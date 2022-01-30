В большинстве дорогих автомобилей используют дисковые тормоза на всех колесах, а в бюджетном сегменте можно встретить механизмы барабанного типа на задней оси. Так что "барабаны" это желание сэкономить или не только?

Механизмы, которые непосредственно тормозят каждое колесо, на современных автомобилях бывают двух типов – барабанные и дисковые. Разница в форме детали, которая вращается вместе с колесом и которую затормаживает тормозная система автомобиля. Непосредственно на это рабочее тело влияют (давят) колодки – они хоть и разной формы для барабанов и дисков, называются одинаково.

Дисковые тормоза (слева) уже полвека как стали нормой на передней оси, а барабанные (справа) все еще имеют смысл на задних колесах бюдетных авто

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Барабанные тормоза

У барабанных тормозов на ступице имеется цилиндр (барабан), который вращается вместе с ней и к которому изнутри гидравлика прижимает две колодки. Колодки словно распирают барабан, поэтому его приходится делать прочным, то есть тяжелым и недешевым. Лишний вес увеличивает так называемые неподрессоренные массы, что теоретически ухудшает плавность хода. Но конструкторы легко компенсируют лишние несколько сотен граммов изменением характеристик амортизаторов и пружин подвески.

Под воздействием давления в гидроприводе колодки прижимаются к внутренней поверхности барабана и останавливают его вместе с колесом

Барабанный механизм имеет определенный комплект деталей, которые обеспечивают перемещение колодок, и пружины, которые возвращают их в исходное положение. Если речь идет о тормозах задних колес, то тут же размещается механизм стояночного тормоза, который использует тот же барабан и те самые колодки, но имеет отдельный привод – от рычага между креслами, педали или электромоторчика.

В барабанных тормозах немало деталей, но в отличие от дисковых механизмов все они просты и стоят недорого

Самый существенный недостаток барабанных тормозов – точность дозировки усилия. Если дисковые механизмы позволяют филигранно дозировать замедление силой нажатия на педаль, то для барабанных тормозов усилие между началом торможения и началом блокировки колес распределяется менее равномерно. Второй недостаток – медленное охлаждение тормозного механизма.

С другой стороны, у барабанов и их колодок больше поверхность взаимного касания, и соответственно изнашиваются они в несколько раз дольше, чем в дисковых механизмах. Также на ресурс колодок и барабана положительно влияет то, что их рабочие поверхности защищены от грязи, пыли и другого абразива. Наконец, детали барабанного механизма просты с точки зрения производства, что сделало их дешевыми и ремонтопригодными.

Дисковые тормоза

В дисковых механизмах вместо барабана – плоский диск, который с двух сторон сжимается парой колодок. Механизм открыт, диск имеет небольшую металлоемкость, поэтому быстро рассеивает тепло и дольше не грозит закипением рабочей жидкости. В отличие от барабанных тормозов, здесь нет пружин и деталей, которые возвращают колодки в положение “расторможено”.

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Колодки дискового механизма возвращаются в первоначальное положение под воздействием упругости резиновой манжеты суппорта. Внешне дисковая схема проще, но требует высокой культуры производства и обслуживания, ведь в ней есть детали с высокой точностью размеров и узлы с минимальными зазорами, которые легко нарушаются, например, из-за коррозии.

Дисковые тормоза имеют большую эффективность, но на задней оси она не всегда востребована. Поэтому задние диски (и барабаны тоже!) имеют небольшой диаметр

Если дисковые механизмы расположены на задних колесах, к ним приходится пристраивать систему стояночного тормоза. Это вызывает определенное усложнение узла, часто настолько значительное, что получается проще пристроить к диску еще и отдельный барабан – исключительно для “ручника”.

Преимущества типа тормозов с точки зрения потребителя

Барабанные механизмы Дисковые механизмы Долговечнее в целом Более эффективные Больший ресурс колодок Проще замена колодок Не боятся грязи Точнее дозировка усилия Проще обслуживание “ручника” Лучше охлаждение

Как видим, конструктивно просты и барабанные, и дисковые тормоза. Но с развитием технологий дисковые механизмы стали дешевле в производстве. А барабанные механизмы наоборот – из-за более строгих требований безопасности усложнились и обросли дополнительными деталями.

В дисковых тормозных механизмах есть несколько высокотехнологичных деталей, которые, однако, при современном уровне роботизации не обходятся слишком дорого

Судя по всему, стоимость тормозных механизмов в производстве не является решающим фактором. В бюджетном сегменте чаще используют барабанные тормоза именно из-за их надежности и долговечности. Это важные факторы для потребителей недорогих автомобилей и комической техники. В то же время в автомобилях с более мощными двигателями обычно используют механизмы дискового типа, поскольку они более эффективны, быстрее охлаждаются и позволяют точнее дозировать усилия.

Рекомендация Авто24

На самом деле значение дисковых тормозов на задней оси традиционно преувеличивают. Конструкторы без проблем рассчитывают барабанный механизм таким образом, чтобы он обеспечивал должную интенсивность торможения. То есть на гражданском семейном автомобиле нет разницы, какого типа задние тормоза на нем применены. Другое дело, если для вас имеет значение вид колес (в частности, с “прозрачными” легкосплавными дисками) или если у вас динамичный спортивный автомобиль, на котором вы часто “зажигаете” по извилистым трассам – тогда желание иметь дисковые тормоза будет вполне оправданным.

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