"Ремонту не подлежит" - такой вердикт может услышать владелец автомобиля, который в дороге прозевал утечку антифриза из двигателя. На этом фоне невозможность продолжить поездку из-за неполадок системы охлаждения не так уж страшна. И тем не менее, починить ее часто можно и в пути. "Авто 24" дает несколько вариантов ремонта своими силами.

Прежде всего, о том, как понять, что с охлаждением двигателя что-то не так. Главное – не забывать следить за приборами: термометр или сигнальная лампочка сообщит вам о превышении температуры. Второй признак – сладковатый запах антифриза, вытекающего из системы и попавшего на горячие части двигателя. При этом может появиться небольшое количество пара, заметного только при медленном движении или стоянке машины.

Современные автомобили подают заметный сигнал тревоги при перегреве двигателя. На старших моделях следует следить за показаниями прибора.

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Наконец, третий надежный сигнал – пар из-под капота, но мы бы не рекомендовали дожидаться появления этого симптома: он означает, что двигатель уже перегрелся и есть угроза его серьезного повреждения. Словом, когда вы заметили хотя бы одно из таких предупреждений, надо быстрее съезжать с проезжей части и немедленно глушить двигатель.

Кстати, диагностику – то есть поиск места протекания – нужно проводить немедленно после остановки мотора, пока охлаждающая жидкость не высохла там, где она вытекает из поврежденных мест системы. А высыхает на горячих деталях она буквально на глазах.

Резиновые патрубки рвутся в местах подключения к металлическим штуцерам. Проблему решают, замотав трещину липкой лентой. Хомут надевайте сверху.

Неисправности системы охлаждения и ремонт

По сути, вариантов критических поломок системы охлаждения немного. Не все из них можно исправить в полевых условиях, точнее, без запчастей, но в затруднительной ситуации не стесняйтесь экспериментировать. И имейте в виду, что любой ваш кустарный "успех" в полевых условиях считается временным ремонтом – только чтобы доехать до СТО или места стоянки.

Трещины в резиновых патрубках

Резиновый шланг нечасто разваливается на куски – чаще жидкость выходит через трещины или порывы, в частности, возле хомута крепления. Такую не очень обширную прореху часто удается загерметизировать любой клейкой лентой: лейкопластырем из аптечки, скотчем, изолентой. Место, куда будет ложиться лента, желательно обезжирить, расположенный рядом хомут лучше снять и затем установить уже на замотанный шланг.

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Обломался пластиковый патрубок

Чаще всего без запчастей здесь ничего не поделаешь, но иногда удается натянуть более длинный резиновый патрубок на короткий остаток пластика. Правда, при этом та "удлиненная" резиновая трубка у вас должна быть с собой. Если есть при себе универсальный клей типа “холодная сварка” и отрезок пластиковой трубки, можно попытаться нарастить ею обломанный патрубок.

Сломавшийся пластиковый патрубок можно временно нарастить с помощью двухкомпонентного клея и трубки подходящего диаметра.

Коррозия металлических патрубков

Отремонтировать или заменить новыми эти коварные уголки и штуцеры в полевых условиях практически невозможно. Но временно отверстия в них можно замотать той самой клейкой лентой. Иногда это приходится делать прямо поверх шланга, который на поврежденный штуцер надевается. Если небольшая протечка и останется, пробуйте продолжать движение, доливая время от времени в систему обычно воду – все равно антифриз после ремонта на СТО придется заменять новым.

Трещина в радиаторе

Если отверстие в “сотах” радиатора образовалось в доступном месте, можно попытаться залатать его клеем типа "холодная сварка". Латунные трубки радиатора иногда получается загерметизировать, сплюснув пассатижами в месте протечки. Отметим – всё это временные меры и во время движения после такого ремонта нужно постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости в системе.

Металлические патрубки, запрессованные в блок двигателя, на старых машинах иногда сгнивают. Восстановить герметичность временно может помочь любая клейкая лента.

Датчик вентилятора

Самым счастливым случаем перегрева двигателя можно считать отказ датчика, включающего вентилятор радиатора. Собственно, в цепи его питания возможны и другие проблемы типа перегоревшего предохранителя или проблем с контактами в разъемах жгутов. Если разбираться с проводкой нет возможности, чтобы доехать домой, подключите электродвигатель вентилятора напрямую. Для этого требуется изолированный провод, длины которого хватит до гнезда прикуривателя или до аккумулятора. Советуем именно вариант с прикуривателем, ведь его розетка защищена предохранителем.

Рекомендация “Авто 24”

Ремонтировать систему охлаждения по частям, заменяя патрубки под одному – неблагодарное дело. Поскольку при таком подходе как ни один, так другой старый элемент будет угрожать разрушением, и надежность системы в целом будет оставаться на низком уровне. Поэтому по достижении определенного пробега – в зависимости от модели авто, например 100 – 150 тыс. км, следует провести превентивный ремонт системы охлаждения с заменой всех резиновых и пластиковых деталей новыми (и качественными!). Если такой возможности нет, на старой машине следует возить с собой несколько шлангов и хомутов имеющихся на машине размеров.

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