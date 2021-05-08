Про промивку системи охолодження говорять, коли двигун починає перегріватися, або коли антифриз набуває моторошного вигляду – з невизначеним кольором та шапкою піни. Як зробити все правильно?

Поняття промивання передбачає, що в системі є якісь бруд або як мінімум щось зайве. Ну а що саме може заважати двигунові охолоджуватися так, як задумали конструктори?

Накип на внутрішніх поверхнях сорочки охолодження та інших деталях;

Відкладення твердих та напівтвердих сполук – продуктів корозії деталей двигуна;

Відкладення твердих утворень зі складу охолоджуючої рідини – внаслідок її розкладання.

Як правило, фірмові препарати для промивання системи охолодження мають м’яку дію – на відміну від більш радикальних “народних” засобів

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Як промивати систему

Подробиці процедури треба шукати на упаковці кожного конкретного препарату, але в цілому вона має такий вигляд:

Замість штатної рідини в систему охолодження заливається розчин промивочного препарату у воді.

Протягом 10 – 30 хвилин прогрітий двигун працює з препаратом-промивкою в системі. Деякі виробники автохімії дозволяють залишати розчин у системі на кілька годин, в тому числі – під час поїздок автомобіля.

Після зливання промивочного розчину система заправляється чистою водою.

Двигун працює 10 – 30 хвилин з водою в системі охолодження – для видалення з неї залишків промивочної рідини. Деякі препарати потребують двократного промивання водою.

Деякі види забруднень у системі охолодження не піддаються – або дуже погано піддаються – видаленню шляхом промивання

Не допомагає!

Варто відразу попередити, що промивання, навіть найкращим препаратом, далеко не завжди допомагає власникові вирішити його проблему. Адже велика частина відкладень не розчиняється або жодними препаратами, або препаратом того типу, який ви застосовуєте.

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У випадку зі старим двигуном найбільш надійний результат дає не промивання, а очищення поверхонь механічними засобами – щіткою, викруткою тощо. Звісно, ними не в усі канали системи охолодження можна дістатися, але на щастя велика кількість забруднень накопичується у більш-менш доступних місцях: зовнішніх патрубках та радіаторах. Так, сучасні радіатори з пластика та алюмінію не підлягають розбиранню, і прочистити зсередини їхні тонкі трубки спеціальним довгим інструментом не вдасться. Тому якщо буде встановлено, що радіатор (головний або опалювача) забитий відкладеннями, його найкращим буде просто замінити. Хоча іноді є сенс спробувати промити теплообмінник окремо від системи.

Подібні тверді забруднення часто засмічують канали радіаторів охолодження, які краще промивати окремо від системи

З іншого боку, якщо двигун відносно молодий, очистити його систему охолодження можна саме промиванням. Адже в ній немає накипу та багатошарових відкладень, але можуть бути окисли та продукти корозії у незначній кількості.

Якщо є можливість, перед промиванням системи краще прочистити доступні канали механічним шляхом – частково розібравши систему

Рекомендація Авто24

Промивка системи охолодження – клопіт не дуже приємний, тож аби його уникнути або віддалити, треба дотримуватися певних правил експлуатації двигуна. Перш за все, слід купувати якісний антифриз, причому того типу (або марки), яка рекомендована автовиробником. По-друге, охолоджуючу рідину в двигуні треба замінювати свіжою з періодичністю, вказаною в заводській інструкції. Якщо при зливі старого антифризу виявиться, що він відверто брудний, перед заправкою новою рідиною варто промити систему охолодження так, як йдеться вище.

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