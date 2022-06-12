У підсвідомості багатьох водіїв сидить переконання, що заміна свічок запалювання – процедура нескладна і цілком доступна. Нерідко це справді так, але перш ніж узятися за справу треба підготуватись.

Коротко на питання в заголовку можна відповісти: зекономити можна. Але багато чого залежить від вашого двигуна. Щоб у справі заміни свічок усе пройшло успішно, слід врахувати багато чинників. І в першу чергу те, що власне заміні свічок у деяких моделях сьогодні передує низка інших операцій – непростих і тривалих.

Свічка запалювання сучасного двигуна часто затиснута у глибокому вузькому колодязі між чотирма (або навіть п'ятьма) клапанами та паливною форсункою.

Недаремно ж у нинішніх свічках конструктори застосовують найсучасніші технології та якісні матеріали аж до дорогоцінних металів платинової групи – аби лише викручувати їх з двигуна доводилося якомога рідше… Давно уже випускаються автомобілі, де свічки служать більше 100 тис. км – тобто мало не десять років.

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Важкий випадок

У деяких автомобілів заміна свічок запалювання пов’язана з великими складнощами, які часто унеможливлюють цю операцію у домашніх умовах.

Потрібно витягувати або вивішувати двигун. Це дуже специфічні конструкції, на щастя, зустрічаються вкрай рідко.

Демонтувати впускний колектор. Характерно для деяких двигунів V-подібної конструкції.

Демонтувати бампер. Є автомобілі, в яких спочатку простіше зняти бампер, а потім вже - свічки.

Обов’язково з’ясуйте, чи не належить ваш автомобіль до когорти вищеназваних – і гарненько обміркуйте варіант візиту до СТО, де цю роботу виконають професійно.

Щоб на нашкодити двигуну, для заміни свічок потрібен набір інструменту, номенклатура якого залежить від моделі двигуна.

Що приготувати

Треба сказати і про те, без чого немає сенсу братися за роботу. Перш за все це інструменти, які можливо, доведеться придбати – і їхня вартість “ляже” на бюджет економії.

Спеціальний ключ . Не можна лізти до свічки із звичайною голівкою “на 16” – у ключі має бути як мінімум пристрій для утримання свічки (гумка або магніт). Іноді через складний доступ неодмінно потрібен ключ з карданчиком. Дуже бажано також мати динамометричний ключ.

Комплект запчастин (крім свічок), які знадобиться замінити під час “прокладання шляху” до свічок: найчастіше це прокладки та втулки, іноді кришки.

Компресор або потужний пилосос. Перед викручуванням свічки треба видути (або всмоктати) сміття, яке майже завжди накопичується у колодязі навколо свічки. Якщо цього не зробити, бруд потрапить у циліндр – а це не бажано для мотора.

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Той самий колодязь свічки, з якого перед її викручуванням потрібно видути сміття. Кидати у нього свічку з висоти не можна – можна порушити іскровий зазор.

Не поспішайте

Звести нанівець усі розрахунки економії може неакуратність. Без достатнього досвіду, але з достатньою фізичною силою можна зірвати різьбу у голівці блока двигуна, зламати свічку (так-так, деякі з сучасних дуже тонкі).

Але наголосимо: ніяких суперзнань та супернавичок для заміни свічок у більшості випадків не потрібно. Автовласники самотужки міняють свічки навіть на таких складних агрегатах, наприклад, як 6G72 від Mitsubishi або Subaru Forester з турбонаддувом.

У машин з опозитними двигунами відстань між голівкою блока та кузовом може бути мінімальною: потрібен або особливий ключ або вивішування мотора.

Рекомендація “Авто 24”

До незнайомої технологічної операції треба добре підготуватися. При чому радимо не просто вивчити порядок дій, а ознайомитися з досвідом ваших колег, власників вашої моделі авто, які теж наважилися на заміну свічок власними силами. Пошукайте відео або текстові розповіді на форумах та клубних сайтах. Найціннішим для вас буде опис ускладнень, з якими аматори-автомеханіки зіткнулися під час роботи – і як вони ці труднощі подолали. Про таке зазвичай не пишуть у заводському мануалі, а вам ця інформація допоможе прийняти рішення та підготувати потрібні інструменти.

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