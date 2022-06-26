Хочешь сделать хорошо – сделай сам: этот постулат до сих пор сохраняет актуальность. Охватившая нашу страну война добавила еще один аргумент в пользу самостоятельного ремонта: экономия средств. С другой стороны, есть фобии, которые удерживают многих от ремонта своими силами. "Авто24" опровергает некоторые из них.

Отметим, что в более-менее современном автомобиле есть множество ремонтных работ, которые невозможно выполнить без профессиональных навыков и профессионального же оборудования. Но при этом многие операции по текущему ремонту вполне можно выполнить своими силами. Попробуем придать автовладельцам уверенность в собственных силах.

Еще недавно масштабные ремонты своих автомобилей собственными силами выполняли и жители развитых стран.

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Трудности при ремонте авто своими руками

Понятно, что фобии автомобилистов, имеющих представление о ремонте автомобиля, отнюдь не беспочвенны – трудностей и нюансов в автослесарном деле немало. Но разнообразие конструкций узлов и агрегатов настолько широкое, что у каждой модели и даже у каждой комплектации авто проблемы сервиса свои. Так что прежде чем принимать решение о ремонте собственными руками, нужно собрать информацию об особенностях подхода к автомобилю вашей модели и вашей комплектации.

Фобии начинающего автослесаря

Я не знаю, как это делать. На самом деле технологию ремонта можно узнать из открытых источников. По крайней мере, для всех распространенных моделей машин описаны работы на форумах пользователей определенной модели, в группах в соцсетях и на ютубе. Советуем ознакомиться с максимально большим числом сообщений и видеороликов.

У меня нет инструмента. Это весомый довод против самостоятельного ремонта, но часто проблема надумана. Основной инструмент всегда будет стандартным, но один-два ключа действительно могут оказаться необычными. Иногда есть смысл приобрести их, иногда – изготовить, одолжить или взять в аренду. В любом случае, все инструменты надо подготовить заранее.

Если машина не нова, для ее ремонта могут понадобиться не только ключи и отвертки, но и инструмент общего назначения: отрезная машинка, тиски, сварочный аппарат.

Я что-нибудь сломаю. Вполне реальное опасение. Но если соблюдать общепринятые правила слесарных работ и все делать по технологии, ничего страшного не должно случиться. Работайте исправным инструментом, не прилагайте излишних усилий, сверяйтесь с надлежащим порядком действий. Если что-то не получается, не применяйте сразу силу, а еще раз проверьте правильность своих действий – порядок разборки, соответствие инструмента, направление резьбы (правая или левая) и т.д.

Я запачкаю руки и поранюсь. Да, риск вымазаться и посбивать кожу на пальцах есть. Но также есть перчатки на резиновой основе и эффективные моющие средства с абразивным эффектом.

Для успеха в ремонте очень важно до начала работы все иметь под рукой: информацию с подсказками по технологии, инструменты, запчасти. Особенно полезно знать не просто алгоритм работы, но и возможные осложнения – трудности с демонтажем чего-либо, с установкой новой детали, с доступом к болтам и т.д.

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Возможно, для преодоления возникшей проблемы понадобится дополнительный инструмент, и его тоже лучше приготовить заранее. Все эти нюансы можно узнать из интернет-рассказов ваших предшественников – других владельцев вашей модели, которые выполняли такую работу раньше вас.

Самое обычное осложнение при замене деталей авто: сломалась шпилька. Решение проблемы у начинающего слесаря займет времени чуть ли не больше, чем собственно ремонт.

Отягчающие обстоятельства

Следует также знать и обстоятельства, которые могут помешать вашему успеху в ремонте своими руками. Возможно даже, именно по этим причинам следует отказаться от попыток обойтись собственными силами и обратиться к профессионалам.

Машина очень старая. Немолодая по возрасту машина может преподнести неопытному ремонтнику целую кучу дополнительных проблем. К примеру, может попасться настолько ржавая резьба, что преодолеть ее можно будет только с помощью сварочного аппарата или болгарки. Или гнилые элементы кузова, ходовой или выхлопа, к которым невозможно прикрутить новую деталь.

У вас нет своего места для ремонта. Если понадобится доступ к агрегатам как сверху, так и снизу авто, не всегда удастся найти (арендовать) такой гараж, тем более на длительное время.

Профессионалы на СТО тоже люди, и они могут ошибаться. Поэтому многие автовладельцы привыкли доверять только самому себе.

Потребность в оборудовании. Бывает, что для восстановления определенного агрегата мастеру приходится обращаться в несколько сторонних мастерских. Например, к сварщику, токарю, фрезеровщику, станочнику по расточке цилиндров и т.д. Посчитайте гонорар всех этих мастеров и средства на перевозку ваших деталей (иногда громоздких) к ним "на дом". Возможно, ваша итоговая экономия будет мизерной.

Нулевой опыт. Сразу браться за сложную или масштабную работу не стоит, если это будет ваш первый шаг к открытому капоту. Прежде всего, вас может подвести моральная сторона дела – неуверенность и отчаяние. Так что лучше начинать с чего-то простого, чтобы получить положительный опыт.

Рекомендация “Авто 24”

Приступая к ремонту автомобиля, вы должны обязательно иметь уверенность в успехе. И все же советуем не забывать и о форс-мажорном варианте развития событий. То есть на случай неудачи имейте в виду вариант, что работа затянется на несколько дней или вам придется обратиться за помощью к более опытному слесарю (консультация или работа). Поэтому позаботьтесь о том, чтобы место ремонта было, во-первых, более или менее доступным для визита стороннего мастера, а во-вторых, чтобы разобранную машину там можно было оставить до следующего дня.

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