Использование рекомендуемой производителем автомобиля тормозной жидкости и своевременная ее замена – факторы, в значительной степени влияющие на безопасность.

При вождении автомобиля безопасность является одним из важнейших аспектов. Все системы транспортного средства должны работать должным образом, но особенно большое значение имеет тормозная система.

Тормозная жидкость – одна из ключевых составляющих, которая обеспечивает бесперебойную работу тормозов. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты тормозной жидкости и ее значение в безопасности на дороге.

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Что такое тормозная жидкость и как она работает?

Тормозная жидкость – это специальный вид жидкости, используемый в тормозной системе автомобиля. Она передает силы, создаваемые водителем на педали тормоза механизмам колес. Эта жидкость обладает определенными уникальными свойствами – например, не сжимается под влиянием давления, что позволяет эффективно передавать усилия на тормоза каждого колеса.

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять тормозную родную раз в два года

Основные типы тормозной жидкости

Существует несколько типов тормозной жидкости, наиболее распространенные из которых – DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Также используются маркировки ENV6 и ENV4. Каждый тип имеет свои особенности, и производитель автомобиля определяет, какой тип жидкости необходимо использовать в конкретной модели. Использование неподходящего типа тормозной жидкости может привести к неисправностям тормозов и ухудшению эффективности системы.

Чаще применяется жидкость с маркировкой DOT 4. Но для новых автомобилей высокой мощности используются более современные жидкости.

Замена тормозной жидкости

Регулярная замена тормозной жидкости критически важна для поддержания нормальной работы тормозов. С течением времени жидкость может загрязняться и увлажняться, что приводит к ухудшению ее качеств. А это может привести к возникновению проблем в тормозной системе. В общем, рекомендовано заменять тормозную жидкость каждые 2 года или 100 тысяч километров пробега. Более точные рекомендации дает изготовитель автомобиля.

Заменять тормозную жидкость лучше в автосервисе

Проверка уровня тормозной жидкости

Проверка уровня тормозной жидкости должна входить в регулярную проверку автомобиля во время каждого ТО. Обычно на бачке с этой жидкостью указан минимальный и максимальный уровень. Жидкость должна находиться между этими отметками. Если ее уровень ниже минимальной отметки, следует добавить новую жидкость и найти место утечки.

Уровень тормозной жидкости можно проверять самостоятельно

Избегайте контакта с поверхностью автомобиля

Тормозная жидкость может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Поэтому при добавлении тормозной жидкости или выполнении любых работ с тормозной системой используйте защитные перчатки и избегайте разливки жидкости на лакированную поверхность.

Есть приборы для проверки состояния тормозной воды. Если она уже старая и набрала у себя влаги – прибор это покажет

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Внимание к утечке тормозной жидкости

Если вы заметили следы тормозной жидкости под автомобилем, немедленно обратитесь в автосервис для обнаружения и устранения причин утечки. Утечка этой жидкости может привести к снижению давления в системе, что, в свою очередь, ухудшит эффективность тормозов.

Если вы заметили понижение эффективности тормозов или увеличение хода педали – проверьте уровень тормозной жидкости. Если он слишком низкий – ищите место утечки, или обращайтесь в автосервис.

Не используйте старую тормозную жидкость

Если у вас долго стоит баночка тормозной жидкости, не используйте ее остатки, так как это может привести к порче новой. Старая тормозная жидкость может содержать влагу, что негативно влияет на функционирование тормозной системы.

Выводы

Помните о важности регулярной проверки и обслуживания тормозной системы, а также правильного типа тормозной жидкости. Следование этим простым советам поможет вам уверенно и безопасно управлять своим автомобилем.