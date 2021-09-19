Один з елементів, що підсилюють відчуття автомобіля як нашої другої домівки на колесах – це зручність та затишок його салону. Але є прикрі дрібниці, які псують весь позитив від наймоднішого інтер’єру: сліди активної експлуатації у вигляді забруднень.

Бажання зробити машині хімчистку виникає з появою на оббивці перших помітних плям. Як видалити плями з сидінь та м’якої оббивки дверей? Спробуйте локальну хімчистку із застосуванням професійних або побутових миючих засобів.

Для хімчистки салону автомобіля у звичному розумінні потрібен спеціальний апарат або миючий пилосос. Але його роботу можна імітувати вручну

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перетягнути салон авто своїми руками: чи реально це

Хімчистка своїми руками

Класична хімчистка автомобільного салону – це фактично прання тканини оббивки без її демонтажу з меблів. Після нанесення миючого засобу і витримки часу тканину “прополоскують” так званим миючим пилососом, який має функцію відбирання води з поверхні. Професіонали на автомийках роблять це масштабно, наприклад, на всій оббивці сидіння. З іншого боку, для видалення плями або кількох плям можна діяти на обмеженій площі. На побутовому рівні для цього можна обійтися без спеціального хімічного препарата, який використовують при професійній хімчистці. Його з успіхом замінить потужний побутовий миючий засіб – наприклад, якісний пральний порошок, розчинений у гарячій воді.

Плями на сидінні можна видалити чищенням за допомогою ефективного миючого засобу: прального порошка або побутового засобу для чищення

Спочатку на забруднене місце треба нанести власне хімічний засіб, причому його кількість не завжди має рішуче значення. Залиште його приблизно на 5 хвилин, щоб активні речовини розчинили забруднення. Потім вологою ганчіркою чи губкою ретельно протріть пляму (плями), аж доки вона не зникне. Наявність миючого засобу у місці прання контролюйте за кількістю піни. Після цього чистою мокрою губкою приберіть видимі залишки миючого засобу і бруду. Промиваючи губку, намагайтеся прибрати нею якомога більше брудної вологи. На завершення просушіть місце хімчистки, промокаючи її сухими серветками. Для повного висихання треба поставити машину на сонці з частково відкритими вікнами на протилежних сторонах салону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не нашкодь: як перевозити вантаж в машині

Якщо пляму вичистити неграмотно, на її місці залишаться видимі здалеку розводи. Тому краще чистити всю деталь оббивки від шва до шва

Кілька порад

Як правило, інтер’єри автомобілів оздоблені якісними матеріалами, які витримують суворий вплив губки та хімії під час чистки. І все одно, варто дотримуватись кількох правил.

Навіть якщо пляма невелика, охоплюйте вашою “хімчисткою” певну поверхню, візуально обмежену чимось: кольоровими вставками, формованою ділянкою сидіння. Це дозволить уникнути помітних на око розводів або кольорових відмінностей.

Якщо вам доводиться терти пляму мочалкою чи щіткою, робіть це обережно, з урахуванням небезпеки того, що місце “потертості” може стати помітним через знебарвлення.

Очищаючи м’який матеріал, під яким є тверда основа – наприклад, на дверних картах, майте на увазі, що в деяких випадках оббивка може відклеїтись від основи і залишитися обвислою, зморшкуватою.

Чим більше води ви використаєте при “полосканні”, тим довше висихатиме оббивка. Особливо небажано сильно мочити пляму на сидіннях, тобто там, де під оббивкою може багато накопичитися багато вологи – у набивці сидіння.

У деяких авто після хімчистки тканина може відклеїтися від основи. Виправити це складно, тож дверні карти таких моделей не слід мочити

Як завжди при використанні хімічних препаратів на тих чи інших частинах автомобіля, радимо спочатку випробувати миючий засіб – та й усю обрану технологію – на непомітному місці оббивки.

Рекомендація Авто24

Ми розуміємо, що оригінальний, нічим не закритий інтер’єр у штатній оббивці – це дуже здорово, і що це частина комфорту і стилю, за який ви заплатили чималі гроші. Але якщо ваші пасажири експлуатують салон настільки інтенсивно, що він часто забруднюється, варто задуматись над чохлами для сидінь. Вибір їх сьогодні дуже широкий, в тому числі можна знайти і дуже цікаві за дизайном рішення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як швидко висушити салон після дощу