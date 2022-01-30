У переважній більшості дорогих автомобілів використовують дискові гальма на всіх колесах, а у бюджетному сегменті можна зустріти механізми барабанного типу на задній осі. Тож "барабани" це бажання зекономити чи не тільки?

Механізми, які безпосередньо гальмують кожне колесо, на сучасних автомобілях бувають двох типів – барабанні і дискові. Різниця у формі деталі, яка обертається разом з колесом і яку загальмовує система автомобіля. Безпосередньо на це робоче тіло впливають (тиснуть) колодки – вони хоч і різної форми для барабанів і дисків, називаються однаково.

Дискові гальма (ліворуч) вже півстоліття як стали нормою на передній осі, а барабанні (праворуч) все ще мають сенс на задніх колесах бюджетних авто

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Барабанні гальма

У барабанних гальм на маточині є циліндр (барабан), який обертається разом с нею і до якого зсередини гідравліка притискує дві колодки. Колодки немов розпирають циліндр, тож його доводиться робити міцним, тобто важким і недешевим. Зайва вага збільшує так звані непідресорені маси, що теоретично погіршує плавність ходу. Але конструктори легко компенсують зайві кількасот грамів зміною характеристик амортизаторів та пружин підвіски.

Під впливом тиску в гідроприводі колодки притискуються до внутрішньої поверхні барабану і зупиняють його разом з колесом

Барабанний механізм має певний комплект додаткових деталей, які забезпечують переміщення колодок та пружини, які вертають їх у вихідне положення. Якщо йдеться про гальма задніх коліс, то поряд розміщується механізм стоянкового гальма, який використовує той самий барабан і ті самі колодки, але має окремий привід – від важеля між кріслами, педалі або електромоторчика.

У барабанних гальмах чимало деталей, але на відміну від дискових механізмів всі вони прості й коштують недорого

Найсуттєвіший недолік барабанних гальм – точність дозування зусилля. Якщо дискові механізми дозволяють філігранно дозувати уповільнення силою натискання на педаль, то для барабанних гальм зусилля між початком гальмування та початком блокуванням коліс розподіляється менш рівномірно. Другий недолік – більш повільне охолодження.

З іншого боку, у барабанів та їхніх колодок більша поверхня взаємного тертя, і відповідно зношуються вони у кілька разів довше, ніж у дискових механізмах. Також на ресурс колодок і барабану позитивно впливає те, що їхні робочі поверхні захищені від бруду, пилу та іншого абразиву. Нарешті, деталі барабанного механізму прості з точки зору виробництва, що зробило їх дешевими і ремонтопридатними.

Дискові гальма

У дискових механізмах замість барабану – плаский диск, який з двох боків стискується парою колодок. Механізм відкритий тому швидко розсіює тепло і довше не загрожує кипінням робочої рідини від перегріву. На відміну від барабанних гальм, тут немає пружин та деталей, які повертають колодки в положення ”розгальмовано”.

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Колодки дискового механізму повертаються у первинне положення під впливом пружності гумової манжети супорта. Зовні дискова схема простіша, але потребує високої культури виробництва та обслуговування, адже в ній є деталі з високою точністю розмірів та вузли з мінімальними зазорами, які легко порушуються – наприклад, через корозію.

Дискові гальма мають більшу ефективність, але на задній осі вона не завжди затребувана. Тому задні диски (і барабани теж!) мають невеликий діаметр

Якщо дискові механізми розташовані на задніх колесах, до них доводиться прилаштовувати систему стоянкового гальма. Це викликає певне ускладнення вузла, часто настільки значне, що виходить простіше прилаштувати до диска ще й окремий барабан – виключно для “ручника”.

Переваги типу гальм з точки зору споживача

Барабанні механізми Дискові механізми Довговічніші в цілому Більш ефективні Більший ресурс колодок Простіше заміна колодок Не бояться бруду Точніше дозується зусилля Простіше обслуговування “ручника” Краще охолодження

Як бачимо, конструктивно прості як барабанні, так і дискові гальма. Але з розвитком технологій дискові механізми стали дешевшими у виробництві. А барабанні механізми, навпаки, через більш суворі вимоги безпеки ускладнилися й обросли додатковими деталями.

У дискових гальмівних механізмах є кілька високотехнологічних деталей, які, однак, за сучасного рівня роботизації не обходяться надто дорого

Судячи з усього, вартість гальмівних механізмів у виробництві не є вирішальним фактором. У бюджетному сегменті частіше використовують барабанні гальма саме через їхню надійність і довговічність. Це важливі фактори для споживачів недорогих авто та комерційної техніки. Водночас у автомобілях з більш потужними двигунами зазвичай використовують механізми дискового типу оскільки вони ефективніші, швидше охолоджуються і дозволяють точніше дозувати зусилля.

Рекомендація Авто24

Насправді значення дискових гальм на задній осі трохи перебільшують. Конструктори без проблем розраховують барабанний механізм таким чином, щоб він забезпечував належну інтенсивність гальмування автомобіля. Тобто на “спокійному” сімейному автомобілі немає великої різниці, якого типу задні гальма на ньому застосовані. Інша справа, якщо для вас має значення вигляд коліс (зокрема, з “прозорими” легкосплавними дисками) або якщо у вас динамічний автомобіль, на якому ви часто “запалюєте” по звивистих трасах – тоді бажання мати дискові гальма буде цілком виправданим.

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