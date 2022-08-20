“Ремонту не підлягає”: - такий вердикт може почути власник автомобіля, який у дорозі проґавив втрату антифриза з двигуна. На цьому фоні неможливість продовжити поїздку через негаразди системи охолодження не така вже і страшна. Втім, полагодити її часто можна і в дорозі. “Авто 24” дає кілька варіантів ремонту своїми силами.

Перш за все треба зрозуміти, що саме з охолодженням двигуна не так. Головне – не забувати слідкувати за приладами: термометр або сигнальна лампочка має повідомити вам про перевищення температури. Друга ознака – солодкуватий запах антифризу, який витік з системи та потрапив на гарячі частини двигуна. При цьому може з’явитися невелика кількість пари, помітної лише під час повільного руху або стоянки машини.

Сучасні автомобілі подають помітний сигнал тривоги при перегріві двигуна. На старших моделях треба слідкувати за показаннями приладу.

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Нарешті, третій надійний сигнал – пар з-під капота, але ми б не радили чекати до появи цього симптому: він означає, що двигун вже перегрівся і є загроза його серйозного ушкодження. Одне слово, коли ви помітили хоча б одне з таких попереджень, треба швидше з’їжджати з проїзної частини й негайно глушити двигун.

До речі, діагностику – тобто пошук місця протікання – слід проводити негайно після зупинки мотора, поки охолоджувальна рідина не висохла там, де вона витікала через пошкоджені місця системи. А висихає на гарячих деталях вона майже миттєво.

Гумові патрубки рвуться в місцях під’єднання до металевих штуцерів. Проблему вирішують, замотавши тріщину ізоляційною стрічкою. Хомут вдягайте зверху.

Несправності системи охолодження та ремонт

Власне, варіантів критичних поламок системи охолодження небагато. Не всі з них можна виправити в польових умовах, точніше, без запчастин, але ж у скрутній ситуації не соромтеся експериментувати. І майте на увазі, що будь-який ваш кустарний “успіх” у польових умовах вважається тимчасовим ремонтом – лише для того, щоб доїхати до СТО або місця стоянки.

Тріщини у гумових патрубках

Гумовий шланг нечасто розвалюється відразу на шматки – найчастіше рідина виходить через тріщину або порив, зокрема, біля хомута кріплення. Такий незначний отвір часто вдається загерметизувати будь-якою липкою стрічкою: ізоляційною, лейкопластирем з аптечки, скотчем. Місце, куди лягатиме стрічка, бажано знежирити, розташований поряд хомут краще зняти, а потім встановити вже на замотаний шланг.

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Зруйнувався пластиковий патрубок

Найчастіше без запчастин тут нічого не вдієш, але іноді вдається натягнути довший гумовий патрубок на короткий залишок пластику. Щоправда, при цьому та “продовжена” гумова трубка у вас має бути із собою. Якщо є при собі універсальний клей типу “холодне зварювання” та відрізок пластикової трубки, можна спробувати “наростити” нею обламаний патрубок.

Старі пластикові патрубки тимчасово можна наростити за допомогою двокомпонентного клею та трубки підходящого діаметра.

Корозія металевих патрубків

Відремонтувати і навіть замінити новими ці підступні “кутики” та штуцери у польових умовах практично неможливо. Але тимчасово отвори можна замотати тією ж липкою стрічкою. Іноді це доводиться робити просто поверх шланга, який вдягається на пошкоджений штуцер. Якщо невелике протікання залишиться, пробуйте продовжувати рух, доливаючи час від часу у систему звичайно воду – все одно антифриз після ремонту на СТО доведеться заміняти новим.

Тріщина в радіаторі

Якщо отвір у трубках радіатора утворився на видному місці, можна спробувати залатати його клеєм типу “холодне зварювання”. Латунні трубки радіатора іноді вдається загерметизувати, сплескавши пасатижами у місці протікання. Наголосимо – все це тимчасові заходи і під час руху після такого ремонту треба постійно контролювати рівень охолоджувальної рідини в системі.

Металеві патрубки, запресовані в блок двигуна, на старих машинах іноді згнивають. Відновити герметичність тимчасово може допомогти липка стрічка.

Датчик вентилятора

Найщасливішим випадком перегріву двигуна можна вважати відмову датчика, який вмикає вентилятор радіатора. Власне, у ланцюгу його живлення можливі й інші негаразди типу запобіжника або проблем з контактами у роз’ємах джгутів. Якщо розбиратися з проводкою немає змоги, щоб доїхати додому, підключіть електродвигун вентилятора напряму. Для цього потрібен ізольований провід, довжини якого вистачить від гнізда підкурювача або до акумулятора. Радимо саме варіант з підкурювачем, адже його розетка захищена запобіжником.

Рекомендація “Авто 24”

Ремонтувати систему охолодження частинами, замінюючи то один, то інший патрубок – невдячна справа. Тому що при такому підході як не один, то інший патрубок може бути зруйнований, а надійність системи в цілому залишатиметься на низькому рівні. При досягненні певного пробігу (в залежності від моделі авто, наприклад, 100 – 150 тис. км), варто провести превентивний ремонт системи охолодження із заміною всіх гумових та пластикових деталей новими (і якісними!). Якщо такої змоги немає, на старій машині варто возити з собою кілька шлангів та хомутів наявних на машині розмірів.

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