Скільки переплачують покупці за скручений пробіг автомобілів

Розв'язати проблему шахрайства з одометром — завдання не з простих. Вживані автомобілі мігрують по Європі, здебільшого із Заходу на Схід. Матас Бузеліс — автомобільний експерт carVertical — зазначає, що під час імпорту транспортних засобів, недобросовісні ділки часто намагаються збільшити прибуток, скручуючи одометр або приховуючи пошкодження.

carVertical — компанія, що займається аналітикою автомобільних даних — визначила суму грошей, переплачену за транспортні засоби зі скрученим одометром у деяких країнах. Лише в Польщі водії переплачують щонайменше 49 млрд грн щороку; за ними йдуть покупці вживаних автомобілів у Франції, які щороку платять на 36 млрд грн більше, ніж має бути. В Італії покупці витрачають понад 32 млрд грн на автомобілі зі скрученим пробігом. Але це лише 3 ринки Європейського Союзу — поза розглядом є ще інші, навіть більші країни.

Також цікаво чим більший пробіг у авто, тим більше він скручений

За оцінками компанії, частка вживаних автомобілів зі скрученими одометрами знизилася з 5,2 % у 2023 році до 4,9 % цьогоріч. При цьому, за словами Бузеліса, спроб боротися з шахраями майже не було. Це створило великий попит на цифрові продукти, що керуються даними, як-от перевірки історії транспортних засобів.

«Збір міжнародних даних щодо пробігу, пошкоджень, права власності й реєстрації в режимі реального часу з понад 40 країн може бути корисним, особливо для тих, хто користувався перевіркою історії лише на місцевих ринках, де безліч імпортованих транспортних засобів», — пояснив Матас Бузеліс із carVertical.

Ці дані допомагають оцінити стан автомобіля та прийняти рішення щодо купівлі простіше, ніж будь-коли. Робота з надійними й захищеними джерелами довела свою ефективність. Приємним аспектом є те, що ніхто не може редагувати чи видаляти дані про будь-який автомобіль. Це формує сильний гальмівний фактор щодо афер. Злочинці вже знають, що не можуть виправити історію пошкоджених транспортних засобів.

Пан Бузеліс також зазначив, що до того, як ця інформація стане корисною для покупців уживаних авто, проводиться величезна робота з правоохоронними органами, національними базами даних поліції, фінансовими установами, державними реєстрами, некомерційними організаціями та діловими партнерами. Всі ці завдання вирішуються відповідними ІТ-фахівцями.