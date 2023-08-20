Автомобільний каталізатор - важлива складова частина вихлопної системи транспортного засобу, що відповідає за зменшення шкідливих викидів відпрацьованих газів у повітря.

Каталізатори перетворюють токсичні викиди, такі як оксиди азоту і вуглеводні, на менш шкідливі речовини, такі як водяна пара і вуглекислий газ. Проте, з часом каталізатор може вийти з ладу через різні фактори, і важливо вчасно виявити ці ознаки, щоб запобігти подальшим проблемам та зберегти продуктивність автомобіля.

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Ось деякі ознаки, які можуть свідчити про те, що автомобільний каталізатор вийшов з ладу:

Втрата потужності

Каталізатор, що вийшов з ладу, може призвести до втрати потужності двигуна. Ви можете помітити, що автомобіль гірше реагує на натискання акселератора, а прискорення стало менш ефективним.

Розсипаний каталізатор перешкоджає виходу вихлопних газів

Погіршення роботи двигуна на холостому ходу

Якщо каталізатор починає виходити з ладу, це може відобразитися на роботі двигуна на холостому ходу. Двигун може працювати нестабільно і глохнути при різкому натисканні на педаль акселератора.

Check Engine

У більшості сучасних автомобілів є система діагностики, яка може виявляти проблеми з різними компонентами автомобіля. Підсвічення лампи "Чек-енджин" на приладовій панелі може бути попередженням про проблему з каталізатором.

У більшості випадків зруйнований каталізатор видаляють

Зростання витрати пального

Однією з неприємних ознак проблем з каталізатором може бути значне збільшення витрати пального. Якщо ви помічаєте, що автомобіль став споживати більше пального, ніж зазвичай, при тому ж стилю водіння, це може свідчити про неполадки каталізатора.

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Збільшення викидів токсичних газів

Якщо каталізатор не працює належним чином, викиди токсичних речовин можуть зрости. Це може призвести до появи неприємного запаху у вихлопних газах, диму та сажі, а також до збільшення викидів шкідливих речовин, що може вплинути на екологічні допуски автомобіля.

Ціна ремонту

Заміна каталізатора – операція дуже недешева. Навіть на бюджетний Ланос новий каталізатор коштує від 6 до 11 тисяч гривень. Для автомобілів середнього цінового сегменту (Renault Megane, Volkswagen Golf, Mitsubishi Lancer), яким вже виповнилось понад десять років, каталізатор може коштувати 20-40 тисяч гривень.

Нормальний ресурс каталізатора в умовах України: близько 150-200 тисяч кілометрів. Тобто біля десяти років середньостатистичної експлуатації. Зважаючи на високу ціну деталі у переважній більшості випадків його просто видаляють. Іноді це потребує перепрограмування блоку керування двигуна або встановлення спеціальних “обманок”.

Висновки

Якщо ви помітили будь-які з ознак, зазначених вище, потрібно звернутися до кваліфікованого автомобільного механіка для діагностики та розв'язання проблеми з каталізатором. Вчасна заміна або ремонт можуть запобігати подальшому погіршенню стану автомобіля та зберегти його продуктивність, а також сприяти збереженню навколишнього середовища.