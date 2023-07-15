У літню спеку проблеми з охолодженням двигуна вживаного автомобіля трапляються значно частіше, ніж взимку. Втрата охолоджувальної рідини - одна з найпоширеніших несправностей, які спричиняють перегрів двигуна.

У переважній більшості випадків витікання охолоджувальної рідини видно візуально. Калюжа під машиною підкаже, де саме шукати негерметичне місце системи охолодження. Але іноді трапляються ситуації, коли рідина зникає, а місць витоку не видно. Розберемось, що робити у таких випадках.

Читайте також: Як полагодити систему охолодження двигуна автомобіля в дорозі

Тече в салон

Якщо проблема – у радіаторі пічки або патрубках, що ведуть до нього то, охолоджувальна рідина буде витікати в салон автомобіля. Зазвичай це супроводжується сильним запотіванням лобового скла та характерним запахом в салоні. Також промокають килимки під ногами водія або переднього пасажира.

У більшості випадків радіатор пічки простіше замінити, ніж ремонтувати

У більшості авто для заміни радіатора пічки потрібно знімати торпедо. Це доволі трудомістка операція, яка коштує недешево. Якщо така неприємність сталась, то треба бути готовим залишити автомобіль в сервісі як мінімум на один або навіть кілька днів.

Вилітає у вихлопну трубу

Якщо є серйозна несправність двигуна: пробита прокладка головки блока циліндрів або є тріщина у самій головці блоку, то охолоджувальна рідина може потрапляти в камеру згоряння. Зазвичай це супроводжується густим білим паром з вихлопної труби. На ранніх стадіях це може проявлятись лише тоді, коли двигун добре прогріється.

Пар з вихлопної труби свідчить про серйозну несправність двигуна

Якщо пробита прокладка або тріснута головка, то це майже на стовідсотково потребує капітального ремонту двигуна. Це досить дорога операція, яка потребує кілька днів, тижнів або навіть місяців ремонту з урахуванням часу на доставлення запчастин.

Випаровується

Втрата охолоджувальної рідини у невеликих кількостях, від кількох сотень грам до півлітра в рік, є нормальною. З часом вона випаровується і виходить назовні крізь клапан скидання тиску (зазвичай розташований на кришці розширювального бачка).

Рівень охолоджувальної рідини перевіряють на кожному ТО

Долив охолоджувальної рідини у невеликих кількостях – нормальний процес. Під час планового ТО майстри завжди перевіряють рівень і доливають рідину у разі необхідності.

Потрапляє в моторну оливу

Потрапляння охолоджувальної рідини в моторну оливу може бути пов’язано як з пробитою прокладкою головки блока циліндрів, так і з несправним теплообмінником. Якщо така неприємність трапилась, то рівень оливи у двигуні зростає, а під кришкою оливозаливної горловини утворюється емульсія.

У деяких автомобілів несправність або негерметичність помпи системи охолодження двигуна може призводити до потрапляння охолоджувальної рідини у моторну оливу.

Якщо охолоджувальна рідина потрапляє в моторну оливу, створюється емульсія

Також у багатьох сучасних автомобілів є теплообмінник оливи автоматичної коробки передач. У випадку його несправності охолоджувальна рідина може потрапляти в АКП. У такому випадку в роботі коробки передач майже одразу виникають проблеми. Ну і звісно рівень мастила в ній збільшується.

Читайте також: Як робити промивання системи охолодження

Якщо пробита прикладка ГБЦ тягне за собою серозний ремонт двигуна, то з теплообмінниками ситуація простіша – якщо несправність вчасно виявлена і охолоджувальна рідна не встигла шкодити двигуну або АКП, все може обійтись заміною теплообмінника та робочих рідин.

Висновок

Якщо охолоджувальна рідина зникає невідомо куди, потрібно якнайшвидше знайти причину цього явища. Вчасно встановлена та усунута причина несправності може заощадити чимало коштів та часу.