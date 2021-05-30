Процедура, яка прийшла до нас з минулого – промивання системи охолодження. Сьогодні для цього існують спеціальні препарати та дилерські методики, але наші діди робили промивання по-своєму – невже вони були дурнішими?

Перш ніж говорити про народні методи промивання системи охолодження, треба зрозуміти, чому це питання взагалі постало у порядку денному. Найчастіше до цього спонукає перегрів двигуна, але дбайливі автовласники можуть робити промивання з профілактичною метою: побачивши, що охолоджуюча рідина брудна, водій хоче запобігти засміченню системи та корозії деталей двигуна. В зазначених двох випадках підхід до процедури може бути різний.

Перегрів стає причиною серйозних ушкоджень двигуна, тому важливо слідкувати за станом системи охолодження, особливо якщо машина не нова

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Промивання забруднень

В якості народних засобів для промивання засміченої системи охолодження двигуна радять широкий перелік хімреактивів. З найбільш екзотичних – кока-кола (в ній справді є ортофосфорна кислота Е338, яка розчиняє відкладення) та харчова лимонна кислота.

Заводські мануали 1950 – 60-х років радили промивати двигуни із чавунними блоками і головками блоків розчином з їдкого натру (каустичної соди), гасу та води. На 10 л води треба взяти 750 – 800 г соди та 150 г гасу. Потрібно було видалити з системи термостат та залишити в ній розчин на 10 – 12 годин. Після того дати двигуну попрацювати 15 хв на холостому ходу, а потім, не зупиняючи двигуна, відкрутити повністю зливні краники та пропускати через систему протягом 5 – 10 хв чисту воду, заливаючи її через горловину радіатора. На додачу рекомендувалося промити систему під тиском – водою зі шлангу, спрямовуючи її проти ходу рідини під час роботи двигуна. Для цього доводилося частково розбирати контури системи охолодження.

Промивання засміченої системи охолодження потребує певних клопотів, тому важливо дотримуватися правил догляду за двигуном

Важливо, що двигуни з алюмінієвими деталями тоді не рекомендувалося промивати розчинами із вмістом кислоти та лугу. Причина в тому, що алюмінієві сплави руйнуються під впливом цих реактивів. В наш час такі мотори подібними розчинами промивають, але не тримають активну рідину у двигуні так довго.

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Профілактика

Для підтримання системи охолодження двигуна у чистоті треба вчасно замінювати охолоджувальну рідину – згідно із заводською інструкцією. Вказівки бувають дуже різними, від 4 років до довічного. При заміні антифризу часто рекомендують промивати систему, але цього можна не робити, якщо злита рідина не має вигляду брудної.

Якщо при заміні антифризу виявляються забруднення системи охолодження, її треба промити перед заправкою нової рідини

Якщо ви вважаєте за потрібне промити систему охолодження, це можна зробити чистою водою або водою із додаванням до 20% нового антифризу: дайте двигуну попрацювати на цій суміші на холостому ходу протягом 10 – 15 хвилин. Як варіант – промити систему однією з сучасних промивок, що є у продажу, дотримуючись інструкцій на пакуванні.

Промивання радіатора

Теплообмінники системи охолодження та опалювача вимагають особливого підходу до промивання. По-перше, тому, що засмічуються вони найбільш “надійно” і очистити їхні вузькі канали важче, ніж будь-яку іншу частину системи охолодження. А по-друге, радіатор зручніший за її інші компоненти, оскільки його можна демонтувати з машини й промивати окремо, наприклад, в домашніх умовах, з більш активним розчином і наступною негайною промивкою водою для нейтралізації можливої надмірної активності препарату.

Старий радіатор потребує особливих методик, і, на жаль, не завжди ця процедура має бажаний результат

Зважте лише, що радіатори бувають латунні й алюмінієві, і до кожного типу краще застосовувати певну активну речовину. Вважається, що латунний радіатор легше очищувати, оскільки він без негативних наслідків витримує більш агресивні очищувальні розчини з-поміж тих самих “народних”.

Помітний результат може дати багаторазове промивання радіатора в обох напрямках проточною водою (наприклад, зі шлангу), яке чергується із “замочуванням” у тій чи іншій активній речовині. Нарешті, майте на увазі, що латунний радіатор можна віддати майстру, який розпаяє бачки та прочистить забиті брудом трубки механічним шляхом – для цього є спеціальний інструмент.

Рекомендація Авто24

Якщо у вас перегрівається двигун, переконайтеся, що причина саме у забрудненні. Зверніться за консультацією до кількох досвідчених майстрів, адже крім забруднення системи з середини, є ще кілька причин перегріву. Наприклад, дуже поширена причина перегріву – відмова термостата. А у деяких авто на температурний режим двигуна разюче впливає неправильно встановлений момент запалювання, склад робочої суміші тощо. Нарешті, прослідкуйте, чи немає перешкод для повітря, яке повинно продувати радіатор – можливо, перед ним залишаються закритими жалюзі, або різного роду зимові утеплювачі. Нарешті, в сучасних автомобілів дуже часто радіатор не виконує своїх функцій через зовнішнє забруднення – корку із засохлого бруду, підсиленого тополиним пухом та комахами.

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