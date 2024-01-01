Чим більший пробіг у авто, тим більше він скручений: дослідження

Пробіг — один із ключових показників зношення транспортного засобу, тому водії покладаються на нього під час купівлі автомобіля. Однак цифра на одометрі конкретного авто не завжди точна, особливо для старих екземплярів. Одометр — це пристрій для вимірювання загальної відстані, яку транспортний засіб пройшов за час експлуатації; він часто стає мішенню шахраїв, які маніпулюють показниками та вводять покупців в оману.

carVertical — компанія з аналізу автомобільних даних — провела дослідження на основі перевірки історії вживаних автомобілів, щоб з'ясувати, чи існує взаємозв'язок між пробігом і маніпуляціями.

До речі на якому пробігу з'являються проблеми з автомобілем

Щойно транспортний засіб перетинає позначку 200 000 км, скручування одометра набуває широкого розмаху в Україні. 7,98% автомобілів із пробігом від 200 000 до 250 000 км, перевірених carVertical, мали скручування пробігу. Дивно, але навіть транспортні засоби з найменшим пробігом (0-50 000 км) не застраховані від скручування — з відносно високим показником 4,25%.

Для автомобілів із пробігом від 100 000 до 150 000 км рівень маніпуляцій мав незначний приріст — з 4,05% (50 000-100 000 км) до 4,39%. Після 150 000 км він підскочив майже до 5%, а зі збільшенням пробігу продовжував зростати.

Після 250 000 км на одометрі рівень маніпуляцій зріс до 14,21%. Ця тенденція ще посилилася: для транспортних засобів із пробігом від 300 000 до 350 000 км, показник підскочив до 20,22%, а для транспортних засобів із пробігом від 350 000 до 400 000 км — до 24,67%. Для перевірених автомобілів із пробігом понад 450 000 км, показник перевищив 28% — тобто, шанс придбати автомобіль з маніпуляціями в цьому діапазоні пробігу становить приблизно 1 до 3.

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З усіх авто, перевірених українськими покупцями на carVertical, найпопулярнішими (20,97 %) були транспортні засоби з пробігом від 150 000 до 200 000 км. Автомобілі з пробігом від 200 000 до 250 000 км займають друге місце — 18,05%, а авто з пробігом від 100 000 до 150 000 км — 16,71% з усіх звітів про історію транспортних засобів у дослідженому діапазоні пробігу.

Згідно з дослідженням, багато українських покупців перетнули тривожний поріг у 200 000 км пробігу, де ризик придбати авто з маніпуляціями помітно зростає. Крім того, покупці цікавилися транспортними засобами з ще більшим пробігом. У межах цих діапазонів пробігу не лише зростає ризик купівлі «скрученого» авто, але й приблизно кожен другий з цих транспортних засобів також мав пошкодження, що свідчить про потенційні проблеми.

«Транспортні засоби віком від 3 до 5 років часто вважають «ласим шматком», що дозволяє уникнути швидкої амортизації та великого пробігу. Однак такі автомобілі можуть бути не по кишені багатьом людям, а популярним шляхом є пошук старіших варіантів із більшим пробігом на одометрі. Покупцям слід проявляти допитливість, коли треба дізнатися реальний стан транспортного засобу, а історія — не єдиний важливий фактор. Перед купівлею авто завжди слід проводити належний тест-драйв і фізичний огляд на надійній СТО», — пояснив автомобільний експерт carVertical Матас Бузеліс.

Методологія

У цьому дослідженні carVertical проаналізувала реальні звіти про історію автомобілів, отримані користувачами компанії з червня 2023 по червень 2024 року. Обробка мільйонів перевірок історії автомобіля дозволяє компанії бачити тенденції, інсайти й прогнози ринків уживаних автомобілів.