Процедура, пришедшая к нам из прошлого – промывка системы охлаждения. Сегодня для этого существуют специальные препараты и дилерские методики, но наши деды делали промывания по-своему – неужели они были глупее?

Прежде чем говорить о народных методах промывки системы охлаждения, надо понять, почему этот вопрос вообще встает в повестке дня. Чаще всего к этому побуждает перегрев двигателя, но заботливые автовладельцы могут делать промывку с профилактической целью: увидев, что охлаждающая жидкость грязная, водитель хочет предотвратить засорение системы и коррозию деталей двигателя. В указанных двух случаях подход к процедуре может быть разный.

Перегрев приводит к серьезным повреждениям двигателя, поэтому важно следить за состоянием системы охлаждения, особенно если машина не новая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать, если авто перегревается

Промывание загрязнений

В качестве народных средств для промывки засоренной системы охлаждения двигателя советуют широкий перечень химреактивов. Из самых экзотических – кока-кола (в ней действительно есть ортофосфорная кислота Е338, которая растворяет отложения) и пищевая лимонная кислота.

Заводские мануалы 1950–60-х годов советовали промывать двигатели с чугунными блоками и головками блоков раствором едкого натра (каустической соды), керосина и воды. На 10 л воды надо взять 750 – 800 г соды и 150 г керосина. Нужно удалить из системы термостат и залив в нее раствор, оставить его так на 10 – 12 часов. После этого дать двигателю поработать 15 мин на холостом ходу, а затем, не останавливая двигателя, открутить полностью сливные краники и пропускать через систему в течение 5 – 10 мин чистую воду, заливая ее через горловину радиатора. В придачу рекомендовалось промыть систему под давлением – водой из шланга, направляя ее против хода жидкости во время работы двигателя. Для этого приходилось частично разбирать контуры системы охлаждения.

Промывка засоренной системы охлаждения требует определенных хлопот, поэтому проще соблюдать правила ухода за двигателем

Важно, что двигатели с алюминиевыми деталями тогда не рекомендовалось промывать растворами с содержанием кислоты и щелочи. Причина в том, что алюминиевые сплавы разрушаются под воздействием этих реактивов. В наше время такие моторы подобными растворами промывают, но не держат активную жидкость в двигателе так долго.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Зачем нужно проверять систему охлаждения

Профилактика

Для поддержания системы охлаждения двигателя в чистоте, надо вовремя заменять охлаждающую жидкость – согласно заводской инструкции. Указания по сроку службы антифриза бывают очень разными, от 4 лет до пожизненного. При замене антифриза часто рекомендуют промывать систему, но этого можно не делать, если слитая жидкость не выглядит грязной.

Если при замене антифриза обнаруживаются загрязнения системы охлаждения, ее надо промыть перед заправкой новой жидкости

Если вы считаете нужным промыть систему охлаждения, это можно сделать чистой водой или водой с добавлением до 20% нового антифриза: дайте двигателю поработать на этой смеси на холостом ходу в течение 10 – 15 минут. Как вариант – промыть систему одной из современных промывок, имеющихся в продаже, следуя инструкциям на упаковке.

Промывка радиатора

Теплообменники системы охлаждения и отопителя требуют особого подхода к промывке. Во-первых, потому, что засоряются они наиболее “надежно” и очистить их узкие каналы труднее, чем любую другую часть системы охлаждения. А во-вторых, радиатор удобнее чем ее другие компоненты, поскольку его можно демонтировать с машины и промывать отдельно, например, в домашних условиях, с более активным раствором и последующей немедленной промывкой водой для нейтрализации чрезмерной активности препарата.

Старый радиатор нуждается в особых методиках промывки, и к сожалению, не всегда эта процедура имеет желаемый результат

Имейте в виду, что радиаторы бывают латунные и алюминиевые, и к каждому типу лучше применять определенное активное вещество. Считается, что латунный радиатор легче очищать, так как он без негативных последствий выдерживает более агрессивные очищающие растворы из числа тех самых “народных”.

Заметный результат может дать многократное промывание радиатора в обоих направлениях проточной водой (например, из шланга), которое чередуется с “замачиванием” в том или ином активном веществе. Наконец, имейте в виду, что латунный радиатор можно отдать мастеру, который распаяет бачки и прочистит забитые грязью трубки механическим путем – для этого есть специальный инструмент.

Рекомендация Авто24

Если у вас перегревается двигатель, убедитесь, что причина именно в засоре. Обратитесь за консультацией к нескольким опытным мастерам, ведь помимо загрязнения системы изнутри, есть еще несколько причин перегрева. Например, распространенная причина перегрева – отказ термостата. А у некоторых авто на температурный режим двигателя разительно влияет неправильно установленный момент зажигания, состав рабочей смеси и тому подобное. Наконец, проследите, нет ли помех для воздуха, который должен продувать радиатор – возможно, перед ним остаются закрытыми жалюзи, или разного рода зимние утеплители. Наконец, в современных автомобилях очень часто радиатор не выполняет своих функций из-за внешнего загрязнения – корки из засохшей грязи, усиленной тополиным пухом и насекомыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Картонка на радиаторе: анахронизм или полезная вещь