку приладів.

Читайте також: Дискові чи барабанні: які гальма для автомобіля краще

Колісні механізми

Біля кожного колеса є нескладний механізм, який перетворює рух поршня робочого циліндра у рух колодок, які притискуються до диска чи барабана. У дискових гальмах це складний за формою супорт, а у барабанних – опори та двійко пружин. Відповідно, у першому випадку колодки можуть підклинювати на направляючих через корозію та зношування, у другому з тих же причин можуть зруйнуватися деякі згадані дрібні деталі. Як правило, це трапляється вже у поважному віці машини, тому рекомендується уважно оглядати колісні механізми при кожній нагоді.

Крім дисків (або барабанів) і робочих циліндрів біля кожного колеса є певний набір механічних деталей, які забезпечують рух колодок

Датчики ABS

Не вдаючись у технічні подробиці (конструктивно вони прості), скажемо, що на кожному колесі є датчики, які дають електроніці гідроблоку інформацію про швидкість обертання коліс. Сам датчик виходить з ладу нечасто. Зазвичай проблема загоряння тривожної лампочки на щитку приладів криється у пошкодженні проводу датчика або порушенню контакту в його роз’ємі. Особливої уваги ці елементи не потребують.

Рекомендація Авто24

Якщо у вас не дуже свіжий автомобіль, вам дуже корисно мати бодай елементарні знання про його гальмівну систему. Адже гальмам сучасного авто їхня висока надійність часом “вилазить боком“: власник звикає до їхньої безвідмовності і їздить без ремонтів, профілактики і обслуговування доти, поки гальма не відмовлять просто у дорозі. Тож, як кажуть старі механіки, вчи матеріальну частину, і гальма у першу чергу – у житті може знадобитися.

Читайте також: Як працюють електричні стоянкові гальма в автомобілі