Один из элементов, который усиливает ощущение автомобиля как нашего второго дома на колесах, – это удобство и уют его салона. Но есть досадные мелочи, которые портят весь позитив от самого модного интерьера: следы активной эксплуатации в виде загрязнений.

Первое желание сделать в машине химчистку возникает с появлением на обивке первых заметных пятен. Как удалить пятна с сидений и мягкой обивки дверей? Попробуйте локальную химчистку с применением профессиональных или бытовых моющих средств.

Для химчистки салона в привычном понимании нужен специальный аппарат или моющий пылесос. Но его работу можно имитировать вручную

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Химчистка своими руками

Классическая химчистка автомобильного салона – это фактически стирка ткани обивки без ее демонтажа с мебели. После нанесения моющего средства и выдержки времени ткань “прополаскивают” так называемым моющим пылесосом, который имеет функцию отбора воды с поверхности. Профессионалы на автомойках делают это масштабно, например, на всей обивке сиденья. С другой стороны, для удаления пятна или нескольких пятен можно действовать на ограниченной площади. На бытовом уровне для этого можно обойтись без специального химического препарата, который используют при профессиональной химчистке. Его с успехом заменит эффективное бытовое моющее средство – например, качественный стиральный порошок, растворенный в горячей воде.

Пятна на сидении можно удалить чисткой с помощью эффективного моющего средства: стирального порошка или бытового средства для чистки

Сначала на загрязненное место нужно нанести химическое средство, причем его количество не всегда имеет решающее значение. Оставьте его примерно на 5 минут, чтобы активные вещества растворили загрязнения. Затем влажной мочалкой тщательно протрите пятно (пятна), пока оно не исчезнет. Наличие моющего средства в месте стирки контролируйте по количеству пены. После этого чистой мокрой губкой уберите видимые остатки моющего средства и грязи. Промывая и отжимая губку, старайтесь убрать ею как можно больше грязной влаги. В завершение просушите место химчистки, промокая его сухими салфетками. Для полного высыхания надо поставить машину на солнце с частично открытыми окнами в противоположных сторонах салона.

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Если пятно вычистить неграмотно, на его месте останутся видимые издалека разводы. Поэтому лучше чистить всю деталь обивки от шва до шва

Несколько советов

Как правило, интерьеры автомобилей оформлены качественными материалами, которые выдерживают суровое воздействие губки и химии во время чистки. И все равно, стоит соблюдать несколько правил.

Даже если пятно небольшое, охватывайте вашей “химчисткой” определенную поверхность, визуально ограниченную чем-то: цветными вставками, швами, формованным участком сиденья. Это позволит избежать заметных разводов или цветовых различий.

Если вам приходится тереть пятно мочалкой, делайте это осторожно, с учетом опасности того, что место “потертости” может стать заметным из-за обесцвечивания.

Очищая мягкий материал, под которым есть твердая основа – например, на дверных картах, имейте в виду, что в некоторых случаях обивка может отклеиться от основания и остаться обвисшей, морщинистой.

Чем больше воды вы используете при “полоскании”, тем дольше будет высыхать обивка. Особенно нежелательно сильно мочить пятно на сиденьях, то есть там, где под обивкой может накопиться много влаги – в набивке подушки.

В некоторых авто после химчистки ткань может отклеиться от основания. Исправить это сложно, поэтому дверные карты таких моделей не следует мочить

Как всегда, при использовании химических препаратов на тех или иных частях автомобиля, советуем сначала испытать моющее средство – да и всю выбранную технологию на незаметном месте обивки.

Рекомендация Авто24

Мы понимаем, что оригинальный, ничем не закрытый интерьер в штатной обивке – это очень здорово, и что это часть комфорта и стиля, за которые вы заплатили немалые деньги. Но если ваши пассажиры эксплуатируют салон настолько интенсивно, что он часто загрязняется, стоит задуматься над чехлами для сидений. Выбор их сегодня очень широк, в том числе можно найти и очень интересные по дизайну решения.

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