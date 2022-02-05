Большая часть автомобилистов эксплуатирует свою технику, не беспокоясь о ее конструкции. Но знания о некоторых системах помогают избегать отказов в пути и дают больше аргументов в общении с теми же сервисменами. Тем более, когда речь идет о тормозах.

Да, для решения проблем с узлами и агрегатами есть автосервис и специально обученные люди. Но если машина не совсем новая, то водителю рано или поздно придется лично вникать в те или иные тонкости ее устройства. И хорошо, если водитель будет к этому готов – иначе диагностирование проблем, подбор запчастей и ремонт будет происходить совсем без вашего участия. А значит, гарантированно будут более дорогими и очень вероятно – проблемными.

Компоненты тормозной системы располагаются по всему автомобилю, некоторые из них сложны технологически – но надежность системы высока.

Тормозная система, вероятно, важнейшая с точки зрения безопасности, причем она состоит из многих компонентов. Большая часть из которых относится к дорогим и сложным с точки зрения технологий, поэтому мы тут же дадим несколько подсказок по их обслуживанию.

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Главный цилиндр гидропривода

Это один из главных элементов гидравлического привода тормозов – в нем водитель педалью создает давление рабочей жидкости, которое передается по трубопроводам к рабочим цилиндрам у каждого колеса. На главном цилиндре (или рядом) расположен бачок – резервуар с запасом тормозной жидкости. Здесь же можно увидеть большую шайбу вакуумного усилителя, снижающего усилия на педали. Главный цилиндр – вероятно, самый долговечный узел всей системы, но его отказ часто приводит к аварии. Признаки того, что цилиндр износился – падение уровня "тормозухи", необычные ощущения на педали.

Торможение начинается в главном цилиндре гидропривода. Это сложный, но хорошо отработанный в производстве узел

Рабочие цилиндры гидропривода

Это исполнительные элементы гидропривода. За счет давления, созданного в системе главным цилиндром (ногой водителя через педаль), эти цилиндры двигают колодки, прижимая их к дискам или барабанам колесных механизмов. На машинах с большим пробегом и/или в солидном возрасте цилиндры теряют герметичность или заклинивают. Водитель чувствует это как ввод машины в сторону при торможении или движении накатом. Также из-за негерметичности рабочих цилиндров тормоза могут потерять эффективность. При малейших подозрительных изменениях в поведении цилиндрики нужно менять или перебирать, хотя второй вариант сегодня распространен мало.

Рабочие тормозные цилиндры расположены непосредственно возле колес. В почтенном возрасте они начинают потеть "тормозухой", а потом откровенно текут

Трубопроводы

Металлические трубки соединяют главный цилиндр с колесными тормозными механизмами и (при наличии ABS) с гидроблоком, по ним передается давление от главного цилиндра к рабочим цилиндрам. Трубки – один из уязвимых элементов, со временем они могут проржаветь насквозь, в редких случаях они могут пострадать при езде по каменистым дорогам, поскольку проходят под днищем. На машинах старше 3 – 5 лет за состоянием трубопроводов нужно следить. При появлении следов коррозии их лучше превентивно поменять, так как в случае их разгерметизации автомобиль вдруг остается без тормозов (или они теряют до 50 – 70 % эффективности).

Рабочий цилиндр дисковых тормозов спрятан в теле суппорта. Его долговечность зависит от качества и чистоты тормозной жидкости.

Шланги

Резиновые шланги соединяют неподвижную часть гидросистемы с ее движущимися частями – то есть с колесными тормозными механизмами, двигающимися в разных плоскостях вместе с колесами при работе подвески и рулевого управления. Шланги – тоже одна из уязвимых частей, со временем они трескаются и теряют герметичность. Во многом возраст службы шлангов зависит от их качества. Также, хотя очень нечасто, шланги могут быть повреждены во время движения по плохим, горным или лесным дорогам.

При независимой подвеске резиновые шланги идут к каждому колесу, при зависимой обычно есть один на весь задний мост.

Изношенные шланги могут не "потеть" тормозной жидкостью, а разбухать изнутри, вызывая непонятные заклинивания колес. На подержанных машинах тормозные шланги надо менять заблаговременно, не дожидаясь проблем.

Гидроблок ABS (модулятор)

Этот важный компонент тормозной системы практически на всех иномарках, выпущенных последние 10 – 15 лет. Он расположен под капотом, в него входят блок клапанов (модулятор), насос и электронный модуль. Гидроблок регулирует давление в трубопроводах, ведущих к колесам, таким образом, чтобы они не блокировались (не шли юзом) на дороге. Также этот блок участвует в работе других систем безопасности, которые помогают водителю удерживать машину на курсе и предотвращают ее разворот. Об отказе гидроблока водитель узнает от датчика на щитке приборов.

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Колесные механизмы

У каждого колеса есть несложный механизм, который превращает движение поршня рабочего цилиндра в движение колодок, которые прижимаются к диску или барабану. В дисковых тормозах это сложный по форме суппорт, а у барабанных – опоры и две пружины. Соответственно, в первом случае колодки могут подклиниваться на направляющих из-за коррозии и износа, во втором по тем же причинам могут разрушиться некоторые упомянутые мелкие детали. Как правило, это случается уже в почтенном возрасте машины, поэтому рекомендуется внимательно осматривать колесные механизмы при любом случае.

Кроме дисков (или барабанов) и рабочих цилиндров у каждого колеса имеется определенный набор механических деталей, обеспечивающих движение колодок

Датчики ABS

Не вдаваясь в технические подробности (конструктивно они просты), скажем, что на каждом колесе есть датчики, которые дают электронике гидроблока информацию о скорости вращения колес. Сам датчик выходит из строя нечасто. Обычно проблема возгорания тревожной лампочки на щитке приборов кроется в повреждении провода датчика или нарушении контакта в его разъеме. В особом внимании эти элементы не нуждаются.

Рекомендация Авто24

Если у вас не очень свежий автомобиль, вам очень полезно иметь хотя бы элементарные знания о его тормозной системе. Ведь тормозам современного автомобиля их высокая надежность подчас "вылезает боком": владелец привыкает к их безотказности и ездит без ремонтов, профилактики и обслуживания до тех пор, пока тормоза не откажут прямо в пути. Так что, как говорят старые механики, учи материальную часть, и тормоза в первую очередь – в жизни может пригодиться.

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