В летнюю жару проблемы с охлаждением двигателя случаются значительно чаще, чем зимой. Потеря охлаждающей жидкости – одна из самых распространенных неисправностей, вызывающих перегрев.

В подавляющем большинстве случаев течь охлаждающей жидкости видно визуально. Лужа под машиной подскажет, где искать негерметическое место системы охлаждения. Но иногда случаются ситуации, когда жидкость исчезает, а мест утечки не видно. Разберемся, что делать в этих случаях.

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Течет в салон

Если проблема в радиаторе печки или ведущих к нему патрубках, то охлаждающая жидкость будет вытекать в салон автомобиля. Обычно это сопровождается сильным запотеванием лобового стекла и характерным запахом в салоне. Также промокают коврики под ногами водителя или переднего пассажира.

В большинстве случаев радиатор печки проще заменить, чем ремонтировать.

В большинстве автомобилей для замены радиатора печи нужно снимать торпедо. Это довольно трудоемкая операция, которая стоит недешево. Если такая неприятность произошла, нужно быть готовым оставить автомобиль в сервисе как минимум на один или даже несколько дней.

Вылетает в выхлопную трубу

Если имеется серьезная неисправность двигателя: пробита прокладка головки блока цилиндров или есть трещина в самой головке блока, то охлаждающая жидкость может попадать в камеру сгорания. Обычно это сопровождается густым белым паром из выхлопной трубы. На ранних стадиях это может проявляться, только если двигатель хорошо прогреется.

Пар из выхлопной трубы свидетельствует о серьезной неисправности двигателя

Если пробита прокладка или треснутая головка, то мотор требует капитального ремонта. Это довольно дорогостоящая операция, которая требует несколько дней, недель или даже месяцев ремонта с учетом времени на доставку запчастей.

Испаряется

Потеря охлаждающей жидкости в небольших количествах, от нескольких сотен грамм до полулитра в год, является нормальной. Со временем она улетучивается и выходит наружу сквозь клапан сброса давления (обычно расположен на крышке расширительного бачка).

Уровень охлаждающей жидкости проверяют на каждом ТО

Долив охлаждающей жидкости в небольших количествах – нормальный процесс. При плановом ТО мастера всегда проверяют уровень и доливают жидкость в случае необходимости.

Попадает в моторное масло

Попадание охлаждающей жидкости в моторное масло может быть связано как с пробитой головкой блока цилиндров, так и с неисправным теплообменником. Если такая неприятность произошла, то уровень масла в двигателе растет, а под крышкой маслозаливной горловины образуется эмульсия.

У некоторых автомобилей неисправность или негерметичность насоса системы охлаждения двигателя может приводить к попаданию охлаждающей жидкости в моторное масло.

Если охлаждающая жидкость попадает в моторное масло, создается эмульсия

Также у многих современных автомобилей есть теплообменник масла автоматической коробки. В случае неисправности охлаждающая жидкость может попадать в АКП. В таком случае в работе коробки почти сразу возникают проблемы. Да и уровень масла в ней увеличивается.

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Если пробитая прикладка ГБЦ влечет за собой серозный ремонт двигателя, то с теплообменниками ситуация более проста – если неисправность вовремя обнаружена и охлаждающая жидкость не успела навредить двигателю или АКП, все может обойтись заменой теплообменника и рабочих жидкостей.

Вывод

Если охлаждающая жидкость исчезает неизвестно куда, нужно как можно скорей найти причину этого явления. Установленная и устраненная причина неисправности может сэкономить немало средств и времени.