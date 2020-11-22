Здається, до нас все-таки наближається зима, а значить, на вулицях знову з’являться машини, прикрашені шматками картону та целофану на решітці радіатора. Авто24 розбирався, чи є в них сенс з інженерної точки зору.

Скажемо відразу – сенс прикривати радіатор від зустрічного потоку повітря часто є. Але з кількома умовами і коментарями. Адже скільки є причин для встановлення цього екрану, стільки є і застережень щодо цього.

Для популярних моделей продаються вдалі зимові заглушки в решітку радіатора. Але ми не впевнені, що в українському кліматі варто закривати ще й щілину в бампері

Взагалі, системи охолодження автомобільних двигунів в останні півстоліття створені так, щоб вони могли працювати і влітку, і взимку без додаткової допомоги з боку водія. Але справа у тому, що за такої допомоги машина може дати своєму екіпажу ще більше користі і комфорту узимку.

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Почнемо з того, що система охолодження вважається справною, коли в ній адекватно працює термостат, а усі радіатори (головний, опалювача та за наявності – радіатор трансмісії) чисті ззовні і зсередини. В такому вигляді система дає двигуну змогу швидко прогрітись до робочої температури і лише після того спрямовує потік охолоджувальної рідини у радіатор. Якщо радіатор зазнає охолодження (наприклад, морозним повітрям), температура рідини в системі знижується, і термостат знову спрямовує антифриз в обхід радіатора. Таким чином підтримується робоча температура двигуна за будь-якої погоди.

На холодному двигуні термостат закриває хід антифризу через радіатор, вентилятор також не працює, але морозне повітря на ходу охолоджує сам двигун

Але взимку, особливо в морозні дні, додаються деякі нюанси. Під час руху машини зустрічний потік повітря охолоджує не лише радіатори, а й сам двигун. Тому що аеродинаміка моторного відсіку звичайних авто влаштована таким чином, що зустрічний потік повітря, заходячи в нього через радіатори, обтікає силовий агрегат і виходить знизу, під днищем. Так ось, у деяких моделей авто і деяких моделей двигунів цей потік принципово вливає не лише на температуру радіаторів, а й на температуру власне силового агрегату. Через що двигун не може прогрітися до робочої температури навіть при закритому термостаті, коли антифриз не йде до радіатора.

Особливо це актуально для сучасних дизельних двигунів, які мають високу ефективність і відповідно невеликі втрати тепла. Є приклади і серед бензинових моторів, зокрема, це ті, що мають робочу високу температуру – понад 100 – 105оС. Мабуть, не дарма деякі автомобілі – наприклад, Peugeot і Citroen – мають штатні заглушки для радіатора на зимовий період. Більше того, окремі моделі, скажімо, Ford чи BMW кількох моделей, сьогодні знов устатковані рухомими жалюзі перед радіатором – як на старих “Волгах” і “Москвичах”!

Деякі моделі тепер знову комплетують жалюзі радіатора, але сьогодні вони мають керований електронікою привод

Тому сенс у частковому перекритті доступу повітря до радіатора узимку є, особливо у коротких поїздках і поїздках на швидкості по шосе. Тож горезвісна картонка має право на життя і у ХХІ столітті. Але спочатку краще все ж пошукати ту чи іншу пластикову заглушку, що кріпиться на облицювання радіатора або бампер.

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До деяких моделей автовиробник пропонує готові фірмові заглушки для решітки радіатора (перші фото). Існує також багато тюнінгових варіантів

Перевага пластикових заглушок перед картоном у тому, що встановлюється вона на відстані від власне радіаторів. Адже важливо залишити холодному повітрю дорогу в обхід заглушки (з боків), якщо температура двигуна підніметься. Тоді вентилятор, який увімкнеться в певний момент, зможе протягнути повітря через радіатор, захопивши його у щілині між радіатором і тією ж заглушкою. Тому так важливо не встановлювати картон впритул до радіатора – хоча іноді це здається найпростішим варіантом.

Якщо ж картонний або інший екран вдається встановити лише впритул до радіатора, треба залишити частину теплообмінника не закритою (приблизно на 25%), щоб радіатор частково обдувався холодним повітрям.

Суцільний картонний лист можна ставити лише на певній відстані від радіатора, щоб залишити простір для надходження повітря з боків

До речі, при перекритому потоці повітря до радіатора можна перегріти не лише двигун, а якісь інший важливий агрегат у підкапотному просторі – наприклад, відомі випадки, коли узимку перегрівався генератор. Він згорів, а двигун машини нічого не помітив. У зв’язку з цим радимо після встановлення того чи іншого захисту перед радіатором певний час слідкувати за температурою двигуна, аби виключити малоймовірні, але все ж цілком реальні ризики перегріву.

Рекомендація Авто24

Якщо питання паливної економічності та ресурсу двигуна для вас має значення, поцікавтеся у спеціалістів, які обслуговують машини вашої моделі, яким є тепловий режим її двигуна узимку. Іноді відповідь можна знайти в літературі, на форумах або у дилерському центрі. Якщо з’ясується, що радіатор бажано прикривати, пошукайте спочатку якісь фірмовий засіб типу екрана на облицювання передка. Ну а коли вже з чим нічого не вийде, вдавайтеся до старого вірного методу – картонки. Звісно, з урахуванням вищенаведених застережень.

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