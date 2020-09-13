Одно из проявлений старения автомобиля - это износ интерьера, устранить который можно лишь заменой обивки. Цена такой работы порой достигает половины стоимости всего авто – но можно выполнить ее собственными руками.

В интерьере от времени и активного пользования страдают пластик и обивка мягких частей – ткань, кожа или кожзаменитель. Насчет пластика разговор отдельный, а что касается ткани – ее можно заменить, причем не обязательно с участием профессионалов.

Соблазн сделать попутно с перетяжкой салона подобный апгрейд очень велик, но для первого раза лучше повторить заводской вариант

Да, процесс это непростой и небыстрый, но эффект почти всегда дает заметный. Для начала – несколько слов об основных этапах перетяжки салона своими руками.

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Удаление старой обивки . Старайтесь сделать это так, чтобы сохранить геометрию демонтированных лоскутов – они понадобятся вам в качестве шаблонов при выкраивании новых деталей.

Выбор ткани . Есть несколько требований к тканям обивки: прочность, устойчивость к выцветанию на солнце, определенная способность к растяжению. Лучше всего брать именно автомобильные отделочные материалы, хотя в принципе не исключаются мебельные ткани. Теоретически мебельная должна отличаться худшей устойчивостью к перепадам температур, хотя как это проявляется на практике в каждом случае, неизвестно.

Выбор ниток . Для пошива обивки мебели и салона есть специальные нитки, они не только по-особому прочные и эластичные, но и не набирают на себя грязь. Имейте в виду, что контрастный цвет ниток, хоть и может служить украшением, будет подчеркивать ваши ошибки при пошиве.

Выкраивание из ткани новых деталей . В качестве шаблона используйте старые фрагменты ткани, но также принимайте во внимание сходство тканей по толщине и эластичности.

Оклейка тканью нужных частей пластиковых панелей . Важно правильно подобрать клей, выбор широкий – от универсальных типа “Момент” или “БФ-88“ до специальных профессиональных. Главное условие – строгое соблюдение указаний производителя клея.

Пошив покрытия сидений. Это можно сделать и бытовой швейной машинкой, но для слишком толстых и жестких тканей следует докупить специальные иглу и лапку. Для упрощения работы лучше повторять все заводские швы, хотя с помощью дополнительных собственных строчек можно придать интерьеру определенной оригинальности.

Работать с кожей или кожзаменителем при перетяжке салона своими руками гораздо труднее, чем с тканью

Перетяжка салона своими руками: что не так

Трудности – а значит, и ошибки – при перетягивании салона своими руками у неопытных мастеров всегда одинаковы. Поэтому и видимые дефекты типичны. Всех их можно избежать или замаскировать.

Неровная строчка на мягкой обивке . "На скорость" этот популярный дефект не влияет, но он сразу выдает кустарную работу. Если ваш швейный опыт невелик, не спешите при выполнении швов. Также советуем использовать нитки в тон с тканью.

Пятна на поверхности наклеенной ткани из-за чрезмерного количества клея. Для расчета количества клея потренируйтесь на ненужных кусках.

Отставание приклеенной обивки на выпуклых местах и в других зонах наибольшего натяжения. Это бывает из-за неправильно подобранного клея (некоторые виды пластиков требуют особого сорта клея).

Морщины ткани или кожзама на оклеенной поверхности. Не стесняйтесь оторвать неудачный фрагмент и наклеить его заново. Возможно, при этом, оторвав ткань, лучше дать клею высохнуть, счистить его, зачистить поверхность, обезжирить ее и повторить операцию.

Пошив обивки сидений из кожи или заменителя – самый хлопотный этап операции. Поскольку выше требования к машинке и к геометрии шва

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Несколько советов на случай проблем

Для подбора цветов обивки дизайнерами разработаны специальные таблицы – используйте их.

Подбирая ткань по качеству, для ориентира можно взять родную ткань: сравнивайте ее толщину и “тянучесть” с той, что вы выбираете в магазине.

Для ускорения высыхания клея можно использовать фен. Но при этом не перегрейте пластик, ведь он может покоробиться.

Фен также помогает при выравнивании морщин ткани, которая укладывается на свежий слой клея.

Если на твердой выпуклой поверхности (пластик торпедо, консоли, дверных карт) не удается избежать морщин, соберите их все в одну большую и сделав надрез, удалите лишний сектор и состыкуйте края. Место для выреза выберите в незаметной зоне.

Шаг ленты и свойства нити имеют большое значение при шитье новой обивки для сидений – это будет влиять на долговечность швов.

Рекомендация Авто24

При перетягивании салона своими руками у вас обязательно возникнут какие-то проблемы, да и брака в работе вряд ли удастся избежать, особенно на первом этапе пошива или оклейки. Поэтому начинайте новое для вас дело с наименее заметного и самого простого места – например, подушки заднего дивана, низа задней дверной карты, половины складывающейся спинки и тому подобное.

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