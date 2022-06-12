Война вынудила многих из нас изменить образ жизни и вид деятельности. И некоторые автомобилисты вдруг выяснили, что у них есть свободное время! Потратить его можно с пользой для автомобиля – тем более что заказать некоторые сервисные операции профессионалам мы теперь не в состоянии.

Для автомобилистов молодых и гиперактивных ответ на вопрос понятен: можно заняться тюнингом. Но мы поговорим о другом – о нескольких простых и полезных для машины вещах, которые помогут ей служить нам дольше и без проблем.

Чистота под капотом

Снаружи машину мы моем более или менее регулярно, а вот внутри – обычно только в случае определенных "катастроф" или перед продажей. Попробуйте для начала навести порядок под капотом: вытрите пыль, масло и следы “потения” им. Особое внимание обратите на высоковольтные провода, идущие к свечам – из-за загрязнения их изоляцию рано или поздно может пробить.

Чистота под капотом необязательна, но желательна: за грязью можно не заметить утечку жидкостей, а иногда из-за загрязнения выходят из строя детали.

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Старайтесь не заливать водой разъемы электропроводки. Потребуется мягкая сухая тряпка (для вытирания смазки и пыли), мокрая тряпка и несколько капель любого моющего средства (для удаления старых сухих загрязнений). Не будет лишней малярная кисточка, которой можно вычистить грязь из щелей и узких закоулков.

Чистота в салоне

Пластик и тканевые элементы отделки интерьера можно очистить от пыли и старых пятен. Обратите особое внимание на щели, уголки, молдинги и накладки – загрязнения, которые имеют привычку накапливаться там, потихоньку “старят” автомобиль. Старайтесь не налить воды в электрические выключатели.

Потребуется текстильная салфетка, старая зубная щетка и моющее средство – либо любое бытовое, либо специальное – для обивочной ткани. В завершение пластик можно наполировать специальным перепаратом, учитывая две оговорки. Во-первых, полироль не должен попасть на ткань обивки, а во-вторых, он может быть как матовый, так и глянцевый (так называемый "жирный") – покупайте тот, который вам больше нравится.

Конечный результат борьбы за чистоту зависит от качества салфеток, но необязательно покупать фирменную микрофибру: ее заменит чистая байка. Правда, её понадобится больше.

Сухо

Начало лета – самое время просушить салон после сезона холодов и дождей. Освободите машину от лишних вещей, которые накапливаются под сиденьями, в бардачках и карманах дверей. А чтобы в интерьере не завелись плесень и грибок, выдержите машину несколько часов на солнце с полуоткрытыми окнами.

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Жидкости

Коли уж вы нашли время, чтобы открыть капот, проверьте уровни рабочих жидкостей: масла в двигателе, охлаждающей жидкости, жидкости в гидроприводе тормозов и бачке омывателя стекла. У многих моделей из-под капота можно проконтролировать жидкости в автоматической трансмиссии, приводе сцепления и в гидроусилителе руля. Потребуется салфетка (вытирать щуп и руки) и заводской мануал (с подсказками о способе проверки). Да, в некоторых авто за жидкостями следит электроника, и если вам об этом точно известно, вы можете пропустить этот вид работ.

Не замеченное своевременно падение уровня антифриза может привести к перегреву и капремонту двигателя. Тип жидкости для долива лучше согласовать с заводским мануалом или дилером.

Кузов

Не очень простая, но очень важная работа – закрытие сколов на кузове. Чтобы на месте сбитой краски не возникла коррозия – а она когда-нибудь возникнет даже на оцинкованном металле – лакокрасочное покрытие нужно восстановить. Микрократер на месте каждого скола нужно тщательно очистить, обезжирить и капнуть туда поочередно – с выдержкой на высыхание – грунт, краску и лак. Если на дне скола уже есть коррозия, ее нужно вычистить до блеска металла. Потребуется тонкий острый нож типа скальпеля, зубочистка (вместо супертонкой кисточки), растворитель (для обезжиривания), грунт, краска и лак. В крайнем случае можно обойтись одним только маникюрным лаком соответствующего цвета – он продержится несколько лет.

ЛКП

Очень рекомендуем потратить свободное время на воскование кузова. Эта процедура помогает продлить жизнь лакокрасочному покрытию, но в мастерской стоит немалых денег. При этом для ее выполнения своими силами кроме восковой полироли требуется лишь несколько часов времени и мягкая байковая пеленка (например, из ближайшего секонд-хенда).

Смазка

В современном авто есть с десяток точек смазки, которые автопроизводитель не считает таковыми: мол, мы все смазали на конвейере. Но на не очень свежей машине стоит восстановить запас смазки в замках и петлях дверей, капота и багажника, тросах их открывания. Не забудьте о дверце горловины бензобака и шарнирах педалей. Потребуется смазка в аэрозольной упаковке или в медицинском шприце с иглой, а также салфетка (вытирать потеки).

Навесы дверей автомобиля нужно смазывать не для того, чтобы шарниры не скрипели (это случается редко), а чтобы они меньше изнашивались.

В заключение посоветуем вам найти хорошую локацию для этих мелких хлопот – не на солнце и не обочине дороги. Учтите, что в людном месте к вам обязательно подтянутся советчики и разного рода эксперты, и если они вам не нужны, заранее позаботьтесь о соответствующей обстановке.

Рекомендация “Авто 24”

Наверное, самая важная вещь, которую вы можете делать для вашей машины ежедневно, не требует дополнительного времени. Каждый раз, когда вы пользуетесь машиной, прислушивайтесь к ее поведению: как она отзывается на ваши манипуляции, чем отличаются реакции от вчерашних и позавчерашних. Было бы хорошо, если бы вы фиксировали каждый новый звук и любое проявление нештатных явлений. И о каждой такой новости стоит сообщить вашему автомеханику – если не немедленно, то во время очередного планового визита на СТО. Благодаря этому можно будет продлить ресурс автомобиля, а главное – избежать неожиданных отказов техники в пути.

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