Війна змусила багатьох з нас змінити спосіб життя і вид діяльності. І деякі автомобілісти раптом з’ясували, що в них є вільний час! Витратити його можна з користю для автомобіля – тим більше, що замовити деякі сервісні операції професіоналам ми тепер не в змозі.

Для автомобілістів молодих та гіперактивних можливість покращити машину однозначна: тюнінг. Але ми поговоримо про інше – про кілька простих та корисних для машини речей, які допоможуть машині служити нам довше і без проблем.

Чистота під капотом

Зовні машину ми миємо більш-менш регулярно, а от всередині – зазвичай лише у випадку певних “катастроф” або перед продажем. Спробуйте для початку навести лад під капотом: витріть пил, мастило та сліди потіння ним. Особливу увагу зверніть на високовольтні дроти, що йдуть до свічок – через забруднення їхню ізоляцію може пробити.

Чистота під капотом необов’язкова, але бажана: за брудом можна не помітити витік рідин, а іноді через забруднення виходять за ладу деталі.

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Намагайтеся не заливати водою роз’єми електропроводки. Знадобиться м’яка суха ганчірка (для витирання мастила та пилу), мокра ганчірка та кілька крапель будь-якого миючого засобу (для видалення сухих застарілих забруднень). Не буде зайвим малярний пензлик, яким можна вичистити бруд з щілин та вузьких закутків.

Чистота в салоні

Пластик та тканинні елементи оздоблення інтер’єру можна очистити від пилу та застарілих плям. Зверніть особливу увагу на щілини, кутки та молдинги – забруднення, які мають звичку накопичуватися там, потроху “старять” автомобіль. Намагайтеся не налити води до електричних вимикачів.

Знадобиться текстильна серветка, стара зубна щітка та миючий засіб – або будь-який побутовий, або спеціальний – для оббивної тканини. На завершення пластик можна наполірувати спеціальним препаратом, взявши до уваги два застереження. По-перше, поліроль не має потрапити на тканину, а по-друге, він може бути як матовий, так і глянцевий (так званий “масний”) – купуйте той, що вам більше подобається.

Кінцевий результат боротьби за чистоту залежить він якості серветок, але необов’язково купувати фірмову мікрофібру: її може замінити чиста байка. Щоправда, її знадобиться більше.

Сухо

Вчасний захід для літньої погоди – просушування салону після сезону холодів та дощів. Звільніть машину від зайвих речей, які накопичуються під сидіннями, у бардачках та у кишенях дверей. А щоб в інтер’єрі не завелися пліснява та грибок, витримайте машину на сонці з напівпрочиненими вікнами.

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Рідини

Коли ви вже знайшли час, щоб відкрити капот, перевірте рівні робочих рідин: оливи у двигуні, охолоджувальної рідини, рідини у гідроприводі гальм та омивачі скла. У багатьох моделей з-під капоту також можна проконтролювати рідини в автоматичній трансмісії, приводі зчеплення та у гідропідсилювачі керма. Знадобиться серветка (витирати щуп та руки) та заводський мануал (з підказками про спосіб перевірки). Так, у деяких авто за рідинами слідкує електроніка, і якщо вам про це достеменно відомо, ви можете пропустити цей вид робіт.

Не помічене вчасно падіння рівня антифризу може призвести до перегріву та капремонту мотора. Тип рідини для доливу краще узгодити із заводським мануалом.

Кузов

Не дуже проста, але дуже важлива робота – закриття сколів на кузові. Щоб на місці збитої фарби не виникла корозія – а вона колись виникне навіть на оцинкованому металі – лакофарбове покриття треба відновити. Мікрократер на місці кожного сколу треба ретельно очистити, знежирити та крапнути туди по черзі, з витримкою на висихання, грунт, фарбу та лак. Якщо на дні сколу вже є корозія, її треба вичистити до блиску металу. Знадобиться тонкий гострий ніж типу скальпеля, зубочистка (замість супертонкого пензлика), розчинник (для знежирення), грунт, фарба та лак. У крайньому випадку можна обійтися самим лише манікюрним лаком відповідного кольору – він протримається кілька років.

ЛКП

Дуже радимо витратити вільний час на воскування кузову. Ця процедура допомагає продовжити життя лакофарбового покриття, але у майстерні коштує чималих грошей. При цьому для її виконання своїми силами крім воскової поліролі потрібно тільки кілька годин часу та м’яка байкова пелюшка (наприклад, з найближчого секонд-хенду).

Змащування

У сучасному авто є з десяток точок змащування, які автовиробник не вважає такими: мовляв, ми все змастили на конвеєрі. Але на не дуже свіжій машині варто відновити запас мастила у замках та завісах дверей, капоту і багажнику, тросах їх відкривання. Не забудьте про дверцята бензобаку і шарніри педалей. Знадобиться мастило в аерозольній упаковці або в медичному шприці з голкою, а також серветка (витирати патьоки).

Навіси дверей автомобіля треба змащувати не для того, щоб шарніри не рипіли, а щоб вони менше зношувалися.

Насамкінець порадимо вам знайти гарну локацію для цих дрібних клопотів – не на сонці та не узбіччі дороги. Врахуйте, що у людному місці до вас обов’язково підтягнуться порадники та різного роду експерти, і якщо вони вам не потрібні, заздалегідь подбайте про відповідну обстановку.

Рекомендація “Авто 24”

Певно, найважливіша річ, яку ви можете робити для вашої машини щодня, не потребує додаткового часу. Щоразу, коли ви користуєтеся машиною, прислуховуйтеся до її поведінки: як вона відкликається на ваші маніпуляції, чим відрізняються реакції від вчорашніх і позавчорашніх. Було б добре, якби ви фіксували кожен новий звук та кожен прояв будь-яких нештатних явищ. І про кожну таку “новину” варто повідомити вашому автомеханіку – якщо не негайно, то під час чергового планового візиту на СТО. Завдяки цьому можна буде продовжити ресурс автомобіля, а головне – уникнути несподіваних відмов техніки у дорозі.

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