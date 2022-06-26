Хочеш зробити добре – зроби сам: цей постулат і досі зберігає актуальність. Війна додала ще один аргумент на користь самостійного ремонту: економія коштів. З іншого боку, є фобії, які стримують багатьох від ремонту своїми силами. “Авто24” спростовує деякі з них.

Зазначимо, що в більш-менш сучасному автомобілі є купа ремонтних робіт, які нереально виконати без професійних навичок і професійного ж обладнання. Але при тому чимало операцій з поточного ремонту таки цілком можливо виконати власними силами. Спробуємо додати автовласникам впевненості у власних силах. Розглянемо основні побоювання з тих, що відлякують більш-менш досвідчених автомобілістів.

Ще не так давно масштабні ремонти своїх авто виконували самотужки і мешканці розвинених країн.

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Труднощі при ремонті авто своїми руками

Зрозуміло, що фобії автомобілістів, які мають уявлення про ремонт автомобіля, аж ніяк не даремні – труднощів та нюансів в автослюсарній справі чимало. Але розмаїття конструкцій вузлів та агрегатів настільки широке, що у кожної моделі і навіть у кожної комплектації авто проблеми сервісу свої. Тож перш ніж приймати рішення щодо ремонту власними руками, треба зібрати інформацію про особливості підходу до автомобіля вашої моделі і вашої комплектації.

Фобії автослюсаря-початківця

Я не знаю, як це робити. Найчастіше технологію ремонту можна дізнатися з відкритих джерел. Принаймні, для всіх поширених моделей машин є описи робіт на форумах користувачів певної моделі, у групах у соцмережах та на ютубі. Радимо ознайомитися якомога з більшим числом дописів та відеороликів.

В мене немає інструменту. Це вагомий аргумент проти самостійного ремонту, але часто проблема надумана. Основний інструмент завжди буде стандартним, але один-два ключі справді можуть виявитися незвичайними. Іноді є сенс придбати їх, іноді – виготовити, позичити або взяти в оренду. В будь-якому випадку всі інструменти треба підготувати заздалегідь.

Якщо машина не нова, для її ремонту можуть знадобитися не лише ключи та викрутки, а й інструмент загального призначення: відрізна машинка, лещата, зварювальний апарат тощо.

Я що-небудь зламаю . Цілком реальне побоювання. Але якщо дотримуватися загальноприйнятих правил слюсарних робіт і все робити за технологією, нічого страшного не має трапитися. Працюйте справним інструментом, не докладайте надмірних зусиль, звіряйтеся з належним порядком дій. Якщо щось не виходить, не застосовуйте відразу силу, а перевірте ще раз правильність своїх дій – порядок розбирання, відповідність інструменту, напрямок різьби (права чи ліва) тощо.

Я забрудню руки та поранюсь. Так, ризик вимазатися та позбивати шкіру на пальцях є. Але також існують рукавички на гумовій основі та ефективні миючі засоби с абразивним ефектом.

Для успіху у ремонті власними силами дуже важливо до початку роботи все мати під рукою: інформацію з підказками щодо технології, інструменти, запчастини. Особливо корисно знати не просто алгоритм роботи, а й про можливі ускладнення – ймовірні труднощі з демонтажем чогось, з встановленням нової деталі, з доступом до гвинтів тощо.

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Можливо, для подолання несподіваної проблеми знадобиться додатковий інструмент, і його теж краще приготувати заздалегідь. Про всі ці нюанси можна дізнатися з інтернет-розповідей ваших попередників – інших власників вашої моделі, які виконували таку роботу раніше вас.

Найтиповіше ускладнення при заміні деталей авто: зламалася шпилька. Вирішення проблеми у слюсаря-початківця займе часу чи не більше, ніж власне ремонт.

Обтяжувальні обставини

Варто також знати про і обставини, які можуть перешкодити вашому успіху у ремонті своїми руками. Можливо навіть, саме через ці причини варто відмовитися від спроб обійтися власними силами та звернутися до професіоналів.

Машина дуже стара. На немолодій за віком машині недосвідченого ремонтника може чекати ціла купа додаткових проблем. Наприклад, настільки іржава різьба, що можна подолати лише за допомогою зварювального апарата або болгарки. Або геть гнилі елементи кузову або ходової, до яких не буде змоги прикрутити нову деталь.

У вас немає власного місця для ремонту. Якщо ремонт потребуватиме доступу до агрегатів як згори, так і знизу авто, не завжди вдасться знайти (орендувати) такий бокс, тим більше на тривалий час.

Професіонали на СТО теж люди, і вони теж можуть помилятися. Тому багато хто з автовласників звик довіряти лише самому собі.

Потреба в обладнанні. Буває, що для відновлення певного агрегату майстру доводиться звертатися до кількох сторонніх майстерень. Наприклад, до зварювальника, токаря, фрезерувальника, верстатники з розточування циліндрів тощо. Порахуйте гонорар всіх цих майстрів та кошти на перевезення ваших деталей (іноді громіздких) до них “на дім”. Можливо, ваша економія буде мізерною.

Нульовий досвід. Відразу братися за складну або просто масштабну роботу не варто, якщо це буде ваш перший крок до відкритого капоту. Перш за все вас може підвести моральний бік справи – невпевненість та відчай. Тож краще починати з чогось простого, щоб отримати позитивний досвід.

Рекомендація “Авто 24”

Розпочинаючи ремонт автомобіля, ви повинні обов’язково мати впевненість в успіху. І все ж таки радимо не забувати і про форс-мажорний хід подій. Тобто, на випадок невдачі майте на увазі варіант, що робота затягнеться на кілька днів або вам доведеться звернутися по допомогу до більш досвідченого слюсаря (консультація або робота). Тому подбайте про те, щоб місце ремонту було, по перше, більш-менш доступним для візиту стороннього майстра, а по-друге, щоб розібрану машину там можна біло залишити як мінімум до наступного дня.

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