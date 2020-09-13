Один з проявів старіння автомобіля – це знос інтер’єру, усунути який можна лише заміною оббивки. Ціна такої роботи часом сягає половини вартості всього авто, але можна виконати її власними руками.

В інтер’єрі від часу і активного користування страждають пластик і оббивка м’яких частин – тканина, шкіра або шкірозамінник. Щодо пластика розмова окрема, а стосовно тканини – її можна замінити, причому не обов’язково за участі професіоналів.

Спокуса зробити попутно із перетягуванням салону подібний апгрейд дуже велика, але для першого разу краще повторити заводський варіант

Так, процес це непростий і нешвидкий, але ефект майже завжди дає великий. Для початку – кілька слів про основні етапи перетяжки салону своїми руками.

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Видалення старої оббивки . Намагайтеся зробити це так, аби зберегти геометрію демонтованих лоскутів – вони можуть знадобитись вам у якості шаблонів при викроюванні нових деталей.

Вибір тканини. Є кілька вимог до тканин оббивки: міцність, стійкість до вицвітання на сонці, визначена здатність до розтягування. Краще всього брати саме автомобільні оздоблювальні матеріали, хоча в принципі не виключаються меблеві тканини. Теоретично меблева має відрізнятися гіршою стійкістю до перепадів температур, хоча як це проявляється на практиці у кожному випадку, невідомо.

Вибір ниток . Для пошиття оббивки меблів та салону є спеціальні нитки, вони не лише по-особливому міцні та еластичні, але й не набирають на себе бруд. Майте на увазі, що контрастний колір ниток, хоч і може служити прикрасою, буде підкреслювати ваші помилки при пошитті.

Вирізання з тканини нових деталей. В якості шаблона використовуйте старі фрагменти тканини, але також беріть до уваги подібність тканин за товщиною та еластичністю.

Обклеювання тканиною потрібних частин пластикових панелей. Важливо правильно підібрати клей, вибір широкий – від універсальних типу “Момент” або “БФ-88 “ до спеціальних професійних. Головна умова – суворе дотримання вказівок виробника клею.

Пошиття покриття сидінь. Це можна зробити і побутовою швейною машинкою, але для надто товстих і жорстких тканин слід докупити спеціальні голку і лапку. Для спрощення роботи краще повторювати всі заводські шви, хоча за допомогою додаткових власних строчок можна додати інтер’єру певної оригінальності.

Працювати зі шкірою або шкірозамінником при перетяжці салону своїми руками набагато важче, ніж із тканиною

Перетяжка салону своїми руками: що не так

Труднощі – а значить, і помилки – при перетягуванні салону своїми руками у недосвідчених майстрів завжди однакові. Тому і видимі дефекти типові. Всіх їх можна уникнути або замаскувати.

Нерівна стрічка на м’якій оббивці. “На швидкість” цей популярний дефект не впливає, але він відразу видає кустарну роботу. Якщо ваш швацький досвід невеликий, не поспішайте при виконанні швів. Також радимо використовувати нитки в тон із тканиною.

Плями на поверхні наклеєної тканини через надмірну кількість клею. Для розрахунку кількості клею потренуйтеся на непотрібних частинах.

Відставання приклеєної оббивки на опуклих місцях та в інших зонах найбільшого натягу. Це буває через неправильно підібраний клей (деякі види пластиків вимагають особливого сорту клею).

Зморшки тканини або шкірзаму на обклеєній поверхні. Не соромтеся відірвати невдалий фрагмент і наклеїти його заново. Можливо, при цьому, відірвавши тканину, краще дати клею висохнути, зчистити його, зачистити поверхню, знежирити її і повторити операцію.

Пошиття оббивки сидінь зі шкіри чи замінника – наскладніший вид операції. Оскільки вище вимоги до машинки і до геометрії шва

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Кілька порад на випадок проблем

Для підбору кольорів оббивки дизайнерами розроблені спеціальні таблиці – використовуйте їх.

Підбираючи тканину за якостями, для орієнтира можна взяти рідну тканину: порівнюйте її товщину і “тягучість” з тією, що ви обираєте в магазині.

Для прискорення висихання клею можна використовувати фен. Але при цьому не перегрійте пластик, адже він може покоробитися.

Фен також допомагає при вирівнюванні зморшок тканини, шо вкладається на свіжий шар клею.

Якщо на твердій опуклій поверхні (пластик торпедо, консолі, дверних карт) не вдається уникнути зморшок, зберіть їх всі в одну велику і зробіть надріз, викиньте зайвий сектор і зістикуйте краї. Місце для вирізу оберіть у непомітній зоні.

Крок стрічки і якості нитки мають велике значення при шитті нової оббивки для сидінь – це впливатиме на довговічність швів.

Рекомендація Авто24

При перетягуванні салону своїми руками у вас обов’язково виникнуть якісь проблеми, та й браку в роботі навряд чи вдасться уникнути, особливо на першому етапі пошиття чи обклеювання. Тому починайте нову для вас справу з найменш помітного і найпростішого місця – наприклад, подушки заднього дивану, низу задньої дверної карти, половини спинки, що складається тощо.

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