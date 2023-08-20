Автомобильный катализатор – важная составная часть выхлопной системы транспортного средства, отвечающая за уменьшение вредных выбросов в атмосферу.

Катализаторы превращают токсичные выбросы, такие как оксиды азота и углеводороды, в менее вредные вещества, такие как водяной пар и углекислый газ. Однако со временем катализатор может выйти из строя из-за различных факторов, и важно вовремя выявить эти признаки, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы и сохранить производительность автомобиля.

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Вот некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о том, что автомобильный катализатор вышел из строя:

Потеря мощности

Вышедший из строя катализатор может привести к потере мощности двигателя. Вы можете заметить, что автомобиль хуже реагирует на нажатие акселератора, а ускорение стало менее эффективным.

Рассыпанный катализатор препятствует выходу выхлопных газов

Ухудшение работы двигателя на холостом ходу

Если катализатор начинает выходить из строя, это может отразиться на работе двигателя на холостом ходу. Двигатель может работать нестабильно и глохнуть при резком нажатии на педаль акселератора.

Check Engine

У большинства современных автомобилей есть система диагностики, которая может выявлять проблемы с разными компонентами автомобиля. Подсветка лампы "Чек-Энджин" на приборной панели может быть предупреждением о проблеме с катализатором.

В большинстве случаев разрушенный катализатор удаляют.

Рост расхода топлива

Одним из неприятных признаков проблем с катализатором может быть значительное увеличение расхода горючего. Если вы замечаете, что автомобиль стал потреблять больше горючего, чем обычно, при том же стиле вождения, это может свидетельствовать о неполадках катализатора.

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Увеличение выбросов токсичных газов

Если катализатор не работает правильно, выбросы токсичных веществ могут возрасти. Это может привести к появлению неприятного запаха в выхлопных газах, дыму и саже, а также к увеличению выбросов вредных веществ, что может повлиять на экологические допуски автомобиля.

Цена ремонта

Замена катализатора – операция очень недешевая. Даже на бюджетный Ланос новый катализатор стоит от 6 до 11 тысяч гривен. Для автомобилей среднего ценового сегмента (Renault Megane, Volkswagen Golf, Mitsubishi Lancer), которым уже исполнилось более десяти лет, катализатор может стоить 20-40 тысяч гривен.

Нормальный ресурс катализатора в условиях Украины: около 150-200 тысяч километров. То есть около десяти лет среднестатистической эксплуатации. Ввиду высокой цены детали в подавляющем большинстве случаев его просто удаляют. Иногда это требует перепрограммирования блока управления двигателя или установки специальных обманок.

Выводы

Если вы заметили какие-либо из указанных выше признаков, необходимо обратиться к квалифицированному автомобильному механику для диагностики и решения проблемы с катализатором. Временная замена или ремонт могут предотвращать дальнейшее ухудшение состояния автомобиля и сохранить его производительность, а также способствовать сохранению окружающей среды.