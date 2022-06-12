В подсознании многих водителей сидит убеждение, что замена свечей зажигания – процедура несложная и доступная. Нередко это действительно так, но прежде чем взяться за дело, советуем хорошенько подумать.

Кратко на вопросы в заголовке можно ответить: сэкономить можно. Но многое зависит от вашего двигателя. Чтобы в деле замены свечей все прошло успешно, следует учитывать многие факторы. И в первую очередь то, что собственно замене свечей во многих моделях сегодня предшествует ряд других операций – непростых и длительных.

Свеча зажигания современного двигателя зажата в глубоком узком колодце между четырьмя клапанами и топливной форсункой.

Недаром же в нынешних свечах конструкторы применяют самые современные технологии и качественные материалы вплоть до драгоценных металлов платиновой группы – лишь бы их выкручивать из двигателя приходилось как можно реже… Давно уже выпускаются автомобили, где свечи служат более 100 тыс. км – то есть почти десять лет.

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Тяжелый случай

У некоторых автомобилей замена свечей зажигания связана с большими сложностями, которые часто делают невозможным эту операцию в домашних условиях.

Нужно предварительно вытаскивать (вывешивать) двигатель из авто. Это характерно для некоторых моделей с оппозитным двигателем, в которых свечи расположены вплотную к элементам кузова.

Демонтировать впускной коллектор. Добраться до свечей часто мешают навесные детали. В том числе и такие, которые не так-то просто демонтировать и установить обратно без ошибок.

Демонтировать бампер. Есть автомобили, в которых сначала проще снять бампер, а потом уже – свечи.

Заменить крышку. Часто доступ к свечам перекрывает крышка клапанного механизма с уплотнениями вокруг углублений для свечей – и эти уплотнения в случае выхода из строя иногда нельзя заменить отдельно.

Обязательно выясните, не принадлежит ли ваш автомобиль к когорте вышеназванных – и хорошенько обдумайте вариант визита на СТО, где эту работу проделают профессионально.

Чтобы не навредить мотору, для замены свечей требуется набор инструмента, номенклатура которого зависит от модели двигателя.

Что приготовить

Надо сказать и о том, без чего нет смысла браться за работу. Прежде всего, это инструменты, которые возможно, придется приобрести – и их стоимость “ляжет” на бюджет вашей экономии.

Специальный ключ. Нельзя лезть к свече с обычной головкой "на 16" – в ключе должно быть как минимум устройство для удержания свечи (резинка или магнит). Иногда из-за сложного доступа непременно нужен ключ с карданчиком. Очень желательно иметь динамометрический ключ, но есть методика соблюдения момента затяжки и без него.

Комплект запчастей (кроме свечей), которые понадобится заменить при “прокладке пути” к свечам: чаще всего это прокладки и втулки, иногда крышки.

Компрессор или мощный пылесос. Перед выкручиванием свечи нужно выдуть (или всосать) мусор, который почти всегда накапливается в колодце вокруг свечи. Если этого не сделать, грязь попадет в цилиндр – а это почти приговор для мотора.

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Тот самый колодец свечи, из которого перед ее выкручиванием нужно выдуть мусор. Ронять в него свечу с высоты нельзя – можно нарушить искровой зазор.

Не спешите

Свести на нет все расчеты экономии может ваша неаккуратность. Без достаточного опыта, но с достаточной физической силой можно сорвать резьбу в головке блока двигателя, сломать свечу (да-да, некоторые из современных очень тонкие) или насыпать в цилиндр мусор, который испортит его зеркало и пригласит вас к капремонту.

Но подчеркнем: никаких суперзнаний и супернавыков для замены свечей в большинстве случаев не требуется. Автовладельцы самостоятельно меняют свечи даже на таких сложных агрегатах, например, как 6G72 от Mitsubishi или Subaru Forester с турбонаддувом.

У машин с оппозитным двигателем расстояние между головкой блока и кузовом может быть минимальным: нужен или особый ключ, или демонтаж двигателя. Или и то, и другое.

Рекомендация “Авто 24”

К незнакомой технологической операции нужно хорошо подготовиться. Причем советуем не просто изучить порядок действий, а ознакомиться с опытом ваших коллег, владельцев вашей модели авто, тоже отважившихся на замену свечей собственными силами. Найдите видео или текстовые рассказы на форумах и клубных сайтах. Самым ценным для вас будет описание осложнений, с которыми любители-автомеханики столкнулись во время работы – и как они эти трудности преодолели. Об этом обычно не пишут в заводском мануале, а эта информация поможет вам принять решение и подготовить нужные инструменты.

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