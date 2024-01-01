В каких авто, продаваемых в Украине, чаще всего скручен пробег

Тысячи автовладельцев ежегодно покупают автомобили со скрученными пробегами. Это приводит к переплатам и неожиданным расходам на обслуживание.

Компания, занимающаяся аналитикой автомобильных данных, carVertical, провела 5-е ежегодное исследование, чтобы выявить модели автомобилей в Украине, у которых чаще всего скручивают пробег.

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Более 200 000 скрученных километров

В 2024 году Toyota Avensis стал самым "скручиваемым" автомобилем в Украине: 18,3 % моделей, проверенных на платформе carVertical, имели скрученные показатели. Этот популярный семейный седан имел среднюю скрутку 100 000 км, что свидетельствует о его популярности на рынке подержанных автомобилей.

За Avensis следуют Mercedes-Benz E класса (16,7%) и Honda CR-V (16,7%). Скрутка E класса в среднем составила 129 000 км, а CR-V - 100 000 км. Такие премиальные и универсальные модели часто становятся объектами мошенничества с одометрами из-за высокого рыночного спроса и стоимости перепродажи.

Поскольку эти авто также популярны в других европейских странах, немало из них могли быть ввезены в Украину, где пробег был сфальсифицирован для увеличения стоимости перепродажи.

"Доказать мошенничество с одометром сложно, поэтому мошенники чувствуют себя неприкосновенными. Чтобы избежать авто со скрученным пробегом, следует всегда проверять их историю. Иногда даже нынешний владелец может не знать о махинациях, имевших место до покупки авто, что может быть неприятным сюрпризом для потенциального покупателя", - объясняет Матас Бузелис, руководитель отдела коммуникаций carVertical и эксперт авторынка.

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Некоторые модели "теряют" более двух третей пробега

Renault Master не только чаще всего подвергается махинациям с одометром, но и имеет один из самых больших показателей скручивания пробега - в среднем, 204 000 км. Среди других моделей со значительным скручиванием - Volkswagen Touran (125 000 км) и Skoda Superb (119 000 км).

Если на одометре таких моделей указано 100 000 км пробега, реальный пробег может быть вдвое, а то и втрое больше.

"Отчет об истории авто показывает, когда был скручен одометр и на сколько километров. Это поможет покупателям лучше понять истинное состояние и стоимость транспортного средства", - объясняет Матас Бузелис, руководитель отдела коммуникаций carVertical и эксперт авторынка.

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Ни одно авто не защищено от манипуляций с одометром

Volkswagen Golf (11,5%), Skoda Superb (11,5%) и Skoda Octavia (11,6%) признаны безопасными моделями в исследовании, с меньшим процентом скручивания одометров. Однако покупателям все равно следует быть бдительными при покупке таких авто.

Среднее скручивание Volkswagen Golf - 93 000 км, Skoda Octavia - 104 000 км, Skoda Superb - 119 000 км.

Исследование выявило, что вероятность скручивания пробега Toyota Avensis почти вдвое выше, чем у Volkswagen Golf или Skoda Superb. Однако ни одно авто не защищено от манипуляций. Скручивание пробега касается новых и старых моделей, поэтому покупателям крайне важно тщательно проверять каждое транспортное средство, что планируется к приобретению.

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Методология

В этом исследовании компания carVertical проанализировала отчеты об истории, приобретенные пользователями с января 2024 г. по декабрь 2024 г. Записи о скручивании одометров, найдены в отчетах, были классифицированы по моделям авто, конвертированы в проценты и проранжированы.

Работая в 30 странах, carVertical использует данные из более 900 международных баз - в частности, данные правоохранительных органов, национальных и государственных реестров, финансовых учреждений и порталов объявлений. Обрабатывая миллионы отчетов об истории автомобилей ежегодно, компания предоставляет информацию, прогнозы и тенденции на рынке подержанных автомобилей.