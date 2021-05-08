О промывке системы охлаждения говорят, когда двигатель начинает перегреваться, или когда антифриз приобретает жуткий вид – с неопределенным цветом и шапкой пены. Как сделать все правильно?

Понятие промывки предусматривает, что в системе есть какая-то грязь или как минимум что-то лишнее. Ну а что же может мешать двигателю охлаждаться так, как задумали конструкторы?

Накипь на внутренних поверхностях рубашки охлаждения и других деталях;

Отложения твердых и рыхлых соединений – продуктов коррозии деталей двигателя;

Отложения твердых образований из состава охлаждающей жидкости – в результате ее разложения.

Как правило, фирменные препараты для промывки системы охлаждения имеют мягкое действие – в отличие от радикальных народных средств

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Как промывать систему

Подробности процедуры надо искать на упаковке каждого конкретного препарата, но в целом она выглядит так:

Вместо штатной жидкости в систему охлаждения заливается раствор промывочного препарата в воде.

В течение 10 – 30 минут прогретый двигатель работает с препаратом-промывкой в ​​системе. Некоторые производители автохимии позволяют оставлять раствор в системе на несколько часов, в том числе – во время поездок на автомобиле.

После слива промывочного раствора система заправляется чистой водой.

Двигатель работает 10 – 30 минут с водой в системе охлаждения – для удаления из нее остатков промывочной жидкости. Некоторые препараты требуют двукратного промывания водой.

Некоторые виды загрязнений в системе охлаждения не поддаются – или очень плохо поддаются – удалению путем промывки

Не помогает!

Стоит сразу предупредить, что промывание, даже лучшим препаратом, далеко не всегда помогает владельцу решить его проблему. Ведь немалая часть отложений нерастворима или любыми препаратами, или препаратом того типа, который вы применяете.

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В случае со старым двигателем наиболее надежный результат дает не промывка, а очистка поверхностей механическими средствами – щеткой, скребком, отверткой и подобным инструментом. Конечно, им не ко всем каналам системы охлаждения можно добраться, но к счастью большее количество загрязнений накапливается в более или менее доступных местах: внешних патрубках и радиаторах. Да, современные радиаторы из пластика и алюминия не подлежат разборке, и прочистить изнутри их тонкие трубки специальным длинным инструментом не удастся. Поэтому если будет установлено, что радиатор (главный или отопителя) забит отложениями, его придется просто заменить. Хотя иногда есть смысл попробовать промыть теплообменник отдельно от системы.

Подобные твердые загрязнения часто засоряют каналы радиаторов, которые лучше промывать отдельно от системы

С другой стороны, если двигатель относительно молодой, очистить его систему охлаждения можно именно путем промывания. Ведь в ней нет накипи и многослойных отложений, но могут быть окиси и продукты коррозии в незначительном количестве.



Если есть возможность, перед промывкой системы лучше прочистить доступные каналы механическим путем – частично разобрав систему

Рекомендация Авто24

Промывка системы охлаждения – работа не очень приятная, поэтому чтобы ее избежать или отдалить, надо соблюдать определенные правила эксплуатации двигателя. Прежде всего, следует покупать качественный антифриз, причем того типа (или марки), что рекомендуется автопроизводителем. Во-вторых, охлаждающую жидкость в двигателе нужно заменять свежей с периодичностью, указанной в заводской инструкции. Если при сливе старого антифриза окажется, что он откровенно грязный, перед заправкой новой жидкости следует промыть систему охлаждения, как сказано выше.

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